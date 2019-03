Videoterveiset Islamabadista: Pakistanilaisräppäri fanittaa Suomea ja näkee soundit väreinä

ISLAMABAD

– Äänesi on kirkkaan oranssi, ehkä siinä on häivähdys keltaista. Oma ääneni vaihtelee beigestä mustaan, tilanteesta riippuen mukana voi olla vähän punaruskeaa.

Adil Omar on juuri herännyt, kello lähestyy iltaseitsemää. Tietokone käynnistyy jälleen kotistudiossa Pakistanin pääkaupungin Islamabadin liepeillä, Bani Galan kaupunginosassa. Yö on parasta aikaa musiikille. Pimeydessä on tilaa ajatella, vaikkapa äänen värejä.

Adil Omar nimittäin hahmottaa soundit sävyinä. Hän luonnehtii säveltämistä audioiden maalaamiseksi, hän tekee musiikkia silmillä korville. Helmikuun alkupuolella meneillään on tulevalta albumilta irrotetun Mastery-videon viimeistely. Koko albumi julkaistaan ensi vuonna.

– Luulen, että synnyin musiikkia varten. Räp valitsi minut, olen halunnut tehdä tätä 8-vuotiaasta.

Ideoita tulvii enimmäkseen Adil Omarin omista tunteista ja kokemuksista. Mielikuvitus laukkaa ratsun selässä. Studion seinällä on suurikokoinen maalaus, jossa nahkatakkiin ja -lakkiin pukeutunut räppäri ratsastaa valkealla hevosella Napoleonin malliin.

Rapin raivo parantaa

Erityistä sanomaa ei Omarin musiikissa ole.

– Pitää tehdä ja olla mitä haluaa, mutta enemmän musiikkini on tarkoitettu voimaannuttamaan itseäni. Minulla ei ole mitään viestiä viestin vuoksi muille. Omien kokemusteni kautta haluan auttaa ihmisiä. Jos muilla on samoja juttuja, musiikki voi ehkä auttaa heitä, kertoo Adil Omar.

Kokemuksillaan hän viittaa rankkaan lapsuuteensa, jota hän ei kuitenkaan halua enemmälti avata. Isän äkillinen kuolema kuitenkin näkyy ja kuuluu musiikissa. Aiemmilla videoilla Adil raivoaa ja huutaa isänsä muotokuvalle. Menetys oli suuri.

– Isäni oli ikuinen sankarini. Hänen kuolemansa teki minusta sellaisen miehen kuin olen nyt. Minun täytyi ottaa vastuu perheestäni ja itsestäni.

Adil ei myöskään halua ottaa kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, koska hän ei niihin omien sanojensa mukaan voi vaikuttaa.

Pakistanin kansainvälinen maine ei ole kaksinen, ongelmia riittää velkakriisistä ja tuhoisista luonnonmullistuksista korruptioon ja kunniamurhiin. Helmikuussa Pakistanin ja Intian vuosikymmeniä kestänyt vihanpito Kashmirin hallinnasta leimahti ilmataisteluksi. Ne eivät ole Adil Omarin murhe. Taiteilija on omalla asiallaan.

– Saatan näyttää vihaiselta, mutta en ole sitä. Jos musiikkia ei olisi, voisin olla hyvinkin vihainen.

Aiemmalla albumilla tuottaja Loimaalta

Adil Omar on Pakistanin toistaiseksi suhteellisen pienen, mutta kasvamassa olevan rap-skenen (siirryt toiseen palveluun) valovoimaisimpia artisteja. Hän ei viihdy julkisuudessa ja tapaa fanejaan harvoin. Kiihkoilijoiden uhkauksilta hän kertoo säästyneensä.

Kotistudioonsa hän ei kuitenkaan kokonaan hautaudu. Bitteinä äänet siirtyvät maapallon toiselle puolelle. Rap on kansainvälistä, jopa niin, että tämän vuosikymmenen alussa julkaistun Adilin albumin tuottaja ja säveltäjä VIRSU (siirryt toiseen palveluun) löytyy Suomesta. Yhdysvalloissa musiikkikuvioissa työmatkalla ollut VIRSU luonnehtii pakistanilaista muusikkoystäväänsä ainutlaatuiseksi artistiksi.

– Adil on hyvin määrätietoinen. Hänen kappaleissaan ja albumeissaan on tietty teema. Hänen kanssaan on myös helppo työskennellä. Monella indie-artistilla on putkinäkö. Ulkopuolisia ideoita ei välttämättä kuunnella. Se ei ole useimmiten oikea tapa toimia. Adil on myös hyvin rehellinen ja työmoraali on vähintäänkin loistava! Sama pätee kommunikointiin.

Kaksikko teki yhteistyötä vuonna 2011 pari viikkoa myös Loimaalla, VIRSUn silloisessa asuinpaikassa.

–Teimme aihioita kuntoon. Lopuksi sain lähinnä vokaaliraitoja liitteinä, joihin sitten kasasin kappaleita. Nykyään kaikki menee kätevästi netissä yli, joten ei tarvitse välttämättä olla samassa paikassa. Siinä tosin jäävät muun muassa musiikkivideocameot aika vähälle, kertoo VIRSU.

Cameolla tarkoitetaan toisen artistin tai muun julkkiksen vierailua omana itsenään toisen artistin musiikkivideolla. The Mushroom Cloud Effect- -albumin vierailijoita olivat muun muassa Everlast ja Xzibit, kertoo suomalaistuottaja.

Metsien maan soundit uppoavat

VIRSUn mukaan miehet kypsyttelevät nykyisin lähinnä yksittäisiä kappaleita ja antavat tuotantoapua. Suomalais-pakistanilainen yhteistyö on toiminut niin saumattomasti, että Adil Omar mielisi pohjoiseen uudestaan.

– Rakastan Suomea. Siellä metsien keskellä Loimaalla en ehtinyt nähdä paljoa muuta maata, mutta haluaisin tulla takaisin. Minun piti tulla esiintymään Redraman kanssa muutama vuosi sitten, mutta ehkä se joskus onnistuu. Minulla on siellä ystäviä, jotka tekevät hämmästyttävää musiikkia.

