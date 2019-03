Nuorten naisten syöpänä tunnettu kohdunkaulan syöpä on mahdollista saada häviämään kuin polio Suomesta. Tähän syynä ovat tarkentunut testaus ja rokote papilloomavirusta vastaan.

Suomalaiset tytöt ovat muutaman vuoden ajan saaneet rokotteen papilloomavirusta vastaan eli HPV-rokotteen. Rokote annetaan 11–12-vuotiaana.

Tampereen yliopistollisen sairaalan naistenklinikan ylilääkäri, professori Johanna Mäenpää sanoo, että tämän ansiosta kohdunkaulansyöpätapaukset vähenevät Suomesta jo 15–20 vuodessa merkittävästi.

– Jos saadaan pojatkin rokotuksen piiriin, saadaan sairaus häviämään kuten polio. Se ei tapahdu kuitenkaan minun elinaikanani, Mäenpää sanoo.

Papilloomavirustartunta eli HPV-tartunta on kohdunkaulan syövän suurin riskitekijä.

Tätä riskiä on kartoitettu yli 50 vuoden ajan Suomessa papa-kokeilla, joihin on kutsuttu viiden vuoden välein 30–60-vuotiaita suomalaisnaisia. Tampereella on testattu jo vuodesta 2012 uutta, papa-koetta tarkempaa HPV-testiä.

Mäenpää sanoo, että HPV-testiä otettiin Tampereella ensimmäisenä maailmassa normaaliin seulontakäyttöön. Tulokset ovat lupaavia ja niistä on kerrottu lääketieteellisissä julkaisuissa.

Papa-kokeella tutkitaan, onko virus ehtinyt aiheuttaa muutoksia irtosoluissa. Uudella testillä katsotaan, onko virusta emättimessä ja kohdunkaulassa.

Ennustaa hyvin sairastumisriskiä

HPV-testillä on löydetty professorin mukaan selvästi enemmän syövän esiasteita kuin papa-kokeella. Testi myös ennustaa hyvin sairauden riskiä.

– On laskettu, että HPV-testi on 70 prosenttia parempi kuin papa-testi. Se on erittäin paljon. Jos HPV on negatiivinen, syövän kehittyminen seuraavan 6–7 vuoden aikana on äärimmäisen epätodennäköistä.

HPV-testi otetaan samalla tavalla kuin papa-koe.

– Otamme samalla myös papan, mutta sitä ei tutkita, jos HPV on negatiivinen. Se jää varastoon. Testi ei satu enempää kuin tavallinen papa-näyte.

Tampereen lisäksi myös Turussa ja Varsinais-Suomessa on ollut käytössä HPV-testi. Nyt se on laajenemassa myös pääkaupunkiseudulle.

HUS kertoo (siirryt toiseen palveluun), että jatkossa seulonta perustuu 30 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla naisilla ensisijaisesti HPV-testiin. Alle 30-vuotiailla seulonta perustuu edelleen papa-testiin.

HUSLABin järjestämään seulontaan osallistuvissa kunnissa kutsutaan vuodesta 2019 alkaen kaikki 25–65-vuotiaat naiset tutkittavaksi viiden vuoden välein.

Kuntien on järjestettävä seulonta 30–60-vuotiaille naisille viiden vuoden välein. Kunnat saavat päättää yksityiskohdista.

Professori Johanna Mäenpää on vakuuttunut, että HPV-testi yleistyy koko maassa.

Yhä harvempi sairastuu

Kohdunkaulan syöpään sairastuu vuosittain Suomessa 160–170 naista. Kuolleisuus on 30 prosenttia. Vielä 1960-luvulla sairastuneita oli yli 500 vuodessa.

Oireet tulevat yleensä vasta, kun kasvain on jo olemassa. Tavallisin oire on yhdynnän jälkeinen verenvuoto.

Yleisin ikä sairastua on 30–40 vuotta. Siksi puhutaan nuorten naisten syövästä.

– Mitä nuorempana aloittaa yhdynnät, sitä alttiimpi on. Virus iskee helpoimmin kehittyvään kohdunkaulaan.

Yksi riskitekijä on tupakointi.

Laumasuojaa ei vielä ole

Syövän esiaste löytyy vuosittain seulonnoissa yli 600 naiselta. Esiastetta voidaan hoitaa ja estää syövän kehittyminen.

Tulokset olisivat vielä parempia, jos useampi nainen kävisi seulonnassa.

– Kaikista seulottavissa vajaat 70 prosenttia käy, mutta nuoremmista ikäluokissa vain puolet. Toivomme, että kaikki naiset kävisivät erittäin tehokkaissa testeissä, jotka eivät satu. Saisimme luvut vielä paremmiksi.

Mäenpään mukaan myös 65-vuotiaat naiset pitäisi saada seulontaan. Tähän ei ole löytynyt vielä rahaa.

Sairauden poistumista Suomesta auttaisi myös, jos pojat saataisiin mukaan HPV-rokotusohjelmaan.

– Rokotteeseen kohdistuu erittäin suuret toiveet. Se on erittäin tehokas estämään esiasteita ja suurella todennäköisellä estää syövän synnyn.

Läheskään kaikki tytötkään eivät ota rokotetta.

– Osallistumisprosentti ei ole tarpeeksi korkea, se on vasta 70 prosenttia, kun sen pitäisi olla 90 prosenttia. Yritämme saada myös poikia mukaan rokoteohjelmaan, jotta tulisi laumasuoja.

Laumasuoja suojaa myös rokottamattomia.

Australiassa syöpä on vähentynyt merkittävästi, kun pojat saavat rokotteen. Mäenpää on vakuuttunut, että Suomessa tauti vähenee rokotteen ansiosta. Tulokset nähdään, kun ensimmäiset rokotettavat ovat 30–40-vuotiaita.

– Siihen menee 15–20 vuotta.

