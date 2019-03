Epävarmuutta sotesta, lisäjännitettä puoluekannatusmittauksesta: Katso, mitä kysytään eduskunnan kyselytunnilla klo 16.00

Mikäli eduskunta ei pidennä istuntokauttaan esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi, on tänään järjestettävä suullinen kyselytunti vaalikauden toiseksi viimeinen.

Eduskunta kysyy ja hallituksen ministerit vastaavat klo 16 alkaen. Paikalla on koko hallitus pääministeri Juha Sipilää (kesk.) lukuun ottamatta.

Todennäköisesti eduskuntaa puhututtaa jälleen hallituksen sote- ja maakuntauudistus.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta aloitti eilen hallituksen täydentävän sote-vastineen käsittelyn, ja se on tänään kuullut muun muassa perustuslain ja EU-oikeuden asiantuntijoita lakiesityksiin liittyen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto sanoi iltapäivällä STT:lle, että asiantuntijakuulemiset ovat vahvistaneet hänen käsitystään sote-uudistukseen liittyvistä ongelmista.

Alanko-Kahiluodon mukaan valiokunta ei ole sen viisaampi, vaikka asiantuntijakuulemisia jatkettaisiin.

– Meidän valiokunta ei pysty näitä ongelmia ratkomaan, hän sanoi.

Ongelmat liittyvät perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyihin ponsiin, eli velvoittaviin muutoksiin.

Hallituspuolueita kannattaa enää alle kolmasosa suomalaisista

Kyselytunnin tunnelmiin saattaa vaikuttaa myös Ylen tuore puoluekannatusmittaus. Sen mukaan hallituspuolueita kannattaa enää alle kolmasosa suomalaisista.

Ykkössijalla oleva SDP on kasvattanut kaulaansa kokoomukseen yli viisi prosenttiyksikköä, ja puolueen kannatus on 21,3. Kokoomuksen kannatus on alhaisimmillaan neljään vuoteen, ja se on nyt 16,2 prosenttia. Keskustalla on alhaisin kannatus sitten marraskuun 2011, nyt 14,1 prosenttia.

Myös oppositiossa istuva perussuomalaiset on nostanut kannatustaan parhaaseen lukemaan Jussi Halla-ahon puheenjohtajakaudella. Perussuomalaisten kannatus on nyt 13,3 prosenttia.

Lisää aiheesta:

Antti Rinne demareiden vankasta ykköspaikasta kannatusmittauksessa: "Toivottavasti ihmiset myös äänestävät näin"

Ylen kannatusmittaus: SDP repäisi hurjan eron kokoomukseen – perussuomalaisille Halla-ahon kauden ennätyslukemat

Analyysi: Sote-näytelmän viimeiset kummallisuudet – ohittiko röyhkeys perustuslain noudattamisen?