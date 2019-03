Rikosoikeuden professori Isis-taistelijoiden paluusta Suomeen: Hyvin epätodennäköistä, että heitä tuomittaisiin rikoksista

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta pitää erittäin epätodennäköisenä, että Suomeen mahdollisesti palaavat äärijärjestö Isisin riveissä taistelleet henkilöt saataisiin tuomittua terrorismirikoksista.

Tolvasen mukaan tämä johtuu siitä, että terrorismirikoksissa näyttökynnys on korkea. Lisäksi hän painottaa, että ulkomailla epäillyiksi tehtyjen terrorismirikosten tutkinta on haastavaa.

– Siinä tarvittaisiin ilman muuta oikeusapua sieltä, mistä taistelijat ovat tulleet, mutta sen saaminen erityisesti Irakin ja Syyrian suunnasta on vaikeaa. Enkä usko, että nämä henkilöt ovat itsekään halukkaita selvittämään rikoksiaan, Tolvanen sanoo.

Tolvanen muistuttaa, että rikoksesta epäillyillä on usein apunaan oikeusavustajat, jotka osaavat tarkkaan kertoa heille oikeutensa, mutta myös sen, että heillä ei ole velvollisuutta selvittää omia rikoksiaan.

Tolvanen sanoo, että Suomessa on jo olemassa oikeuskäytäntöä ulkomailla epäillyiksi tehdyistä terrorismirikoksista, joissa syytteet ovat kaatuneet juuri näytön puutteeseen.

Tuorein tapauksista on kolmea suomalaismiestä koskenut juttu, jossa heitä epäiltiin terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta Syyriassa. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet tammikuussa 2018. Oikeus katsoi, että näyttö ei riittänyt suunnitelman ja terroristisen tarkoituksen osoittamiseen.

Hieman vanhempi tapaus on irakilaisia kaksosveljeksiä koskeva tapaus. Veljeksiä epäiltiin muun muassa terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista. Pirkanmaan käräjäoikeus kumosi syytteet toukokuussa 2017. Oikeuden mukaan jutussa annettu näyttö ei riittänyt tuomitsemiskynnyksen ylitykseen. Jutun käsittely hovioikeudessa on yhä kesken.

Isis-vierastaistelijoiden mahdollinen paluu Suomeen on noussut jälleen keskusteluun, kun järjestön kalifaatti on saatu kukistettua jo lähes olemattomiin. Suojelupoliisin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomesta on lähtenyt Syyrian ja Irakin konfliktialueelle yli 80 tunnistettua henkilöä, joista arviolta noin 20 on kuollut ja 20 palannut.

Lakia kiristettiin liian myöhään?

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen huomauttaa, että Suomen tilannetta ei helpota se, että matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten kriminalisoitiin vuonna 2016. Suurin osa Suomesta Isis-alueelle lähteneistä suomalaisista oli jo siinä vaiheessa mennyt Syyriaan eli he ovat tehneet mahdolliset rikoksensa ennen lakimuutosta. Suomessa lainsäädäntöä ei sovelleta taannehtivasti.

Tolvasen mukaan on kiistaton riski, että Suomeen palavat, mahdollisesti raskaisiin rikoksiin syyllistyneet tai vähintäänkin radikalisoituneet henkilöt kävelevät vapaalla jalalla.

– Riskinä on se, että he saattavat myös Suomessa syyllistyä joihinkin väkivallantekoihin. Se on tietysti onneton tilanne, mutta toki on niinkin, että Suomen pitää ottaa takaisin kansalaisensa.

– Varmasti nämä palaajat toki joutuvat jonkinlaiseen poliisin seurantaan. Siinä tulevat kuitenkin perusoikeudet vastaan, että millä tavalla ihmisten tekemisiä saa seurata.

Tolvasen mukaan yksi saattaa keino suomalaiset Isis-taistelijat rikosvastuuseen olisi se, että heidän rikoksensa tutkittaisiin ja niistä annettaisiin tuomiot siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Hän kuitenkin pitää tällaista käytäntöä epätodennäköisenä.

– Syyriassa on jo valmiiksi iso joukko paikallisia taistelijoita, jotka ovat syyllistyneet hyvin vakaviin rikoksiin. Voi olla, että maan viranomaisia ei juuri kiinnosta Suomesta tulleiden henkilöiden saattaminen vastuuseen.

Suomen virallinen kanta tällä hetkellä on, että Isisin konfliktialueelle matkustaneita, mutta nyt kotiin haluavia henkilöitä ei mitenkään erikseen haeta tai muutenkaan auteta palaamaan kotiin.

Tolvanen tulkitsee kantaa niin, että Suomi pyrkii sillä hallitsemaan tilannetta turvallisuusnäkökulmasta, koska palaajien tuomitseminen oikeudessa on epätodennäköistä.

– Poliitikot ovat ajatelleet, että tilanne pysyy paremmin hallinnassa, jos palaamishaluiset eivät koskaan tule takaisin Suomeen.

