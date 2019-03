2030-luvulla lennetään hybridikoneella ja lentolipun hinta voi jopa laskea – "Lentokoneet ovat halvempia huoltaa ja käyttää"

Kuvan matkustajalentokone on Airbus E-Fan X. Sillä on tarkoitus lentää testilentoja kahden vuoden päästä. Erikoista koneessa on, että se on hybridi. Yksi koneen neljästä kaasuturbiinimoottorista on korvattu kahden megawatin sähkömoottorilla.

– Tulemme oppimaan valtavasti tuosta testiohjelmasta. Saamme silloin tietoa, miten tämä teknologia voidaan ottaa käyttöön 2030-luvun matkustajaliikenteessä, sanoo Airbusin sähköistämisestä vastaava teknologiajohtaja Glenn Llewellyn.

Irlantilaisen Llewellynin mukaan voi olla mahdollista, että hydridilentokone vaatii vielä toisen testiohjelman ennen vuotta 2030, mutta on myös mahdollista, että testattava teknologia olisi sellaisenaan valmis jo seuraavan sukupolven koneisiin.

Glenn Llewellyn Markku Pitkänen / Yle

Airbusin Glenn Llewellyn ja Boeingin ympäristöstrategiasta vastaava johtaja Sean Newsum vierailivat keskiviikkona Helsingissä lentoyhtiö Finnairin vieraina.

Kilpailijat vannoivat yhteistyön voimaan lentoliikenteen ympäristöpäästöjen pienentämisessä, mutta puheissa oli kuultavissa, että eurooppalaisen Airbusin ja amerikkalaisen Boeingin välillä eroa on ainakin innokkuudessa.

Siinä missä Llewellyn hehkutti hydridilentokoneita ja tulevaisuuden nollapäästöistä sähkölentämistä, Boeingin Newsum yritti olla hehkuttamatta.

Sean Newsum Markku Pitkänen / Yle

Boeingin viesti Helsingissä oli, että kaupallisten lentojen sähköistyminen on vielä vuosien päässä ja siksi yhtiön pitää jatkaa perinteisten konetyyppien innovoimista.

– Viimeisen 25–30 vuoden aikana lentomatkustaminen on kasvanut keskimäärin viisi prosenttia vuodessa, mutta polttoaineen kulutus on kasvanut vain parisen prosenttia vuosittain. Tiedämme, että enemmän pitää saada aikaan. Siksi jatkamme uusien teknologioiden kehittelyä ja tuomista markkinoille, Newsum sanoo.

Hybridikone lennättää halvemmalla ja hiljempaa

Sekä Boeing että Finnair kiistivät, että Boeing olisi Helsingissä koneidenkauppaamismatkalla. Epäily heräsi, koska Finnair oli kutsunut paikalle amerikkalaisyhtiöstä vain yhden edustajan, mutta paikalle lensi myös Boeingin myyntijohtoa. Finnairin laivastossa Boeing-koneita ei tällä hetkellä ole. Suurin osa koneista on Airbuseja.

Sähkölentämisen tulevaisuudesta vakuuttunut Airbusin Glenn Llewellyn uskoo, että sähkökaudella lentolipun hinta voisi laskea, koska itse lentäminen ja koneet maksavat vähemmän.

– Sähköisissä voimanlähteissä on huomattavasti vähemmän osia kuin tavallisessa kaasuturbiinimoottorissa, joissa on yli 25 000 osaa. Lentokoneet ovat halvempia huoltaa ja käyttää ihan samalla tavalla kuin autoissa.

Sähköinen liikenne käynnistyy pienemmissä lentolaitteissa jo 2020-luvulla. Frankfurtin lentokenttä ilmoittaa aloittavansa lentotaksiliikenteen Volocopter-droonilla 5-10 vuoden kuluessa. Fraport/Volocopter

Kaupallisen lentoliikenteen arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana. Ja tämän päälle tulevat vielä drooni-taksit ja muut uudet lentolaiteet. Ruuhkaisten kenttien lentomelusta on tulossa valtava riesa.

Airbus uskoo, että sähkömoottorilla varustettuja koneita voi käytännössä lentää kaikkialla ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Koneet ovat hiljaisempia paitsi lennon nousuissa ja laskuissa, myös kentällä ollessaan. Niinpä uusia lentokenttiä voitaisiin rakentaa myös sinne, minne nykyisiä koneita ei melun vuoksi haluta.

Boeingin ympäristöstrategiasta vastaava johtaja Sean Newsum lähestyy asiaa kilpailijaansa rauhallisemmin eikä usko, että lentoliikenteen sähköistyminen yleistyisi ensin suurissa matkustajakoneista. 2020-luvun lopulla on ensin pienten koneiden vuoro.

– Historia on osoittanut, että uusia teknologioita ei saa vietyä lentokoneisiin aidoissa olosuhteissa ennen kuin ne on testattu testiohjelmassa. Joskus nimittäin nuo teknologiat eivät toimikaan. Se tarkoittaa, että joko ohjelmaa on jatkettava, mikä nostaa kustannuksia, tai sitten ne teknologiat eivät päädy koneisiin lopulta ollenkaan.

Boeing testaa ecoDemonstrator-ohjelmassaan tänä keväänä yli 30 eri uutta teknologiaa Boeing 777-rahtikoneessa. Boeing

Nykykoneet kuluttavat pari litraa satasella

Boeingin Sean Newsum muistutti, että paljon olisi tehtävissä jo nyt ja nykyisellä konetekniikalla. Newsumin mukaan Boeingin matkustajakoneisiin on vuodesta 2011 saakka sekoitettu biopolttoainetta varsinaisen kerosiinin sekaan. Esimerkiksi jokaisessa Los Angelesista lähtevässä United Airlinesin koneessa on tankattuna pieni määrä biopolttoainetta.

– Olemme lentäneet jo 160 000 lentoa biopolttoaineella. Tämä tapahtuu jo tänään ja on aito juttu. Ongelma biopolttoaineissa ei ole, toimiiko se lentokoneessa, sen on todistettu toimivan. Ja ihmiset haluavat sitä. Mutta ongelma on saada tuotantoa lisättyä vastaamaan lentoliikenteen kysyntään.

Airbusin Glenn Llewellynin ilmoituksen mukaan yhtiön viimeisimmän sukupolven A350- ja A320neo-koneilla polttoaineen kulutus on noin kaksi litraa sadalla kilometrillä jokaista matkustajaa kohden. Ja koko suihkumoottorilentokoneiden aikakaudella polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt ovat vähentyneet 80 prosenttia matkustajaa kohden.

Suunta jatkuu hybridiaikakaudella, Llewellyn lupaa.

– Kymmenen vuotta sitten kukaan ei voinut kuvitellakaan hankkivansa seuraavaksi autokseen sähkö- tai hybridiautoa. Nyt jokainen mietti, että se on todellinen vaihtoehto. Lentoliikenne hyötyy tästä valtavasti, että autoilun sähköistymiseen on investoitu valtavia summia. Tulemme näkemään valtavia loikkia akkujen kehityksessä lähivuosien aikana.