Kuka saa Rautavaltaistuimen? Spekulaatiot Game of Thronesin viimeisestä kaudesta käyvät kuumana

Match made in heaven? Jon Snow ja Daenerys Targaryen

Kiivasta, pelokasta hengitystä ja lähikuvia Arya Starkin kauhistuneista, likaisista kasvoista. Arya juoksee kuin henkensä edestä pakoon jotakin kammottavaa, pitkin Talvivaaran kryptan hämäriä käytäviä, joita valaisevat yksittäiset, kalseina loimottavat soihdut. Tunnelma on pahaenteinen.

Tällaisella kuvastolla alkaa Game of Thrones -sarjan uunituore traileri (siirryt toiseen palveluun), jota on tähän mennessä katsottu Youtubessa jo 34 miljoonaa kertaa.

Vihjeitä ja viittauksia sarjan kahdeksannen ja viimeisen kauden tapahtumista ripotteleva traileri on saanut fanikunnan kiihdyksiin: kuinka tämän vuosituhannen katsotuimpiin ja arvostetuimpiin sarjoihin kuuluva Game of Thrones päättyy, ketkä jäävät henkiin ja kuka nousee Rautavaltaistuimelle?

Arya Stark HBO Nordic

Elävät kuolleet saapuvat Seitsemään kuningaskuntaan

Synkkäsävyinen ja kauhua pursuava traileri jatkaa siitä, mihin Game of Thronesin seitsemäs kausi päättyi. Seitsemän kuningaskunnan sisäinen valtataistelu on ainakin näennäisesti keskeytynyt, ja toistensa veriviholliset, Rautavaltaistuinta hinnalla millä hyvänsä tavoittelevat kuningattaret Daenerys Targaryen ja Cersei Lannister ovat päättäneet yhdistää voimansa.

Syytä tähän onkin: kuningaskuntaa suojannut valtava jäämuuri on sulanut, ja Pohjoisesta käsin vyöryy loppumaton elävien kuolleiden armeija, jota kutsutaan nimellä Valkoiset kulkijat. Sen vahvistuksena on muun muassa kuolleista herätetty lohikäärme, joka saa aikaan varsin pahaa jälkeä.

Tyrion Lannister HBO Nordic

Itse trailerissa kammottavasta armeijasta ei näytetä kuin pieni välähdys, joten katsoja saa itse kuvitella, mitä on tulossa. Sen sijaan kuvastoissa kulkee erilaisia taistelukohtauksia, joista ei tosin käy selville, kuka taistelee ketäkin vastaan.

On täysin mahdollista, että ennen elävien kuolleiden armeijan lopullista kohtaamista Seitsemän kuningaskunnan vallantavoittelijat – joiden arkeen kuuluu juonittelu ja pettäminen – ehtivät vielä sotia toisiaankin vastaan.

Trailerissa on myös muutamia puhuttuja kohtia.

– Tunnen kuoleman. Hänellä on monia kasvoja. Odotan kohtaamista juuri tämän kuoleman kanssa, Arya Stark toteaa, tällä kerralla tyynenä ja määrätietoisena.

Bran Stark HBO Nordic

Arya on siis valmiina kohtaamaan vihollisensa, oli se sitten kuka tai mikä hyvänsä. Bran Starkin tasainen ääni taas antaa arvoituksellisen ja hämmentävän vihjeen, joka poikkeaa trailerin yleisestä teemasta, eli uhkaavan vihollisen kohtaamisesta:

– Kaikki mitä olet tehnyt, tuo sinut sinne missä olet nyt ja minne kuulut. Kotiin.

Kuvissa etualalla näkyy Samwell Tarly, joka on onnistunut tappamaan yhden elävistä kuolleista. Alkemiasta tietävällä ja humaanilla Samwellilla saattaisi olla oma, merkittäväkin roolinsa Game of Thronesin loppuratkaisujen kuljetuksissa.

Trailerin dramaattisin lause tulee Jon Snown suusta:

– He ovat tulossa. Vihollisemme ei väsy, ei pysähdy, eikä tunne mitään

Äänenpainoista kuultaa hienoinen kiihtymys. Olisi mielenkiintoista tietää, missä yhteydessä Jon näin toteaa – kuvissa tätä ei nimittäin näytetä. Jonin toteamuksen jälkeen seuraa leikkaus Cersei Lannisteriin.

Cersei Lannister HBO Nordic

Kahden kuningattaren katseet

Etenkin trailerin tämä kohta on herättänyt runsaasti pohdintaa, koska kuvassa näkyvän, viiniä siemailevan kuningatar Cersei Lannisterin ilme on hyvin monitulkintainen. Ensin hän hymyilee – hymy ja koko asetelma on hyvin samanlainen kuin kuudennen kauden kymmenennessä jaksossa, jossa hän räjäyttää Baelorin suurseptin kirkon.

Mutta sitten Cersei tuleekin toisiin ajatuksiin, vakavoituu nopeasti ja kääntää katsettaan hieman epävarmasti toiseen suuntaan. Tästä tulee mieleen ihminen, jolla on jonkinlainen ylimaallisen pirullinen suunnitelma, mutta joka samalla toteaa, että tämä on jo liikaa, ei tällaista oikeasti voi toteuttaa.

