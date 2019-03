Karua nähtävää - fysioterapeutin hoitoon saapuu urheilusta vammautuneita nuoria

Tyypillinen urheilusta vammautunut nuori, joka saapuu fysioterapautti, osteopaatti Tiina Lehmuskosken vastaanotolle, on 12 - 15 vuotias, jolla on ollut kipua selässä tai polvessa useita viikkoja. Osa on tapaturmaisia vammoja.

Rasitusvamma syntyy, jos treeniä on liian paljon suhteessa lepoon. Treeniä voidaan tehdä myös väärällä tavalla ja tekniikka saattaa olla väärä. Lehmuskosken luo on tullut vääränlaisen harjoittelun rikkomia lapsia aina 6-vuoden ikäisestä alkaen.

Lehmuskoski sanoi Radio Suomen Päivä -ohjelmassa, että vanhemmat ovat viime kädessä vastuussa siitä, mitä tehdään ja mikä on sopivaa lapselle. Valmentajallakin on suuri rooli, koska valmentaja päättää, mitä treenissä tehdään.

– Vanhempi näkee kotona, jaksetaanko herätä aamulla ja jaksetaanko lähteä treeneihin. Urheilussa vanhempi on vastuussa siitä, miten lapsi harrastaa urheilua. Vanhemman täytyy olla tietoinen, mitä treeneissä tehdään, Tiina Lehmuskoski korostaa.

Hänen mukaansa on tyypillistä, että vanhempi haluaa lapsen jatkavan treenaamista.

– On superihania vanhempia, jotka tuovat lapsen vastaanotolle, koska he haluavat varmistaa, että tekeehän urheilu lapselle varmasti hyvää. On myös paljon tapauksia, että vanhemmilta tulee kovaa prässäystä eikä lapsen anneta lopettaa.

Lehmuskosken mukaan vastaanottotilanteessa lapsen kanssa voi tulla esiin, että fyysisen vaivan takana on vahva henkinen painostaminen. Se vaikuttaa lapseen esimerkiksi siten, että selkä tai vatsa on koko ajan kipeä.

Lehmuskoski kertoo, että ammattilaisena hänen on keskusteltava asiasta vanhemman kanssa, vaikka ei haluakaan arvostella vanhemmuutta. Toisinaan keskustelun tuloksena vanhempi alkaa miettiä, onko hän prässännyt lasta liikaa, vaikka ei ole ollut tarkoitus.

– Joskus vanhempi on sitä mieltä, että kyllä lapsen täytyy harjoitella. Silloin täytyy perustella asiaa terveyden näkökulmasta ja esitellä rankkojakin esimerkkejä, mihin liika harjoittelu voi johtaa.

Fysioterapeutti joutuu joskus perustelemaan myös lapselle, miksi kannattaa välillä levätä. Myös vanhemmat saattavat pyytää ammattilaisen apua, jos lapsi ei usko heidän neuvojaan.

Urheilevien lasten vanhempien toiveesta Tiina Lehmuskoski kirjoitti kirjan "Urheileva lapsi - vastuullinen vanhempi".