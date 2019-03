Presidentitkin sen tietävät: lemmikinomistajat ovat onnellisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä kuin väestö keskimäärin

Lähes jokaisella Suomen presidenteistä on ollut lemmikki tai useita: koiria, kissoja hevosia ja muita otuksia.

Suomen presidenttien lemmikeillä on voinut olla suurempi vaikutus tasavallan tärkeimpien tehtävien hoitoon kuin arvataankaan.

– Puolileikkisästi voi todeta, että koirat ovat varmasti vaimentaneet omistajansa hermostuksia ja ärhäkkyyksiä. Koira toimii osittain filtterinä omiin reaktioihin, koira rauhoittaa. Jos lepertelet sille ja paijaat, niin et ole enää niin raivona, vaan tyynnyt, sanoo stressi- ja hyvinvointitutkija, lääketieteen tohtori Heimo Langinvainio.

Suomen presidenttien karvakuonoista on tänään julkaistu Meri Eskolan tietokirja Presidenttien lemmikit (Docendo). Kirjassa esitellään koko kööri: Sauli Niinistön bostoninterrieri Lennu, Tarja Halosen kissat, Mauno Koiviston mopsit, Urho Kekkosen koirat ja marsalkka Mannerheimin hevoset sekä monen muun presidentin otukset ulkomaita myöten.

Koira ihmistä helpompi

Eskolan kirjan mukaan lemmikit ovat merkinneet presidenteille paljon. Kekkonen tiivisti koiriensa arvon Yleisradion haastattelussa huhtikuussa 1970.

– Heidän kanssaan on hyvä olla. Ihmisen on helpompi valita koira ystäväkseen kuin ihminen.

1974 Kekkonen nimesi "koira-asian" tärkeäksi tekijäksi nyky-yhteiskunnassa kiitospuheessaan Kennelliitolle.

– Haluaisin mainita erikoisesti koiran merkitystä niin mielenterveyden kuin ruumiillisenkin kuntoutumisen saralla.

Presidentti Tarja Halonen totesi saman asian arkisemmin Ilta-Sanomille Rontti-kissan kuoltua kesällä 2012.

– Opettelen nyt Pentin kanssa elämään ilman kissaa.

Halonen tunnusti, että elämänmuutoksessa oli ollut totuttelua.

Lemmikillä iso merkitys

Heimo Langinvainio kartoitti lemmikin merkitystä laajasti kyselytutkimuksessaan, johon vastasi yli 9 000 henkilöä.

Vuonna 2016 julkaistusta Hyvää elämää koiran kanssa -tutkimuksesta selvisi, että koiranomistajat olivat onnellisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä kuin väestö keskimäärin.

– Varsinaisesti siihen vaikuttaa koiraan kehitetyn suhteen laatu. Mitä parempi suhde koiraan ja mitä antoisampana kokee koiran, sitä onnellisempi on ihminen. Pelkkä koiran tallustelu saman katon alla ei vielä varsinaisesti merkitse kovin paljon, Langinvainio huomauttaa.

Hyvä suhde lemmikkiin heijastuu monin tavoin ympäristöön ja vaikuttaa Langinvainion mukaan suhtautumiseen muihin ihmisiin. Lemmikinomistaja kokee elämän positiivisena, on vähemmän masentunut ja vähemmän yksinäinen, ja sosiaaliset suhteet ovat yleensä parempia.

Langinvainion mielestä seuraavan tasavallan presidentin onkin oltava ehdottomasti lemmikki-ihmisiä.

– Jos tietää, että presidenttiehdokas on eläinystävällinen, kyllä se bonus on ja vahvistaa äänestyspäätöstä. Tämmöisellä ihmisellä on persoonallisuus käytössä laaja-alaisemmin kuin tyypillä, joka vain hyppii asioista toiseen, vetää suoraviivaisesti juttuja, ja kävelee yli.

Pyyteetöntä rakkautta

Lemmikiltä presidentti saa myös sitä, mitä äänestäjältä harvoin saa ainakaan pitkäaikaisesti: ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää, luotettavuutta, rehellisyyttä, aitoutta, uskollisuutta ja pyyteettömyyttä.

Tämä litania löytyy Tanja Honkasen psykologian pro gradu -tutkielmasta Turvaterapiaa ja karvaista kaveruutta, joka hyväksyttiin Tampereen yliopistossa 2013.

Tutkielman mukaan näitä em. ominaisuuksia vastaajat kokivat saavansa enemmän ihmisen ja eläimen suhteesta kuin ihmissuhteesta. Vastaajina oli yli 700 eläintenystävää.

Kekkoset kertoilevat koiristaan

