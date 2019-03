Herätys: Ylen mittaus: Oppositio nousussa, hallitusryhmät laskussa, 5G tulee, mikä muuttuu, Kreikka vaalii tarkasti feta-juustoa

Ylen kannatusmittaus: Demarit venyttävät kaulaa seuraaviin

SDP on entistä selvemmin suosituin puolue, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. Demareiden suosio on noussut ja suurten porvaripuolueiden edelleen laskenut. SDP:n etumatka toisena tulevaan kokoomukseen on jo yli viisi prosenttiyksikköä. Kyselyn suurin nousija on perussuomalaiset.

Kauppareissu voi olla allergiselle työläs myös verkossa

Jos tekee ruokaostokset ruokakaupan sijaan kotisohvalla, sopivien ostosten löytäminen allergiselle voi silti olla työlästä. Ismo Pekkarinen / AOP

Allerginen voi kotoa shoppaillessa tutustua kaikessa rauhassa ruokien tuotesisältöihin. Allerginen voi kuitenkin törmätä verkon kautta ostamisessa tuttuihin ongelmiin, esimerkiksi vatsanväänteisiin.

Kauppojen verkkokaupoissa ruokia voi suodattaa erilaisten ruokayliherkkyyksien ja erityisruokavalioiden perusteella. Allergiselle ongelmia voi teettää tuotteiden tuotemerkinnät. Vaikka ne olisivat asianmukaiset, eivät ne kerro kaikkea muun muassa mausteista.

Kreikka valvoo mustasukkaisesti fetan valmistusta

Fetan tuottaja Kyriakos Kostarelos tarkkailee maidon pastörointia. Kostarelos valvoo huolella, mitä eläimet syövät ja miten maito kuljetetaan valmistamoon. Sofia Papastrati

Feta on kenties tunnetuin kreikkalainen ruokatuote maailmalla ja Kreikan maatalouden tärkeimpiä vientituotteita. Juustolla on EU:n nimisuoja, eli samannimisenä sitä ei saisi muualla valmistaa ja myydä. Käytännössä nimisuoja ei silti ulotu kaikkiin maihin. Kreikassa asiaa valvotaan tarkasti ja jo pelkkä tuontimaidon osto herättää epäluulot.

5G-teknologia tulee - mikä muuttuu?

Chin Leong Teoh / AOP

Entistä nopeamman tietoverkon avulla paljon puhuttu esineiden internet on vihdoin mahdollinen. Mutta mitä se tarkoittaa, kun kodinkoneet tai esimerkiksi autot ja liikennevalot alkavat viestitellä keskenään? Asiantuntijat ovat innoissaan uuden teknologian mahdollisuuksista ja huolissaan sen riskeistä.

Päivä on pilvinen ja sateinen suuressa osassa maata

Yle Sää

Lumisade- ja räntäalue saapuu lounaasta ja leviää maan etelä-ja keskiosaan. Päivällä etelässä sataa myös vettä. Pohjoisessa sää on edelleen poutaista ja laajalti myös selkeää.

Lämpötila on iltapäivästä alkaen +2...-5 astetta, lauhinta on lounaassa. Pohjoisessa pakkasta on -5-12 astetta. Lue lisää säästä täältä.