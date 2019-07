Valoisat kesäyöt olivat 90-luvulla autovarkaiden kulta-aikaa – sitten tulivat ajonestolaitteet ja juhlat päättyivät

Autovarkauksien kulta-aika päättyi melko tarkkaan 20 vuotta sitten. Vielä tuolloin autovarkaan elämä oli verrattain helppoa: iso osa autokannasta oli 1980-luvulta, joten autojen lukot olivat heppoisia eikä ajonestolaitteista ollut tietoakaan.

Keskusrikospoliisin tilastojen mukaan vuosi 1999 oli autovarkauksien huippuvuosi koko Euroopassa, jossa varkauksia tehtiin peräti 1,2 miljoonaa kappaletta. Samana vuonna Suomessa pitkäkyntisten ilmoitettiin varastetuksi 15 346 autoa tai moottoripyörää.

1990-luvulla auto saatettiin varastaa hetken mielijohteesta huviajelulle tai muiden rikosten tekovälineeksi. Ylellä vuonna 1991 nähdyssä draamasarjassa Autovaras Jesse ja Veka syyllistyvät tuolle ajalle tyypilliseen rötökseen. Antero Tenhunen / Yle Kuvapalvelu

2000-luvulla autovarkauksien määrät lähtivät laskuun ja trendi on jatkunut tähän päivään asti. Viime vuonna ilmoitettiin varastetuksi enää 4240 ajoneuvoa. Toisin kun 20 vuoden takaisissa luvuissa, tuoreessa tilastossa ovat mukana perävaunut, mopot ja maastoajoneuvot.

Vanhoja koslia ja arvokkaita tilauskeikkoja

Tyypillinen onnistuneesti varastettu auto on vanha rämä, jolla siirrytään paikasta toiseen tai käytetään muun rikollisuuden yhteydessä.

Tämänkaltaisten autojen määrä alkaa olla Suomessa varsin pieni, joten perinteisille 80-luvun opeilla operoiville voroille ei yksinkertaisesti ole enää sopivia kohteita.

Iso tekijä autovarkauksien vähenemiselle oli vuonna 1998 voimaan astunut säädös, joka toi kaikkiin uusiin autoihin elektroniset ajonestolaitteet. Yhtäkkiä auton varastamiseen tarvittiin muutakin teknistä osaamista kuin johtojen yhdistäminen rikki hakatussa virtalukossa.

– Varkauden yrityksiä on enemmän kuin itse varkauksia. Mikäli varas ei ole "ammattitaitoinen", ei nykypäivän autoa ole helppo varastaa, kertoo vakuutusyhtiö Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen.

1950-luvulla autovarkaudet olivat kasvava ongelma. Videolla esitellään tuon ajan murtosuojalaitteita.

Uudemmatkin autot päätyvät varkaiden kynsiin, mutta ne viedään yleensä petoksella, ei anastamalla.

– Vuokrataan auto väärillä papereilla tai jätetään palauttamatta. Murron yhteydessä saatetaan napata avaimet tai viedään pakkasella kioskin edessä hyrräävä auto, kertoo KRP:n rikosylikonstaapeli Jari Tiainen.

2010-luvun ilmiö on järjestäytyneen rikollisuuden organisoimat tilauskeikat. Varkauden kohteeksi voi joutua uusi ja arvokas auto, joka viedään joko ammattilaisen avulla ajaen tai siirretään suoraan kuljetusautoon.

Juha T. Virtanen kertoo, että välillä tulee nopeita, viikon tai viikonlopun mittaisia trendejä, jolloin tiettyjä tarkkaan eriteltyjä automalleja varastetaan ympäri Pohjoismaita tai Eurooppaa.

– Tällöin varkaat ovat esimerkiksi saaneet käyttöönsä keinot varastaa tiettyä automallia ja ostajatkin ovat valmiina, Virtanen sanoo.

