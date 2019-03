Mitä uusi tietovuoto paljastaa? Viisi kysymystä ja vastausta Troikan pesulasta

Suuri tietovuoto paljastaa, että Nordean kautta on kulkenut satoja miljoonia euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa. Kuva: Riikka Kurki / Yle

Valtava pankkeja koskeva tietovuoto on herättänyt kysymyksiä tietojen alkuperästä.

1. Nordean mukaan Ylen MOT:n julkaisemat tiedot ovat vanhoja ja jo pankin tiedossa. Onko kyseessä vanha asia, joka on käsitelty aiemmin julkisuudessa?

Ei ole. Vuoto on uusi, eikä sitä ole käsitelty julkisuudessa aikaisemmin. MOT on käynyt läpi Nordeaa koskevaa aineistoa vuosilta 2005–2017.

MOT:n hallussa oleva vuotoaineisto ei myöskään ole sama, jonka pohjalta sijoittaja Bill Browder on tehnyt Pohjoismaissa tutkintapyyntöjä. Vain pieni osa uudesta vuodosta koskee yhtiöitä, joiden tilisiirtoja Browder on pyytänyt poliisia tutkimaan.

2. Onko Nordea tutustunut MOT:n tutkimaan aineistoon?

Ei ole. MOT on tarjonnut Nordealle mahdollisuutta käydä aineistoa läpi sekä pyytänyt haastattelua yli kuukauden ajan. Nordea on kieltäytynyt.

3. Miksi MOT on käsitellyt Suomessa toimivista pankeista vain Nordeaa?

Vuotoaineiston perusteella Nordeaan on tullut tilisiirtoja epäilyttävistä yhtiöistä selvästi enemmän kuin muihin kotimaisiin pankkeihin. Nordea on myös ainoa isoista Suomessa toimivista pankeista, jonka asiakkaana on aineistossa ollut satoja pöytälaatikkoyhtiöitä.

4. Miksi Ylen MOT kertoo, että rahojen alkuperä on epäilyttävä?

Kansainvälinen toimittajajärjestö OCCRP (siirryt toiseen palveluun) on kyennyt osoittamaan vuodetun pankkiaineiston perusteella, että pankkeihin on päätynyt rahaa, joka kytkeytyy kolmeen tunnettuun petostapaukseen (siirryt toiseen palveluun): Sergei Magnitskin Venäjällä paljastamaan veropetokseen, Moskovan lentokentän polttoainepetokseen sekä sijoitustoimintaan liittyvään petokseen.

Uutena tietona vuotoaineisto osoittaa myös, että Nordean tileille on päätynyt rahaa muista epäilyttävistä lähteistä. Pankilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja rahojen todelliset omistajat sekä seurata asiakkaidensa rahaliikennettä ja ilmoittaa, jos se huomaa jotain epäilyttävää.

Rahoja ovat siirtäneet pääosin veroparatiiseista käsin toimineet pöytälaatikkoyhtiöt. Yhden tällaisen yhtiön kautta on voinut kulkea miljardeja euroja – vaikka yhtiöllä ei ole työntekijöitä, toimitiloja tai muuta todellista toimintaa.

5. Miksi Ylen jutuissa on korostettu Nordean asiakkaana olleiden pöytälaatikkoyhtiöiden roolia?

Nordean asiakkaina olleissa pöytälaatikkoyhtiöissä on käytetty haamujohtajia tai monimutkaisia omistusjärjestelyitä veroparatiisien kautta, mikä vaikeuttaa tai tekee lähes mahdottomaksi yhtiöiden todellisten omistajien selvittämisen.

Kyse ei siis ole vain siitä, että epäilyttävistä lähteistä on lähetetty varoja Nordean tileille – Nordean asiakkaina on ollut näitä epäilyttäviä lähteitä.