Herätys: Suomenruotsalaiset tutkitusti tyytyväisiä, lukiolaiset tenttaavat puoluepomoja ja tänään vietetään naistenpäivää

Tänään vietetään naistenpäivää

Naisasialiikkeen merkkipäivää on juhlittu yli sata vuotta, mutta kaikkialla tasa-arvon tuloksia ei vielä näy. Naisten pääsy pörssiyhtiöiden hallituksiin ei kuitenkaan lisää naisten määrää yhtiöiden johtoryhmissä. Lisäksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä pitää tehdä entistä näkyvämmin.

Ruotsinkielisten onnellisuus kumpuaa yhteisöstä ja auttamishalusta

Jonas Möller ja Ada Selänniemi ovat tyytyväisiä opiskelijaelämäänsä. Lina Frisk / Yle

Suomenruotsalaiset ovat kaksin verroin tyytyväisempiä elämäänsä kuin suomea puhuvat. Asia selviää Ylen tekemästä kyselystä. Osallistuminen tiiviin yhteisön rientoihin lisää onnellisuutta ja valmiutta tarjota apua muille.

Lukiolaiset panevat puoluejohtajat koville uutisluokan vaalitentissä

Puoluejohtajat, kuten SDP:n Antti Rinne ja vihreiden Pekka Haavisto, joutuvat Uutisluokan tenttiin tänään. Markku Ulander / Lehtikuva

Ylen vaalikeskusteluihin otetaan pieni varaslähtö tänään, kun Helsingin medialukiolaiset haastavat puoluejohtajia Uutisluokan vaalitentissä. Tentti alkaa klo 10.30, ja Yle seuraa tenttiä suorana. Lukiolaisten itse suunnittelemassa tentissä nousevat esille nuorille tärkeät vaaliteemat.

Filippiiniläinen naistoimittaja tekee työtä uhkauksien ja oikeusjuttujen varjossa

Filippiiniläinen toimittaja Maria Ressa kävi videoneuvottelua kännykällään tammikuussa Manilassa. Francis R. Malasig / EPA

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä – kuten muulloinkin – filippiiniläinen, palkittu uutissivuston perustaja Maria Ressa jatkaa sinnikästä taisteluaan. Vastapuolella on presidentti Rodrigo Duterten masinoima propaganda ja vihaviestikampanja. Riesana ovat myös hallituksen nostamat oikeusjutut, joita on vuoden 2018 alun jälkeen kertynyt jo kymmenen. Kaikkien näiden tavoitteena on ollut Ressan ja kollegoiden kriittisen journalismin tyrehdyttäminen.

Lumisadealue liikkuu maan yli kohti pohjoista

Lumisadealue tuo mukanaan runsaasti lunta varsinkin Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Etelä-Lappiin. Enimmillään lunta voi sataa kymmenen, jopa 15 senttimetriä. Etelässä sade voi tulla lumena, räntänä tai silkkana vetenä. Poudasta saadaan nauttia Lapin pohjoisimmissa osissa.

Sateiden takia ajokeli on monin paikoin huono.

Etelässä lämpötila nousee useita asteita plussalle ja sateet tulevat vetenä. Aivan pohjoisessa on poutaa ja useita asteita pakkasta.

