Mykkänen: Suomi tukee tuomioistuimen perustamista Isis-taistelijoille

BrysselSuomen hallituksen mielestä terrorijärjestö Isisin riveissä taistelleita varten tulisi perustaa kansainvälinen tuomioistuin Lähi-itään. Tuomioistuimen perustamista kannattavat kaikki Pohjoismaat.

– On selvää, että on pitkä prosessi saada tällainen kansainvälinen tuomioistuin syntymään. Mutta meillä on kuitenkin esimerkkejä esimerkiksi Jugoslavian tuomioistuimen osalta, että syyllisiä on pystytty tuomitsemaan, sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi EU:n sisäministerikokouksessa Brysselissä.

Mykkäsen mukaan perustettava oikeusistuin voisi toimia samaan tapaan kuin entisen Jugoslavian alueen sotarikoksia Haagissa käsitellyt tuomioistuin. Sellaisen perustamiseen kuluisi kuitenkin vuosia.

Satoja entisiä Isis-taistelijoita ja heidän perheenjäseniään on nyt leireillä Syyriassa. Tuomioistuimen perustamista odotellessa epäiltyjä pitää Mykkäsen mukaan valvoa tiedustelun keinoin.

– Olennaista on, että me rajoitamme sitä riskiä, että he lähtisivät ihan vapaasti liikkumaan ympäri Eurooppaa ja aiheuttamaan uusia ongelmia, Mykkänen sanoi.

Ei apua Isis-naisille

Eilen keskiviikkona Suomessa uutisoitiin laajasti Sannaksi esittäytyneestä suomalaisnaisesta, jota muun muassa uutiskanava CNN oli haastatellut leirillä Syyrian itäosassa. Sanna kertoi lähteneensä Isisin kalifaattiin miehensä mukana, hänellä on useita lapsia ja hän sanoi haluavansa palata Suomeen.

Mykkäseltä ei herunut sympatiaa Sannan tilanteelle.

– Sannan osalta on valitettavasti niin, että hän on tehnyt suuren virheen lähtiessään sinne terroristijärjestön riveihin, Mykkänen sanoi.

Sannan lasten kannalta tilanne on Mykkäsen mukaan traaginen, koska he eivät ole itse valinneet tietään.

– Meillä ei ole mitään sympatiaa niitä aikuisia kohtaan, jotka ovat sinne matkustaneet. Heidät pitää tuomita siitä rikoksesta, että he ovat terrorijärjestön riveihin osallistuneet ja sitä tukeneet, Mykkänen sanoi.

Suomen valtio ei Mykkäsen mukaan aio auttaa Sannaa tai tämän lapsia palaamaan Suomeen.

– Meillä ei ole tarkoitus järjestää mitään paluukyytejä Isis-taisteluihin osallistuneille, Mykkänen sanoi.

