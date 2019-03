1500 kauhavalaista haluaa selvittää 10 vuoden takaisen kuntaliitoksen purkamishalut – "Suuri joukko ihmisiä on suutuksissa"

Esa Puronvarsi ja Jarkko Korkiakangas istuvat Kauhavan Alahärmässä kauppakeskuksen kahvilassa ja selaavat liikkeelle panemaansa kuntalaisaloitteeseen tulleita allekirjoituksia.

Verkossa (siirryt toiseen palveluun) aloitteeseen osallistujia on reilut 1200. Paperiversion on allekirjoittanut kolmisensataa ihmistä. Kauhavan kaupunki natisee liitoksistaan.

Aloitteen mukaan Kauhavan tulee järjestää kuntalain 24 §:n mukainen neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys kuntaliitoksen purkamisesta tai osakuntaliitoksesta toiseen kuntaan Alahärmän ja Ylihärmän osalta.

Seuraavaksi kuntalaisaloite siirtyy Kauhavan hallintoon valmisteltavaksi kaupungin poliitikkojen käsittelyä varten.

– Erityisesti Alahärmässä ihmiset ovat kokeneet, että investointien osalta kohtelu on ollut epätasa-arvoista ja tietysti palveluita on viety kovalla kädellä pois täältä, Puronvarsi sanoo.

– Vanhusten ja lasten asema alkaa täällä Alahärmässä olemaan aika heikko, Korkiakangas säestää.

Uusi Kauhava syntyi vuonna 2009 Alahärmän, Kauhavan, Kortesjärven ja Ylihärmän yhdistymisessä.

Myrsky vesilasissa?

Kauhavan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ville Virrankoski (kesk.) ei kiistä investointien epätasaista jakautumista liitoskunnissa, mutta hänen mukaansa investointeja pitää tarkastella pidemmällä aikaperspektiivillä.

– Minusta tämä kuntalaisaloite on myrsky vesilasissa. Kaupungissa on pyritty noudattamaan tasapuolisuutta. Pitää muistaa, että kaupungin investoinnit tehdään pitkällä, 30–40 vuoden aikavälillä. 10 vuotta on lopulta lyhyt aika verrata sitä, miten investoinnit ovat jakautuneet eri pitäjien kesken.

Virrankoski esittää laskelman, jonka mukaan Kauhava-konsernin rahoittamat investoinnit ja sijoitukset alueittain vuosina 2009–2018 jakautuvat siten, että reilun 104 miljoonan euron investointipotista Alahärmään on käytetty 22,0%, Kauhavalle 55,3 %, Kortesjärvelle 6,0% ja Ylihärmään 16,7%

Nykylaki ei salli kuntaliitoksen purkamista

Kuntarakennelaki ei salli liitoskuntien irtoamista Kauhavasta, koska nykylain mukaan kuntien lukumäärä ei voi kasvaa. Myöskään osakuntaliitos toiseen kuntaan ei vaikuta mahdolliselta.

– Tässä tilanteessa voidaan arvioida, että näin suuren alueen siirtäminen toiseen kuntaan ei ole lainsäädännön puitteissa mahdollista, sanoo neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa valtiovarainministeriöstä.

Korkiakangas ja Puronvarsi sanovat, että kuntaliitoksen purkuaikeissa ei ole kyse vanhoista kaunoista kantakauhavalaisten ja härmäläisten välillä.

– Itselläni on paljon kavereita ja sukulaisia Kauhavalla, joten ei tässä mielestäni kaunoista ole kyse. Tietyillä päättäjillä on tullut vauhtisokeus, Puronvarsi sanoo.

– Lähdin kymmenen vuotta sitten avoimin mielin uuteen kaupunkiin. Päätöksenteko on johtanut siihen, että päättäjät saisivat kävellä peilin eteen ja katsoa mitä siellä näkyy, koska näin suuri joukko ihmisiä on suutuksissa, Korkiakangas toteaa.

Valtuusto päättää neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä

Korkiakangas ja Puronvarsi kertovat toimittavansa kuntalaisaloitteeseen kerätyt allekirjoitukset eteenpäin pikimmiten.

– Aloite toimitetaan kaupungin koneiston käsittelyyn ja toivotaan että se tulee viipymättä kaupunginvaltuuston käsittelyyn, Puronvarsi sanoo.

Ristiriita kuntarakennelain kanssa ei aloitteellisia huoleta.

– Iso-Britannia lähti EU:sta ja Neuvostoliitto on hajonnut. Kyllä me uskomme, että mahdollisuuksia siihen on, että rajoja vedetään uusiksi.

Kaupunginhallituksessa asia on otettu vakavasti ja asia selvitetään perusteellisesti.

– Mahdollisesti pyydämme asiantuntijoita esittelemään tätä asiaa valtuustolle, joten asia selvitetään tarkasti, Virrankoski vakuuttaa.