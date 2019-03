Orpo myöntää soten vaikeudet – Alanko-Kahiluoto: Kuin olisi koonnut Ikean tuolin väärin

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo myöntää, että sote- ja maakuntauudistus on tällä hetkellä vaikeuksissa.

– Kaikki varmasti näkevät, että sote on erittäin isoissa haasteissa. Täytyy antaa valiokuntien tehdä maltilla arviointi perustuslaillisista ja sisällöllisistä kysymyksistä. Sen jälkeen katsotaan, mikä on mahdollista, hän sanoi eduskunnassa torstaina ennen kokoomuksen ryhmäkokousta.

Orpo uskoo soten kohtalon ratkeavan lähipäivinä.

– Haluan katsoa, että kun 3,5 vuotta on tehty töitä tämän uudistuksen eteen ja kun tämä iso paketti on eduskuntaan saatu, ettei tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Tehdään huolellinen harkinta.

Sote-uudistusta yritetään puskea hiki hatussa eteenpäin, vaikka aikataulu on äärimmäisen tiukka.

Puhemiesneuvosto antoi ensin torstaina ymmärtää, ettei päätöstä istuntokauden jatkamisesta ole tehty vaan keskustelu asiasta jatkuu perjantaina.

Myöhemmin puhemiesneuvosto tiedotti, että istuntokautta pidennetään ainakin siten, että maanantaina 18. maaliskuuta on täysistunto. Myös tiistaille 19. maaliskuuta on tehty istuntovaraus.

Istuntokausi päättyisi normaalisti ensi viikon perjantaina 15. maaliskuuta.

Puhemiesneuvosto lisäsi jatkavansa perjantaina keskustelua sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyn mahdollisista vaikutuksista istuntoaikatauluun.

Ylen tietojen mukaan sote-valiokunnan mietintöä odotetaan aikaisintaan 16. maaliskuuta.

Puhemies Paula Risikko (kok.) on aiemmin sanonut, että mikäli sote- ja maakuntauudistus halutaan maaliin, on päivänselvää, että istuntokautta on jatkettava.

Sote-valiokunta kokousti aamusta lähtien

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli torstaina aamuvarhaisesta lähtien perustuslaki- ja EU-oikeusoppineita sote- ja maakuntauudistuksen ongelmakohdista eli perustuslakivaliokunnan esiin nostamista korjausvaatimuksista.

– Vaikeaa on, huokaisi keskustalainen Pekka Puska sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Valiokunnan oppositiojäsenen, vihreiden Outi Alanko-Kahiluodon mukaan perustuslailliset ongelmat sotessa ovat merkittäviä.

– Niin kuin olisi koonnut Ikean tuolin väärin ja väittäisi, että tästä tulee vielä Billnäs. Ei siitä tule. Se voi rösähtää, jos sille istuu, hän kuvaili.

Alanko-Kahiluoto on valmis toteamaan, että valmista ei tule tällä vaalikaudella.

– Ei minun mielestäni näillä valtiopäivillä. Pitäisi jatkaa niin pitkästi valtiopäiviä, että en usko, että se on enää lain puitteissa mahdollista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi tällä viikolla hallitukselta sen antamaan sote-vastineeseen täydennyksen.

Täydennys ei Alanko-Kahiluodon mukaan vastaa riittävästi perustuslaillisiin kysymyksiin.

– Sote-valiokunta ei voi tehdä sitä työtä, joka kuuluu hallitukselle.

Kiuru: Ei tule valmiiksi yhdessä yössä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) toisti, että työtä on vielä jäljellä.

– Eipä tule varmasti viime päivien jälkeen kenellekään yllätyksenä, että olisihan valtioneuvoston vastineessa ja vastineen täydennyksessä paremminkin voitu onnistua.

Kiurun mukaan sote-valiokunta käy perjantaina läpi asiantuntijatiedon valossa jokaisen ongelmakohdan, jotta saataisiin selvyys, voidaanko perustuslaillisuudesta saada varmuus.

– Selvää on, että ei tämä nyt tässä yhdessä yössä tule valmiiksi, Kiuru sanoi.

– Pallo on hallituksella, jotta tämä työ voi jatkua.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, keskustan Hannakaisa Heikkinen sanoi, että työ jatkuu.

– Maakunnissa nähdään asia paljon ongelmattomampana. Heillä on ratkaisut ja nykyinen lainsäädäntö antaa heille monissa asioissa suuntaviivat.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa melkeinpä loukkaantui, kun häneltä kysyttiin, onko kyse enää pelkästään teatterista.

– Ei tämä ole teatteria, tämä on vakavaa kansanedustajan työtä. Tosi iso uudistus ja yritetään etsiä ratkaisuja.

