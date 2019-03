Ammattikorkeakoululaiset odottavat tasa-arvoista terveydenhoitoa – YTHS ei pysty vielä lupaamaan, miten se tehdään

Tästä on kyse Eduskunta hyväksyi uuden lain, joka takaa samat terveydenhoitopalvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille.

YTHS:n tarjoamat terveyspalvelut kuuluvat kahden vuoden kuluttua myös ammattikorkeakouluissa opiskeleville.

Uusia toimipaikkoja tulee uusille paikkakunnille, mutta vielä ei ole päätetty niiden määrästä, sijainnista tai koosta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön odotetaan avaavan uusia toimipisteitä useille uusille opiskelupaikkakunnille.

Lakimuutoksen myötä YTHS pitää jatkossa huolta myös ammattikorkeakouluissa opiskelevien terveyspalveluista, kun toistaiseksi YTHS:n piiriin ovat kuuluneet vain yliopistoissa opiskelevat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa, muutoksen toivotaan tuovan tasavertaiset opiskelijaterveydenhuollon palvelut kaikille neljälle kampukselle – Mikkeliin, Kotkaan, Kouvolaan ja Savonlinnaan. Mikkeliä lukuunottamatta näillä paikkakunnilla YTHS:llä ei ole ennestään toimintaa.

– Tämä on ollut opiskelijaliikkeiden pitkäaikainen toive ja viimein se toteutuu. Olemme samalla tavalla korkeakouluopiskelijoita kuin yliopisto-opiskelijatkin, opiskelijakunta Kaakon hallituksen puheenjohtaja Sauli Sarjus sanoo.

Hän opiskelee Kouvolan kampuksella oikeustradenomiksi.

– Nykyiselläänkin hoito on toiminut ihan hyvin. Jonoja toki on, ja erityisesti hammaslääkärille pääsyssä voi vierähtää pitkäkin aika, Sarjus sanoo.

Yhdenvertaisuus

YTHS toimii kahdellatoista paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi sillä on sivutoimipisteet kuudella muulla paikkakunnalla. Säätiö tarjoaa opiskelijoille yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja.

Toistaiseksi ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhoidon ovat järjestäneet kunnat.

Xamkin opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala toivoo, että uudistus yhdenvertaistaa palveluja opiskelijoiden kesken eri puolilla Suomea, mutta myös yhden ja saman koulun eri kampuksilla.

– Meillä on kaupunkikohtaisia eroja Xamkin sisällä. Kaikilla kampuksilla on terveydenhoitajien vastaanotto, mutta Mikkelissä opiskelijoilla on kampuksella myös lääkäripalvelut, Ervaala sanoo.

Mikkelin kampuksella lääkäri on paikalla noin kahdesti viikossa. Esimerkiksi Kotkassa ja Kouvolassa lääkärin vastaanotto on terveysasemilla.

Uusien toimipisteiden määrästä ei vielä tietoa

YTHS ei lupaa uusien toimipaikkojen määrästä, koosta tai sijainnista tässä vaiheessa mitään. Uusi laki hyväksyttiin eduskunnassa perjantaina.

– Toimipisteiden määrä kasvaa kyllä. Jossain voi riittää pieni terveydenhoitajavetoinen toimipiste, toisaalla tarvitaan hallinnollista suuryksikköä, YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta sanoo.

Hän muistuttaa, että aina terveydenhuoltoon ei tarvita välttämättä seiniä vaan tärkeintä on ammattilaisen ja opiskelijan kohtaaminen.

– Olemme kehittäneet muun muassa etävastaanottoja ja verkkopalveluita. Niiden tuella pystytään järjestämään opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille paikkakunnille.

Opiskelijakunta Kaakon hallituksen puheenjohtajan Sauli Sarjuksen mukaan etäpalvelut ovat hyvä lisä.

– Kyllähän se pitää järjestää niin, että kaikilla kampuspaikkakunnilla meilläkin on sitten toimipiste. Jotkut asiat ovat varmasti hoidettavissa etänä. Sen voisi sitten määritellä siinä kohtaa, kun ensimmäisen kerran opiskelija ottaa YTHS:ään yhteyttä, Sarjus sanoo.

Uusi toimipaikkaverkosto tulee pohjautumaan oppilaitosten opiskelijamääriin ja palveluntarpeeseen. Laajentumista suunnitellaan tänä vuonna ja toteutetaan vuoden 2020 aikana.

YTHS:n nykyiset toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Raumalla, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Lisäksi säätiöllä on sivutoimipisteet Kokkolassa, Lahdessa, Mikkelissä, Porissa, Seinäjoella ja Sotkamossa. Osan näistä palveluista säätiö ostaa alihankintana.

YTHS tarjoaa opiskelijoille perusterveydenhuollon, mielenterveyden ja suunterveyden palvelut. Yle

Asiakasmäärä tuplaantuu

YTHS on palveluna ainutlaatuinen: vastaavaa opiskeluterveydenhuollon organisaatiota ei löydy muualta maailmasta.

Palveluiden laajentuminen ammattikorkeakouluopiskelijoille tuplaa YTHS:n asiakkaiden määrän. Kahden vuoden kuluttua heitä on 250 000.

Suurimmat ammattikorkeakoulut sijaitsevat yliopistopaikkakunnilla, joten myös nykyisiä toimipisteitä pitää vahvistaa.

– Tarvitsemme lisää henkilökuntaa kasvavan asiakasmäärän myötä, Poskiparta sanoo, mutta ei pysty vielä sanomaan, kuinka paljon uusia työntekijöitä tullaan palkkaamaan.

– Olemme toki iloisia, jos kuntien opiskeluterveydenhuollossa tällä hetkellä työskentelevät haluavat jatkaa työskentelyä juuri tämän asiakaskunnan parissa ja hakevat meillä tulevaisuudessa avautuviin paikkoihin.

YTHS:n toimintaa rahoitetaan opiskelijoiden itsensä maksamilla terveydenhoitomaksuilla ja käyntimaksuilla, Kelan maksamalla korvauksella ja kaupunkien maksamalla yleisavustuksella.