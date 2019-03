Kivihiilikuljetuksista virisi hämmentävä riita Kokkolassa – Satama on menettämässä suurimman asiakkaansa niiden vuoksi, väittää satamaoperaattori

Kokkolaan suunnitellut kivihiilikuljetukset ovat aiheuttaneet hämmentävän riidan yhden Suomen johtavan satamaoperaattorin eli Rauanheimon ja Kokkolan satamayhtiön välille.

Kokkolan satama on suunnitellut vastaanottavansa Venäjältä avojunavaunuissa miljoona tonnia kivihiiltä vuodessa. Kuljetusten lisäämiselle on haettu ympäristölupaa aluehallintovirastosta, ja Kokkolan kaupunkikin on näyttänyt vihreää valoa luvan myöntämiselle.

Tämä ei kuitenkaan sovi sataman suurimmalle asiakkaalle eli venäläiselle kaivosjätti Severstalille, jonka rautapellettiä laivataan Kokkolan kautta maailmalle jopa 4,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Kokkola onkin maan suurin kauttakulkusatama.

Venäläisyhtiön kielteinen kanta kivihiilen tulolle Kokkolaan on ollut jo pari vuotta kaupungin ja sataman tiedossa, sanoo Rauanheimon toimitusjohtaja Joakim Laxåbacka Ylelle.

Hänen mielestään nyt ollaan tekemässä vakavaa virhettä ja se näkyy jo.

– Venäläisyhtiö on jo vähentänyt rautapellettikuljetuksia Kokkolan sataman kautta tämän vuoksi. Tammi-maaliskuussa ne vähenivät 350 000 tonnia viime vuodesta, eikä se ole pelkkää markkinoiden vaihtelua. Yhtiö myös selvittää jo muita satamavaihtoehtoja. Sellaisen sähköpostin sain pari päivää sitten, kertoo Rauanheimon toimitusjohtaja Laxåbacka.

Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting ei halua kommentoida millään tavoin asiaa julkisuudessa.

– Sekä Rauanheimo että muutkin yhteistyökumppanit ovat tervetulleita Kokkolan satamakonttoriin, joka on tuttu paikka heille. Keskustellaan asioista, jotka ovat sopimusasioita tai lähellä sitä, sanoo Witting.

Kivihiilikeskustelua sivusta seuraavalle asia näyttäytyy hämmentävänä. Asian kaikkia puolia ei tuoda julkisuuteen, kun kaupungin sataprosenttisesti omistama satamayhtiö voi vedota osakeyhtiölain julkisuuspykäliin.

– Toimittaja on varmaan ymmärtänyt, että taustalla voi olla monta asiaa, joissa on muitakin vivahteita, toteaa Witting.

Voiko taustalla olla satamien välinen kilpailu tai kilpailu siitä, ketkä toimivat satamaoperaattoreina?

– Sehän voi liittyä myös sellaiseen asiaan jonkin verran. Tämä koko asia on sellainen, josta käydään keskustelua asianomaisten kanssa. Tämä on haluttu aihe nyt julkisuudessa, mutta en voi sataman edustajana käydä keskustelua tästä mediassa, sanoo Witting.

Kokkolassa on satsattu voimakkaasti rautapellittikuljetuksiin viime vuosina. Esimerkiksi viime syksynä käynnistyi 60 miljoonan euron ruoppausurakka, jossa satamaväylä ruopataan metrillä 14 metriin.

Venäläisyhtiön huolena aineiden sekoittuminen

Ongelman ydin on siinä, että rautapellettiä ja kivihiiltä käsiteltäisiin ja varastoitaisiin vierekkäin satamassa.

Venäläisyhtiön rautapellettiä käsittelevä Rauanheimo on kertonut venäläisten pelkäävän, että kivihiilestä tarttuu rautapellettiin epäpuhtauksia. Ne taas haittaavat raudanvalmistusprosessia.

Rauanheimon toimitusjohtajan mukaan satama on luvannut venäläisille vuonna 2017, ettei Kokkolassa käsitellä jatkossa kivihiiltä.

– He ovat jatkaneet kuljetuksia siinä uskossa, että Kokkola on heidän tuotteelleen turvallinen satama. Nyt lupaukset on pyörretty. Ei näin voi toimia bisnesmaailmassa, ihmettelee Laxåbacka.

Witting ei kommentoi väitettä vuonna 2017 annetusta lupauksesta.

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila kertoi Ylelle tiistaina luottavansa satamayhtiön selvitykseen, jonka mukaan kaavaillut kivihiilikuljetukset eivät häiritse muita asiakkaita. Hän sanoo kaupungin kuitenkin jatkavan omistajaohjausta.

Satamaoperaattorin lisäksi kivihiilikuljetuksia ovat vastustaneet myös Ykspihlajan sataman lähialueen asukkaat.

Kokkolan kaupunki totesi lausunnossaan aluehallintovirastolle, että kivihiilen käsittelyn ympäristöhaittoihin, kuten pölyyn ja meluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lisäksi kaupunki halusi toimintaohjeen siitä, miten kivihiilen pölyäminen saadaan minimoitua.

Kokkola on Suomen kolmanneksi suurin satama kuljetusmäärältään (siirryt toiseen palveluun). Vuonna 2018 sen kautta kulki tavaraa yhteensä noin 7,5 miljoonaa tonnia.

