Antti Rinne demareiden vankasta ykköspaikasta kannatusmittauksessa: "Toivottavasti ihmiset myös äänestävät näin"

Kauas SDP:n taakse Ylen kannatusmittauksessa vajonneet kokoomus ja keskusta korostavat, että vaaleihin on vielä aikaa.

SDP:n Antti Rinne ottaa rauhallisesti vastaan uutiset puolueen vahvistuneesta suosiosta. Ylen mittauksessa SDP:n kannatusetumatka seuraavana tulevaa kokoomukseen on kasvanut yli viiden prosenttiyksikön mittaiseksi.

– Ihmisten tuki näyttää lisääntyvän. Varmasti muutoshalu on kansalaisten keskuudessa lisääntynyt. Halutaan oikeudenmukaista, reilua politiikkaa. Toivottavasti he äänestävät myös näin, Rinne sanoi Ylelle eduskunnassa.

Rinne uskoo, että porvaripuolueita ja erityisesti kokoomusta painavat keskustelu vanhuspalveluiden tilasta. Mutta puheenjohtaja haluaa korostaa, että demarit pärjäävät oman ohjelmatyönsä ansioista.

Kun perussuomalaiset on vahvistunut, on demareiden takana mielipidemittauksessa nyt neljä puoluetta nipussa. Kokoomuksella, keskustalla, vihreillä ja perussuomalaisilla on noin 13–16 prosentin kannatus.

– Demareille on tärkeää, että hallitusohjelma rakentuu niin, että voidaan kuroa eriarvoisuutta pois suomalaisesta yhteiskunnasta. Vaikeat hallitusneuvottelut varmasti tulee, mutta en näe niitä toivottomana missään tapauksessa, Rinne sanoo.

Rinne liikkuu sairastelunsa jäljiltä vielä hieman tavallista vaivalloisemmin, mutta sanoo olevansa muutoin täydessä iskussa.

Ylen mittauksen taustamateriaalista käy ilmi, että SDP:n kannatus näytti hieman notkahtavan mittausviikolla, jolla Rinne oli palannut puheenjohtajaksi sairauslomansa jälkeen. Demarit katsovat, ettei asialla ole tilastollista saati poliittista merkitystä.

– Nämä viikot vaihtelevat sisällöltään. Olen hyvin luottavainen tulevaisuuteen, Rinne kuittaa.

Kokoomus ja Keskusta: vielä on aikaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen myöntää Ylelle, että puolueelle mitattu 16,2 prosentin kannatus on huono. Hän toteaa, että keskustelu yksityisten hoiva-alan yritysten virheistä ovat yksi kokoomusta painava tekijä.

– Se saattaa olla yksi syy, vaikka kokoomus ei ole minkäänlainen toimija terveysbisneksessä.

Keskustan veteraanivaikuttaja, vaalien jälkeen eduskunnan jättävä Seppo Kääriäinen katsoo niin ikään, että hallituksen sote-tuskailu heijastuu kannatukseen.

– Tiukka paikkahan tämä on keskustalle. Mutta nythän me olemme vasta aloittamassa vaalikeskustelua. Ja niin kuin muissakin maissa näkyy, äänestäjien valinta siirtyy aika tavalla loppusuoralle ja silloin kaikki on vielä mahdollista.

Myös kokoomus uskoo asetelman suosiokärjessä vielä tasaantuvan.

– Uskon, että kun ihmiset tekevät äänestyspäätöstä, he katsovat pidemmältä aikajanalta sitä puolueiden toimintaa ja uskottavuutta ja luotettavuutta, kokoomuksen eduskuntaryhmän vetäjä Kalle Jokinen sanoo.

Perussuomalaisten Meri: Keskustan takavaloja kolkutellaan

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri on iloinen puolueensa suosion noususta. Perussuomalaiset nousi Ylen mittauksessa eniten, yli 13 prosentin kannatukseen.

– Todella ilahtunut olen ja keskustan takavaloja jo kolkutellaan aika hyvin, Meri kommentoi Ylelle.

Hänen mukaansa perussuomalaiset nousee, koska se on pystynyt terävöittämään Jussi Halla-ahon johdolla sanomaansa.

– Meidän kannattajat ja kenttä olivat vähän sekaisin, mutta nyt he ovat huomanneet, millaista politiikkaa me tehdään.

Meren mielestä muiden puolueiden ei pitäisi sulkea perussuomalaisia etukäteen hallitusvaihtoehtojen ulkopuolelle. Toisaalta puolue ei edes halua hallitukseen, jos se ei saa omia tavoitteitaan neuvotteluissa läpi.

– Ei hallitukseen pidä pyrkiä vain siitä ilosta, että pääsee hallituksen ministeriksi, Meri sanoo.