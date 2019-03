Mihin tyytyväisyys elämään karkaa, kun mies täyttää 30? Yli 450 miestä kertoi Ylelle elämästään

Ylen teettämästä Suomalaisten pelot ja haaveet -kyselystä selviää, että valtaosa suomalaisista on vähintään melko tyytyväisiä elämäänsä. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat 15–19-vuotiaat miehet.

Jotain kuitenkin tapahtuu, kun aikuisuus iskee: seuraavassa ikäluokassa, 30–44-vuotiaat, tyytyväisyys elämään on nuorempia paljon heikompaa. Vaikka valtaosa on yhä melko tyytyväisiä, niin tyytymättömien määrä kasvaa. Alle kolmekymppisistä erittäin tyytyväisiä elämäänsä on 38 prosenttia vastaajista, mutta 30–44-vuotiaiden kohdalla määrä tipahtaa 15 prosenttiin.

Ylen tutkimuksessa 15–24-vuotiaita haastateltiin puhelimitse ja tätä vanhemmat tavoitettiin nettipaneelilla.

Pyysimme Ylen verkkosivuilla miehiä kertomaan tyytyväisyydestä elämäänsä. Saimme nopeasti yli 450 vastausta ja kävimme tapaamassa kolmea vastaajaa.

Tietyt teemat toistuivat vastauksissa kautta linjan.

Palkka ei juokse, ura ei etene

Useat vastaajat nostavat kipupisteeksi työelämän. Ura ei ota syntyäkseen, ja etenemismahdollisuudet näyttävät vähaisiltä.

“En tiedä, mitä tällä elämällä pitäisi tehdä. Takana on yliopistotutkinto alalla, joka ei nykyään motivoi yhtään sekä pätkittäinen työura.” – Mies, 34 vuotta.

“Työelämä ei ole ollut sitä, minkälaiseksi sen kuvittelin nuorempana. On paljon pätkätöitä, kilpailutuksia ja myös töitä rekryfirmojen kautta. Se on johtanut siihen, ettei ole voinut suunitella tulevaisuuttaa ehkä niin hyvin kuin vakituisessa työssä.“ – Mies, 31 vuotta.

Työelämässä ei vaivaa pelkkä vakitöiden puute, vaan ylipäätään se, ettei työ ole tuonutkaan sellaista taloudellista vakautta kuin on odottanut.

“Tyytymätön. Elintasoni on alhaisempi tekniikan tohtorina kuin vanhempieni elintaso duunareina 1980-luvulla.” – Mies, 39 vuotta.

Kaikki pitäisi olla periaatteessa hyvin. Mutta silti olo on jatkuvasti tyytymätön. Mies, 35 vuotta

Perhe-elämä ahdistaa, omaa aikaa ei ole

“Omaa tilannetta leimaa todella vahvasti ruuhkavuosien kiireet: kaksi pientä lasta, lainan maksu ja töissä kiirettä. Välillä on päiviä, että yöllä on ensin nukuttu huonosti ja heräilty lasten heräilyyn, sitten töissä on tylsiä hommia ja lopulta kotona odottaa hermonsa menettänyt vaimo.” – Mies, 34 vuotta.

Moni vastaaja on perheellinen ja harmittelee, ettei kodin ja työn ristipaineessa jää lainkaan aikaa itselle. Vaikka lapset tuovat myös iloa, ovat ruuhkavuodet kuormittava kokemus.

“Olen tyytymätön, sillä vaikka olen erittäin hyvässä pitkäaikaisessa parisuhteessa ja koulutustani vastaavassa työssä, tämä harmaa oravanpyörä tukahduttaa sisäisen minäni. Omat mielenkiinnon kohteeni jäävät vähemmälle huomiolle kuin työ, jota teen rahaa vastaan. - - Tulisipa automaatio ja veisi kaikki automatisoitavissa olevat työt.” – Mies, 32 vuotta.

Toisaalta vastauksissa toistui tyytymättömyys parisuhteeseen. Perhe-elämä ei miellytä, mutta perhettä ei myöskään haluta rikkoa.

“Perhe-elämä ei suju. Lapset ovat ihania, mutta aviovaimon kanssa ei arki suju, vaikka miten yritämme. Olemme samanikäisiä, mutta arvot ja näkemyserot ovat hyvin erilaisia. Emme halua erota lasten takia. Olemme molemmat sitkeitä ja pelkäämme, että lasten onni ja koti rikkoutuisi. - - Nuorempana kuvittelin, että elämä maistuisi ja tuntuisi paremmalta. Nykyään tuntuu, että elämä on yhtä suorittamista, töissä ja kotona. Parhaat hetket ovat lasten kanssa tai yksin.” – Mies, 43 vuotta.

Monia miehiä pelottaa toisaalta isyys, toisaalta yksinäisyys. AOP

Yksinäisyys pelottaa, elämä ei etene

Vaikka perhe-elämä näyttäytyy vastauksissa raskaana, yksinäisyys huolettaa myös. Useat vastaajat toivoisivat perhettä tai parisuhdetta.

“Materiaaliset olosuhteet ovat melko hyvin kunnossa. Parisuhteen muodostaminen on kuitenkin aivan mahdotonta, ja olen jo luopunut toivosta. Korkeakoulutetut miehet ovat kuulemma kysyttyjä, mutta en ole huomannut tällaista. Kukaan ei ole koskaan halunnut parisuhteeseen kanssani.” – Mies, 33 vuotta.

Fakta: Yle kysyi suomalaisten peloista ja haaveista Taloustutkimus kartoitti Ylen toimeksiannosta, millaiseksi suomalaiset kokevat elämänsä tällä hetkellä. Kohderyhmänä oli 25–79-vuotiaat suomalaiset. Suomenkieliset haastattelut tehtiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 27.–29.11.2018. Nettilomakkeeseen vastasi kaikkiaan 1 833 henkilöä. Lisäksi aineistoa täydennettiin 15–24-vuotiaiden osalta 303 puhelinhaastattelulla 27.11.–17.12.2018. Ruotsinkielisen väestön tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina 27.11.–17.12.2018. Vastaajia oli 101. Tulosten virhemarginaali on noin 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Yksinäisyys iskee lujaa erityisesti, jos ympärillä ei ole esimerkiksi kaveriporukkaa.

“Olen hyvin tyytymätön elämääni. Tuntuu, että se ei etene mihinkään. Ongelmana etenkin on läheisten ja ystävien sekä parisuhteen puuttuminen, eikä lapsiakaan ole. Lähes kaikki tuntuu tyhjältä.” – Mies, 37 vuotta.

Lista ärsyyntymisen kohteista on pitkä

Tyytymättömyyden syitä oli runsaasti. Mainintoja keräsivät muun muassa maahanmuutto, verotus, ilmastokysymykset ja miesten syyllistäminen.

Läheskään kaikille tyytymättömyys ei tarkoita, että asiat olisivat varsinaisesti huonosti. Tämän moni vastaaja sanoo myös ääneen.

“Kaikki pitäisi olla periaatteessa hyvin. Mutta silti olo on jatkuvasti tyytymätön.” – Mies, 35 vuotta.

Oli elämässä stressaavana tekijänä sitten työelämän paineet, ruuhkavuosien kiire tai yksinäisyys, useimmin esiin noussut yhdistävä tekijä vastauksissa oli suunnan puuttuminen elämästä. Elämä ei tavalla tai toisella ollut sitä, mitä vastaajat olivat odottaneet.

