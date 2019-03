Useat taksiyritykset laskuttaneet liikaa sosiaali- ja terveyspiiriä – autoilijat ovat perineet kymmeniä tuhansia liikaa erilaisia lisiä

Seitsemäntoista taksiyritystä on laskuttanut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä liikaa. Eksoten selvitysten mukaan kiireettömissä kuljetuksissa taksiyritykset ovat laskuttaneet liikaa lisiä kaikkiaan 30 000 – 40 000 euron edestä.

Liikaa perityissä maksuissa kyse voi olla Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskosen mukaan inhimillisestä erehdyksestä.

– Hyvä esimerkki on avustamislisä. Se on saatettu laskuttaa sekä kuljetuksen alussa ja lopussa. Tietyllä tapaa loogista, avustamaan joutuu sekä alussa että lopussa. Selkeä tulkinta tästä aina on ollut, että lisä on kuljetus- ja asiakaskohtainen eli sen voi laskuttaa vaan kerran, kertoo Siiskonen.

Eksote lähettää taksiautoilijoille selvityspyynnön. Jos liikalaskutusta on, autoilija joutuu maksamaan ylimääräisen laskutuksen takaisin Eksotelle.

Yksityishenkilön sähköposti johdatti virheiden jäljille

Yle kertoi epäselvyyksistä jo viime viikolla, jolloin myös selvisi se, ettei yritykset olleet saaneet maksuja ajallaan.

Liikalaskutus selvisi, kun yksityishenkilö lähetti Eksotelle sähköpostia asiasta. Viestissä oli liite taksiyrityksen laskusta, jossa taksiautoilija oli perinyt liikaa lisiä. Taksiyritys myönsi virheensä ja on valmis palauttamaan virheellisesti laskutet lisät Eksotelle.

Kaikkiaan selvityksiä lähetetään nyt seitsemälletoista taksiautoilijalle, joista kymmenellä autoilijalla on ollut isompia määriä laskutusvirheitä.

– Jossain tapauksissa on laskutettu kaksi lisää, vaikka toinen lisä on sisältyy toiseen. Esimerkiksi avustamislisä ja porrasvetolisä ovat sellaisia, että niistä voi laskuttaa vain jomman kumman, sanoo Siiskonen.

Paljon uusia kuljettajia

Liikalaskutuksia on Siiskosen mukaan niin vähän, että se kertoo, että kyse voisi olla suurimmaksi osaksi inhimillisestä virheestä.

– Uusia kuljettajia on koulutettu paljon, niin en tiedä kuinka hyvin perehdytys on onnistunut, pohtii hallintojohtaja Siiskonen Eksotesta.

Kiireettömien kuljetusten kokonaiskustannukset ovat Siiskosen mukaan Eksotessa muutaman miljoonan euron verran.