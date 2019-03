Puutarhurin epäillään kostaneen haudan takaa – poliisi varoittaa miehen kanssa riidelleitä

Saksassa kuolleen puutarhurin epäillään kostaneen haudan takaa.

Ensin 64-vuotias lääkäri kuoli perjantaina, kun hänen toimistonsa etuovelle asetettu pommi räjähti.

Sunnuntaina 37-vuotias nainen ja hänen 4-vuotias tyttärensä saivat vammoja, kun nainen laittoi uuniin räjähteillä lastatun puun. Se räjäytti oven irti. Naisen ja lapsen vammat eivät ole hengenvaarallisia, mutta tytär on yhä sairaalahoidossa.

Molemmista tapauksista epäillään miestä, joka itse löytyi kuolleena kotoaan Saksan lounaisosassa sijaitsevassa Mehlingenissä perjantaina.

Puutarhurina työskennelleellä miehellä oli liike- tai henkilökohtaisia suhteita molempiin uhreihin, poliisi sanoi. Suhteet eivät olleet hyvät.

Miehen kuolinsyystä ei ole toistaiseksi varmuutta. Hän oli kuollessaan 59-vuotias.

Poliisi julkaisi poikkeuksellisesti epäillyn nimen, jotta tämän kanssa ongelmiin ajautuneet osaisivat olla varuillaan. Heitä on myös pyydetty ottamaan yhteyttä poliisiin. Pelkona on, että mies on saattanut ennen kuolemaansa asentaa myös muita tappavia ansoja.

Poliisi on saanut jo 60 puhelua kuumaan linjaan, jonka se perusti maanantaina miehen tapausta varten.

Miehen kotona tehdyssä etsinnässä löytyi poliisin mukaan ainakin ruutia ja muita aselakeja rikkovia tarvikkeita.

Miehen tiedetään harrastaneen keskiaikaisissa näytelmissä esiintymistä. Hän käytti pyrotekniikkaa osana näytöksiä.

