Sinikettu nukkui kaikessa rauhassa päiväkodin terassilla – turkiseläin pyydystettiin keskellä kerrostaloaluetta: "Nyt on mystinen juttu"

Tästä on kyse Mikkeliläisen päiväkodin terassilta löydettiin maanantaiaamuna sinikettu.

Siniketut eivät elä Suomen luonnossa. Kukaan ei tiedä, mistä kettu on kerrostaloalueelle tupsahtanut: lähistöllä ei ole ainakaan Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton jäsentarhaa.

Kukaan ei ole ilmoittautunut eläimen omistajaksi. Sinikettu saa kodin todennäköisesti Kiteen eläinpuistosta.

Mikkelissä sijaitsevan Saksalan päiväkodin työntekijät hämmästyivät maanantaiaamuna, kun näkivät kummallisen eläimen nukkuvan terassilla. Paikalle soitettiin villieläinhoitaja Jarmo Lautamäki ottamaan eläin kiinni.

Eläimen nähtyään Lautamäki tunnisti sen siniketuksi. Sinikettu on jalostettu naalista turkiseläimeksi, eikä niitä elä luonnossa.

Eläin oli väsynyt vaikka yritti tapella, kun huomasi joutuneensa haaviin. Sinikettu myös puri auttajaansa.

Nyt sinikettu on Lautamäen ulkohäkissä. Kukaan ei ole ilmoittautunut eläimen omistajaksi.

Lautamäki arvioi, että eläin on karannut turkistarhasta. Siniketun tupsahtaminen keskelle kerrostaloaluetta on merkillistä, sillä Lautamäen mukaan lähimpään turkistarhaan on löytöpaikalta kilometrien matka. Lisäksi päiväkodin piha on aidattu.

Myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen ihmettelee tapausta, sillä lähimmät liiton jäsentilat ovat vähintään 150 kilometrin päässä Mikkelistä.

– Nyt on mystinen juttu.

Nissisen mukaan kasvattajat selvittivät asiaa, eikä löytökettu ole liiton kasvattajilta karannut. Yksi vaihtoehto Nissisen mielestä on, että sinikettu on karannut liittoon kuulumattomalta kasvattajalta, kun eläintä on kuljetettu. Hänestä se ei ole vastuullista toimintaa.

– Se, että eläin pääsee karkuun kuljetuksen yhteydessä jossain kaupungin keskustassa, on suoraan sanoen tunarointia. Jotain huseeraajia tässä on taustalla.

Nissinen kertoo, että turkiselämiä karkaa harvoin: joinain vuosina ei ollenkaan, ja joskus muutama vuoden aikana.

Sinikettu on jalostettu uhanalaisesta naalista eli napaketusta. Emilia Korpela / Yle

Jarmo Lautamäki ehti säikähtää, että siniketusta tulee kallis vieras, sillä se pisti poskeensa päivän aikana kilon paistilihaa. Onneksi Lautamäki huomasi pian, että eläimelle kelpaa myös edullisempi eines. Sinikettu syö nyt hyvällä ruokahalulla koiranmakkaraa.

Lautamäki kertoo siniketun syövän melkein kädestä, vaikka onkin vielä varovainen.

Eläin katselee mielellään häkistä näkyviä harakoita ja variksia. Otuksen turkki on niin paksu, että se nauttii pakkasesta. Se jopa hakeutuu nukkumaan lumihankeen, johon käy kylmä tuuli.

Karkulainen saa kodin todennäköisesti Kiteen eläinpuistosta. Lautamäki ei aio antaa eläintä takaisin turkistarhalle.

– Turkista tästä ketusta ei tule. Se pääsi yhdestä helvetistä pois ja toivottavasti elää hyvän loppuelämän.

Lautamäki on valmis vaikka maksamaan siniketun hinnan tarhalle, jos omistaja tulee vaatimaan eläintä itselleen.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissisen mukaan sinikettujen nahkahinta huutokaupoissa on ollut viime vuosina 60-70 euroa, mutta jos eläin kuuluu hyvään sukupuuhun, voi sen hinta olla paljon korkeampi.

Lautamäki on saanut työstään kiitosta, mutta myös kummastelua ja moitteita. Yle kertoi viime vuonna, kuinka hän on saanut jopa tappouhkauksia hoidettuaan supikoiria.

