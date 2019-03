Joiun voimalla Euroviisujen finaaliin? – "Toivottavasti koko Eurooppa joikaa mukana"

Tänä keväänä raikaa joiku Israelin Tel Avivissä, kun Norja valitsi viime viikonloppuna edustajakseen KEiiNOn (siirryt toiseen palveluun), kappaleella Spirit in the sky. Kappale yhdistelee poppia ja saamelaisten perinteistä vokaaliperinnettä joikua. Kappale on saanut inspiraatiota tasa-arvosta, huolimatta etnisiteetistä, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

KEiiNO voitti ylivoimaisesti Norjan karsinnat 231 937 äänellä, saaden 70 000 ääntä enemmän kuin toiseksi tullut Adrian Jørgensen.

Tämä on kolmas kerta, kun Euroviisuissa kuullaan joikua. Ensimmäisen kerran joikua kuultiin vuonna 1980, kun Mattis Hætta ja Sverre Kjeldesberg edustivat Norjaa kappaleella Sámi Ædnan. Viimeksi joikua kuultiin vuonna 2000, kun Johan Sara Jr. ja Roger Pontare edustivat Ruotsia kappaleella When spirits are calling my name.

"Toivon koko Euroopan joikaavan kanssamme"

KEiiNOssa laulavat Tom Hugo Hermansen ja Alexandra Rotan. Heidän lisäksi ryhmässä joikaa koutokeinolainen Fred René Buljo, joka on tunnettu Duolva Duottar -saamenkielisestä rap-ryhmästä.

KEiiNO edustaa Norjaa keväällä järjestettävissä Euroviisuissa. Julia Marie Naglestad / NRK

Buljo on erityisen ylpeä siitä, että pääsee viemään saamelaiskulttuuria Eurooppaan.

– Olen erittäin onnellinen ja ylpeä, että olemme päässeet Tel Aviviin. Aiomme nyt harjoitella ahkerasti, ja tehdä esityksestämme vielä paremman ja lavalla sitten antaa kaikkemme.

– Aion edustaa kulttuuriani niin hyvin kun vain osaan, ja todellakin toivon koko Euroopan joikaavan kanssamme, sanoo Fred René Buljo.

"Fred sulattaa ihmisten sydämet"

Euroviisutoimittaja Sami Luukela epäilee, miten kansainvälinen tuomaristo ottaa kappaleen vastaan. Luukela kuitenkin uskoo, että joiku on nimenomaan se, mikä jää ihmisten mieleen.

– Norjan karsinoissa tuomaristo ei antanut kovin paljoa pisteitä, mutta KEiiNO sai paljon yleisöääniä.

– Fredin joikaaminen on todella erilaista kuin mitä ihmiset ovat yleensä kuulleet, hänellä on omalaatuinen tyyli ja persoonallinen ääni. Uskon että se tulee sulattamaan ihmisten sydämet, miten innoissaan Fred tuntuu olevan siitä että pääsee näyttämään saamelaiskulttuuria. Uskon sen olevan kappaleen etu, pohdiskelee Luukela.

Euroviisutoimittaja Sami Luukela yhdessä vuoden 2013 ESC-voittaja Emilie De Forestin kanssa viime viikonloppuna. Priváhta

Tuomariston ääniä ei voi ennustaa, mutta Luukela on sosiaalisessa mediassa olevien kommenttien perusteella varma siitä, että KEiiNO nähdään Euroviisujen finaalissa.

– Tässä kappaleessa on kuitenkin niin vahva melodia, että se jää varmasti monien mieleen. Myös se, että saamelainen kulttuuri on vähän uudempi juttu, josta varmasti puhelinäänestäjät innostuu, analysoi Sami Luukela.

Myös Ruotsin euroviisukarsinnoissa saamelainen mukana

Lauantaina selviää, kuullaanko myös Ruotsista joikua Euroviisuissa. Suoraan karsintojen finaaliin ampaisi joikaaja Jon-Henrik Fjällgren kappaleella Norrsken (Goeksegh). Tämä on kolmas kerta, kun Fjällgren kilpailee Ruotsin edustajan paikasta. Hän on sijoittui toiseksi vuonna 2015 kappaleella Jag är fri, ja kolmanneksi vuonna 2017 kappaleella En värld full av strider.

Jon-Henrik Fjällgren osallistuu jo kolmatta kertaa Ruotsin euroviisukarsintoihin. Liv Inger Somby / NRK

Ennakko-odotusten mukaan Fjällgrenin voitto näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä (siirryt toiseen palveluun). Hänen voittomahdollisuus on laskettu olevan vain noin 2 prosenttia.