On myös mahdollista, että tilanteeseen tulee joku ulkopuolinen, joka keskeyttää Cersein ajatukset ja johon tämä reagoi muuttumalla vakavammaksi.

Cersei Lannister HBO Nordic

Seitsemännen kauden lopussa selvisi myös, että Cersei on raskaana veljelleen Jaime Lannisterille. Voisiko kohtaus liittyä jotenkin Cersein tulevaan lapseen? Vai onko hän mahdollisesti saanut keskenmenon? Joka tapauksessa, sarjan kuluessa on selvinnyt, että Cersei pystyy mihin tahansa, hänellä on aina varasuunnitelma ja hänen vihollisilleen on pääsääntöisesti käynyt huonosti.

Vakavailmeinen Daenerys Targaryen sulkee silmänsä.

Toinen lyhyt, mutta sitäkin intensiivisempi väläys nähdään kohdassa 1:27, jossa vakavailmeinen Daenerys Targaryen sulkee silmänsä. Ilme kertoo suuresta kollektiivisesta menetyksestä ja ehkä epätoivostakin: onko taistelu hävitty, voiko tästä enää nousta, mitä tapahtuu seuraavaksi?

Toisaalta Daeneryksen ilme voi viitata myös pettymyksiin henkilökohtaisissa ihmissuhteissa – seitsemännen kauden lopussa hän ja Jon Snow harrastivat seksiä ja heistä on tullut pari. Tai ehkä Daenerys on menettänyt taas yhden lohikäärmeistään, joita hän kutsuu lapsikseen, ja joista yksi on jo värvätty elävien kuolleiden armeijan palvelukseen.

Trailerissa nähdään myös, kuinka Daenerys ja Jon ratsastavat vieri vieressä, lohikäärmeiden saattamina Talvivaaraan. Tämä tapahtuu tietenkin ennen taisteluja kuolleiden armeijaa vastaan.

Brienne Tarth HBO Nordic

Hyytävä loppu

Kuten kaikki varmaan tietävät, todennäköisin ja raadollisin taistelu Rautavaltaistuimesta käydään nimenomaan Daeneryksen ja Cersein välillä. Sitä komppaa henkilönä valtavasti kasvanut Jon Snow. Sisartaan vihaavan Tyrion Lannisterinkaan mahdollisuuksia Rautavaltaistuimeen ei kannata vähätellä: älykäs ja psykologisesti tarkkasilmäinen "half-man" on pudonnut aina jaloilleen, tilanteen epätoivoisuudesta huolimatta. Myös Jaime on avoin kortti: ehkä hän on saanut tarpeekseen Cersein laskelmoivasta julmuudesta ja ryhtyy taktikoimaan arvaamattomasti ja odottamattomiin suuntiin.

HBO on tietysti halunnut taas kerran sekoittaa pakkaa ja se julkaisi äskettäin julistesarjan, jossa Rautavaltaistuimelle on asetettu Daeneryksen ja Cersein lisäksi lukuisia muita Game of Thronesin hahmoja.

Melisandre HBO Nordic

Miekkojen keskellä istuvat sarjan ydinhahmojen lisäksi muun muassa häikäilemättömyydestään tunnettu Euron Greyjoy, järkkymättömän periksiantamaton ja maskuliininen voimanainen Brienne Tarth sekä juonia punova ja ihmisiä manipuloiva, vallan näkymätöntä kahvaa edustava eunukki Varys.

Sankarit ovat kuolleet tiuhaan tahtiin: kukaan ei ole turvassa.

Rautavaltaistuimelle pistetyistä hahmoista mielenkiintoisimpiin kuuluu maagisia voimia omistava ja kammottavia virheitä tehnyt papitar Melisandre, jonka lopullinen merkitys sarjan loppupuolen tapahtumille on jäänyt mysteeriksi. Melisandre ei kuitenkaan vilahda uusimmalla trailerilla, joten hänen roolinsa Seitsemän kuningaskunnan tulevaisuudessa lienee ollutta ja mennyttä.

Yön kuningas HBO Nordic

Ei liene yllättävää, että HBO on istuttanut Rautavaltaistuimelle myös pahuutta tihkuvan ja koko Seitsemän valtakunnan olemassaoloa uhkaavan Yön kuninkaan. Toisaalta sarjassa, jonka juonikuvioita ei enää ole voinut ennakoida George R. R. Martinin kirjojen perusteella, voi tapahtua ihan mitä tahansa. Game of Thronesissa on ollut poikkeuksellista se, että myös sen sankarit ovat kuolleet tiuhaan tahtiin: kukaan ei ole turvassa.

Mielenkiintoisimpiin Game of Thrones -spekulaatioihin kuuluu, että näkijänlahjoilla siunattu Bran Stark olisikin elävien kuolleiden armeijaa johtava Yön kuningas. Teoriaa perustellaan muun muassa sillä, että näiden kahden kasvonpiirteet ovat samankaltaiset. Mitä tästä sitten seuraisikaan, on kieltämättä kiehtovaa pohdiskeltavaa.

Traileri päättyy hyytävään kohtaukseen, jossa vihollista katsotaan silmästä silmään, ja kuvassa näkyvät lumen keskellä paholaisen sorkat.

Seitsemän kuningaskunnan ja sen sankareiden tulevaisuus on vaakalaudalla.

Game of Thronesin kahdeksas kausi alkaa 15.4.

