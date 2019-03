Suomessa vieraileva huippusäveltäjä Kaija Saariaho rakastaa tuulen ääntä: "Paras tuuli tulee viljapellosta"

Kaija Saariaho on yksi maailman tunnetuimmista nykysäveltäjistä, ja hänen musiikkiaan soitetaan ja kuunnellaan ympäri maailmaa. Silti hänelle itselleen on hämmentävää, miksi juuri hänen musiikistaan on tullut niin suosittua.

– Se on minulle aika mysteeri, mutta totta kai se tuntuu hienolta ja tekee minut onnelliseksi. Mutta olen aika hämmästynyt siitä. Miksi juuri minun musiikkiani? En minä tiedä.

Tuulen äänien eroista

Kaija Saariaho pitää tuulen äänestä ja käyttää sitä myös musiikissaan. Siksi Puoli seitsemän -ohjelma soitti säveltäjälle kolme erilaista tuulinäytettä Yleisradion vanhoilta tehostenauhoilta. Esimmäinen oli tuulta talvisessa pakkasmetsässä, toinen ulvovaa syystuulta ja kolmas kesäistä haapojen havinaa. Saariahon mukaan tuulen äänittäminen on taitolaji.

– Tuuli on vaikea äänittää, koska siitä tulee helposti aggressiivinen. Ensimmäinen näyte oli jo aika tumma, ja toinen kuulosti ihan kuin jostain Siperian aavikoilta – en voisi koskaan käyttää sitä musiikissani, koska en minä mitään kauhuelokuvia sävellä. Kolmas alkoi lupavasti, mutta siinäkin oli liikaa matalia taajuuksia.

Elektronimusiikin pioneerille tuulen äänittäminen on tuttua.

– Olen äänittänyt itse paljon tuulen ääniä, joita käytän sävellyksissä. Minun mielestäni parhaat tuulen äänet tulevat esimerkiksi viljapellossa.

Oopperan pitkä syntyprosessi

Saariaho on säveltänyt neljä oopperaa, ja itse asiassa viideskin on valmiina odottamassa kantaesitystään. Oopperan säveltämisen prosessi on pitkä ja monivaiheinen. Uusimman Innocence-oopperan säveltäminen kesti yli kolme vuotta. Useamman oopperatalon yhteisen tilausteoksen kantaesitys on ensi vuonna Ranskassa.

– Se on useamman oopperatalon tilaus. Siinä on se ihana puoli, että säveltäjä saa jonkinlaista palkkaa niiden vuosien aikana. Ensin kirjailijalla menee oma aikansa libreton tekemiseen. Samalla minä mietin esimerkiksi minkälaisille laulajille teos tehdään. Sitten alkaa toinen vaihe, joka on minun sävellysvaiheeni ja se on hyvin hidasta työtä. Tässä tapauksessa tämä kaikki vei yli kolme vuotta.

Ihmiskunnan tulevaisuus on myötäelämisessä

Säveltäjä Saariaho eli lapsuutensa Helsingissä ja kävi Steiner-koulua. Luovuutta korostaneesta koulusta jäi tulevalle taiteilijalle hyviä muistoja. Myös tunneälyn merkityksen korostaminen on ollut Saariaholle tärkeitä teemoja jo pitkään.

– Se tekee meistä ihmisiä. Se tarkoittaa sitä älykyyttä, jolla sinä voit reagoida toisiin ihmisiin ja myötäelää asioita. Ymmärtää ja asettaa itsesi toisen paikalle. Siitähän riippuu ihmiskunnan tulevaisuus.

