Pysähdy, selvitä syyt, hae apua – toimi näin, kun olet huolissasi lapsen poissaoloista koulussa

Vanhemmasta ei ole ikinä kiva kuulla, että oma lapsi on luvatta poissa koulusta. Jos nuori pinnaa jatkuvasti, se voi herättää aikuisessa kaikenlaisia tunteita aina suuttumuksesta täyteen neuvottomuuteen.

Miten vanhempi voi puuttua ongelmaan, kun poissaoloja koulusta tulee paljon? Tapaukset ovat niin erilaisia, että mitään nyrkkisääntöä ei voi antaa. Listasimme kuitenkin 11 neuvoa, joista on useissa tilanteissa hyötyä.

Juttua varten on haastateltu auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäkeä Mannerheimin lastensuojeluliitosta, kasvatustieteen tohtori Heta Tuomista Helsingin yliopistosta ja yläkoululaisten poissaoloja ehkäisevän Komiasti kotona ja opintiellä -hankkeen tiimipäällikkö Anne Mariaporia.

1. Yritä selvittää syyt. Yläkouluikäinen on vielä lapsi. On tavallista, ettei hän itse osaa sanoa, miksi hän ei halua kouluun. Haluttomuudelle on kuitenkin aina olemassa jokin syy ja sen selvittämiseen tarvitaan usein aikuista.

2. Hae apua, jos tarvitset. On tavallista, että lapsen koulunkäyntivaikeudet aiheuttavat perheessä uupumusta ja voimattomuutta. Jos tuntuu, että et ehkä selviä tilanteesta itse, hae apua. Tukea voi saada esimerkiksi koulun oppilashuollosta, perheneuvolasta tai lastensuojelusta. Monesti ammattilainen osaa katsoa nuoren tilannetta eri kulmasta kuin oppilas tai hänen perheensä.

3. Pysähdy, ole läsnä, kuuntele. Kerro, että haluat auttaa, koska olet nuoresta huolissasi. Yritä rakentaa luottamusta. Nuorella voi olla korkea kynnys kertoa ongelmistaan vanhemmille.

4. Älä häpeä. Koulunkäynnin vaikeuksia on nuorilla kaikissa sosiaaliluokissa, eikä ulkopuolisen avun tarvitseminen ja pyytäminen tee kenestäkään huonompaa ihmistä.

5. Tee se yhdessä. Älä ohita nuorta, vaan toimi läpinäkyvästi. Jos tarvitsette apua, keskustele nuoren kanssa, mistä apua haetaan.

6. Älä viivyttele. Jos nuori tarvitsee ulkopuolista apua koulunkäyntinsä tueksi, apu on sitä tehokkaampaa, mitä aikaisemmin sitä saa. Kun oppilaalla on takana 200–300 tuntia luvattomia poissaoloja, auttaminen alkaa olla jo hyvin vaikeaa.

7. Älä luovuta. Koulunkäynti on nuoren oikeus ja velvollisuus. Alaikäinen nuori ei voi itse päättää siitä, että hän ei käy koulua. Tästä aikuisen tulee pitää kiinni tiukasti, mutta lämmöllä.

8. Älä raivoa. Jos nuori on paljon pois koulusta luvatta, se voi aivan ymmärrettävästi herättää suuttumusta vanhemmissa. Raivoaminen ja huutaminen ovat kuitenkin monesti huonoja tapoja ohjata nuorta toimimaan. Laske kymmeneen. Joskus nuoren poissaoloissa on kyse myös rajojen puutteesta kotona, mutta jos nuori välttelee koulua aikuisen tietämättä esimerkiksi kiusaamisen tai oppimisvaikeuksien vuoksi, rankaisemisesta tuskin on hyötyä.

9. Älä lahjo. Joskus voi tuntua siltä, että vain lahjomalla nuoren saa skarppaamaan koulussa. Se on kuitenkin vain lyhytaikainen ratkaisu. Monesti nuoren huono koulumotivaatio on kasaantunut vuosien varrella, kun hänelle on tullut kielteisiä kokemuksia koulusta. Jokaiselle nuorelle pitäisi löytää koulussa asioita, joissa hän voi onnistua.

10. Älä valehtele lapsen puolesta. Vanhemmalla voi olla kiusaus suojella koulusta pinnaavaa lasta, ainakin aluksi. Sillä tekee kuitenkin pidemmän päälle vain karhunpalveluksen kaikille.

11. Älä tee lapsen kyydittämisestä tapaa. Koulupoissaoloja ehkäisevissä hankkeissa saatetaan joskus varmistaa nuorten meneminen kouluun soittamalla hänelle tai jopa kyydittämällä kouluun. Myös vanhempi voi turvautua näihin konsteihin, jos tilanne on päässyt pahaksi. Pitkällä aikavälillä koululaisen pitää kuitenkin pystyä ottamaan vastuuta omasta päivärytmistään.

Tuntuuko siltä, että mikään näistä vinkeistä ei toimi teidän perheessä? Koululaisten poissaolojen taustat ja perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Joskus hyvää tarkoittava aikuinen saattaa saada vastaansa haistattelevan tai jopa väkivaltaisen nuoren. Silloin monet yllä olevista keinoista voivat tuntua idealistisilta. Niissäkin tapauksissa on hyvä palata listan kohtiin 1 ja 2.

Onko sinulla hyviä neuvoja tämän listan jatkoksi?