Vaikka autoja varastetaan selvästi vähemmän kuin ennen, ovat varkauksien rahalliset seuraukset kasvaneet. Varkauksien kohteet ovat kalliimpia ja modernien autojen korjaaminen on kallista puuhaa. Poliisi

Autoja varastetaan myös varaosakäyttöön, mutta tämä trendi ei ole Virtasen mukaan vielä kovin vahva Suomessa.

Yksi syy autovarkauksien pieneen määrään Suomessa on se, että syrjäinen Suomi ei ole houkutteleva kohde ammattimaisille autovarkaille. Suomen ajoneuvokanta on pieni Ruotsiin ja Keski-Euroopan isoihin maihin verrattuna, joten laadukkaita arvokohteita on vähän tarjolla.

Lisäksi Suomessa on varkaiden näkökulmasta kiusallisen tarkat viranomaiset.

– Suomesta on vaikeaa saada varastettu auto katoamaan rajojen ulkopuolelle.

Signaalivarkaudet ainakin vielä "suuren maailman" ongelma

Niin sanotut signaalivarkaudet ovat yleistyneet 2010-luvulla ilman avainta käynnistettävien autojen yleistyttyä. Signaalivarkaudessa varas nappaa avaimen lähettämän radiosignaalin esimerkiksi kannettavalla tietokoneella, minkä jälkeen hän voi avata auton ovet ja käynnistää sen.

KRP:n Jari Tiaisen mukaan Suomessa ei ole vielä ollut tutkinnassa yhtään signaalivarkaustapausta, mutta Ruotsissa ja Virossa on ollut muutamia tapauksia.

– Suomalaisia on voinut joutua Euroopassa uhriksi, mutta tapaukset eivät ole tutkinnassa Suomen poliisilla.

Usein taustalla on järjestäytynyttä rikollisuutta. Jari Tiainen

Uudehko auto voi tulla varastetuksi muutoinkin kun signaalikaappauksella 2000-luvun puolen välin jälkeen valmistettujen autojen ajonestojärjestelmä voidaan ohittaa tunkeutumalla autoon ja ohjelmoimalla ajotietokoneeseen uusi "avain" OBD-portin kautta.

– Laitteet eivät ole halpoja tai helppoja, joten usein taustalla on järjestäytynyttä rikollisuutta.

Moderni auto voidaan kaapata etänä

Koska autot ovat käytännössä jo tietokoneita renkailla, lisää se mahdollisuuksia tietoturvahyökkäyksille.

Kaikilla merkittävillä autonvalmistajilla on joko putkessa tai jo markkinoilla internetiin kytkeytynyt automalli- tai malleja, muistuttaa F-Securen tutkimusjohtaja, tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen.

– Nykypäivän autot ovat liikkuvia datakeskuksia. Autovalmistajista on tullut softafirmoja.

Ylen Team Whack ohjelmassa joukko hakkereita osoittaa, kuinka auton hakkerointi tapahtuu.

Koska autoilla on ip-osoite, ovat ne myös hakkereiden kaapattavissa. Ylen Docstop-sarjassa Team Whack -niminen hakkeriryhmä osoitti, kuinka helppoa uuden premium-auton kaappaaminen on. Hakkerit onnistuvat muun muassa sammuttamaan auton moottorin kesken ajon.

Esimerkiksi Uber on palkannut (siirryt toiseen palveluun) (The New York Times) jo muutama vuosi sitten hakkereita vastaamaan tietoturvastaan. Samoin ovat tehneet monet autonvalmistajat, kuten Tesla ja GM.

Ongelmia on odotettavissa siinä vaiheessa kun autoteollisuus ei enää pysy hakkereiden kelkassa kehittäessään tietoturvaansa. Tällöin vaarassa ovat etenkin itseohjautuvat autot, joille hakkerit voivat halutessaan tehdä pahaakin jälkeä.

– Autovalmistajilla on vuosikymmenten kokemus turvallisuudesta, muttei tietoturvasta. Heillä on valtava haaste pysyä kehityksessä mukana, Hyppönen sanoo.

