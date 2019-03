Onnettomuus,

joka ei unohdu

15 vuotta sitten Konginkankaalla 23 ihmistä kuoli ja 14 loukkaantui Suomen tieliikennehistorian synkimmässä onnettomuudessa, kun rekka ja linja-auto törmäsivät. Onnettomuuden merkitys suomalaiselle tieliikenteelle on suunnattoman suuri. Konginkankaan jälkeen liikenneturvallisuus on parantunut ja useat tieliikenteen nykysäädöksistä ovat onnettomuuden jälkeen tehtyjä suosituksia. Kaikkia muutoksia ei ole vieläkään toteutettu.



Monien mielestä merkittävimmät parannusehdotukset ovat edelleen puolitiessä. Esimerkiksi rekkojen nopeudenrajoittimet mahdollistavat edelleen 90 kilometrin tuntivauhdin, vaikka virallinen nopeusrajoitus raskaalle liikenteelle on 80 km/h.



Kerromme, mitä tapahtui Konginkankaalla 19.3.2004 onnettomuuden uhreille, heidän omaisilleen, pelastustyöntekijöille ja koko Suomelle – ja voisiko sama tapahtua uudelleen?

Torstai 18.3.2004

20:33 Maaliskuisena iltana kuorma-auton kuljettaja lähtee viemään lastia Helsingistä kohti Viitasaarta. Samaan aikaan Kemissä lastataan paperirullia rekan kyytiin. Rekkojen kuljettajien on tarkoitus vaihtaa kuormia Keski-Suomessa ja ajaa takaisin lähtöpaikkakunnilleen.

20:53 Laskettelijoita kuljettava linja-auto lähtee Helsingistä kohti Rukaa. Auton kyydissä on 27 matkustajaa, joista iso osa on nuoria. Matkustajien tunnelma on hilpeä. Lisää matkustajia nousee kyytiin matkan varrelta.

Perjantai 19.3.2004

Saana Kiviranta oli onnettomuuden sattuessa 24-vuotias. Hän toimi kaupan alalla esimiestehtävissä ja oli ostanut ensimmäisen asuntonsa. Kuva: Niko Mannonen / Yle ”Saana Kiviranta Meitä oli neljä, työporukka. Nousimme kyytiin Helsingistä. Alkumatkasta joimme viiniä ja naureskelimme korttia pelatessamme. Matkan edetessä päätin mennä nukkumaan. Halusin olla seuraavana päivänä skarppina.

Tuulikki heräsi uutiseen, joka mursi hänen sydämensä. Oli tapahtunut paha onnettomuus. Vain muutamia tunteja aikaisemmin hän oli soittanut tyttärelleen, joka oli pian nousemassa Rukan bussiin. Mitä kuopukselle on tapahtunut? Tuulikki ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi. Kuva: Niko Mannonen / Yle ”TuulikkiSen piti olla ihana laskettelureissu. Vanhojen tanssien aikaan tyttäreni, nelilapsisen perheemme kuopus, sanoi haluavansa käydä kaveriporukan kanssa viikonloppureissulla Rukalla. Hän näytti innoissaan hiihtokeskuksen esitteitä ja suunnitteli, kuinka laskisi hohtavilla hangilla. Reissu sattui samaan ajankohtaan muun perheen laivareissun kanssa. Olisin halunnut olla kotona saattamassa häntä matkaan, mutta annoimme tytön lähteä. Vaikka luokkakavereilla oli ajokortteja, linja-autokyyti tuntui turvalliselta. Tyttäreni pääsi linja-autopysäkille ystävänsä perheen kyydillä. Olimme paluumatkalla kotiin laivareissulta, kun näimme heidän autonsa tulevan meitä vastaan. Päätin soittaa tytölle. Hän huolehti koirastamme, joka jäi kotiin haukkumaan. Rauhoittelin, ettei sen tarvinnut odottaa meitä enää kauaa. Koira oli tytölle erityisen rakas. Nuorempana hän sanoi haluavansa kuolla sen kanssa yhtä aikaa. Jouduin kertomaan, etteivät eläimet elä, kuten ihmiset. Kävi päinvastoin. Puhelun aikana tyttäreni sanoi: ”Äiti, olipa mukava kun soitit.” Menimme kotiin ja kävimme nukkumaan. Myöhemmin heräsimme huonoihin uutisiin.

Noin 00:30 Palomies Jarmo Arpiainen saapui onnettomuuspaikalle ensimmäisessä ambulanssissa ja arvioi loukkaantuneiden hoidon kiireellisyyden. 24 tunnin työvuorosta oli takana 18 tuntia. 12 vuotta palomiehenä eivät riittäneet valmistamaan häntä siihen, mikä onnettomuuspaikalla odotti. Kuva: Niko Mannonen / Yle ”Palomies Jarmo Arpiainen "Täällähän sataa vettä ja on aste pakkasta", huikkasin työkaverilleni Jari Leppäselle, joka vastasi, että ei kai nyt sentään. Olimme Nelostiellä, matkalla viemässä potilasta kohti Jyväskylää ja Keski-Suomen keskussairaalaa. Paluumatkalla huomasin Puuppolan kohdalla nopeusnäytöstä, että keli oli pakkasen puolella. Olin aloittanut 24 tunnin työvuoron edellisenä aamuna paloautossa, iltakahdeksalta alkoi ambulanssivuoro, joka kestäisi aamukahdeksaan.

01:30 Sadekuuro kastelee tien myös Konginkankaalla. Pakkasta on pari astetta ja vesi jäätyy tien pintaan. Kelin muutos tulee yllätyksenä turmarekan kuljettajalle, sillä vielä yöllä yhden aikaan, kun hän on ajanut Konginkankaan ohi matkalla Viitasaarelle, tie on ollut hänen kertomansa mukaan kuiva. Tienhoito ei saa hälytystä ryhtyä liukkaudentorjuntaan, koska Helsingin kelikeskuksessa työskentelevä päivystäjä ei arvioi siihen olevan tarvetta. Onnettomuustutkintakeskus ei usko, että kelikeskuksen toiminnalla oli vaikutusta onnettomuuden syntyyn, sillä liukkauden torjuntaa ei olisi ehditty tehdä. Onnettomuuspaikkaa edeltävä mäki oli suolattu onnettomuutta edeltävänä iltana, mutta tämä toimenpide ei riittänyt ehkäisemään tien jäätymistä. Varsinaista törmäyssuoraa ei oltu suolattu. Samaan aikaan reilut 30 kilometriä pohjoisempana, Viitasaarella, Helsingistä ja Kemistä tulleet Transpointin kuorma-autot kohtaavat ja kuljettajat vaihtavat autojen vaihtokuormakorit ja perävaunut. Turma-auton kuljettaja lähtee ajamaan kohti etelää kyydissään yli 38 000 kiloa paperirullia.