Näin oppositiojohtajat kommentoivat hallituksen eroa: taustalla hallituksen jääräpäisyys ja Sipilän dramaattisuus

Juha Sipilän (kesk.) hallitus jätti tänään perjantaina eropyyntönsä sote- ja maakuntauudistusten ongelmien vuoksi.

Opposiotiopuolueiden puheehjohtajat pitävät eroa ymmärrettävänä seurauksena soten kariutumiselle, mutta osa yllättyi ajankohdasta.

Li Andersson: Ymmärtääkseni tämä tuli yllätyksenä myös hallituskumppaneille

Vasemmistoliiton** Li Anderssonin **mukaan hallituksen eroanomus tuli yllätyksenä.

– Ymmärtääkseni tämä tuli yllätyksenä myös hallituskumppaneille. Sipilällä on taipumus tietynlaiseen dramatiikkaan. Siten tämä sopii kuvaan, Andersson sanoo.

Hänestä veto oli linjassa Sipilän koko hallituskauden jatkuneen tulos tai ulos -ajattelun kanssa. Toisin kuin hallituksen ero, soten kaatuminen ei ollut Anderssonin mukaan yllätys.

– Oppositio on lähinnä odottanut, kuka on se henkilö, jolla on johtajuutta todeta tämä ääneen, Andersson sanoo. Hänen mukaansa hallituksen ero on arvovaltatappio ja vaikuttaa sitä kautta tuleviin vaaleihin.

– Sote kaatui niihin ongelmiin, joista oppositio on varoittanut ja joihin oppositio on kiinnittänyt huomiota koko vaalikauden ajan.

Andersson toivoo, että puoluejohtajat voisivat seuraavaksi kokoontua ja miettiä, miten "siirtymäpäätökset", kuten maakuntien rahoitus, saadaan tehtyä. Sitten puolueet voivat keskenään keskustella, mitkä ovat askelmerkit tulevan sote-mallin korjaamiseen.

Essayah: Eroamalla hallitus tunnustaa tappionsa

Kristillisdemokraattien Sari Essayahin mukaan hallituksen ero ei ole yllätys. Sitä on ehditty jo pari kertaa aiemminkin väläyttää hallituskaudella, ja soten kariutuessa ero oli selkeä ratkaisu.

– Hallituksen ero on johtopäätös soteuudistuksesta. Se on perustuslain vastainen ja sitä on sanottu monessa käänteessä. Hallitus ei ole sitä suostunut korjaamaan ja se on luonnollinen lopputulema. Kyseessä on tappion tunnustaminen, Essaiyah toteaa.

Ero ei Essayahia yllättänyt. Hänen mukaansa hallituspuolueet halusivat irti hallitusohjelmasta, jotta voisivat kampanjoida vapaammin.

– Hallituksen jääräpäisyys oman mallinsa suhteen johti tähän, Essayah sanoo.

Myös Essayah painottaa, että seuraavaksi tarvittaisiin kaikkien puoluejohtajien yhteistä tapaamista. Toimitusministeriö ei voi hänen mukaansa tehdä suuria avauksia, joten nyt tarvitaan kaikki puolueet mukaan.

Halla-aho: Hallitus eroaa puolitoista vuotta myöhässä

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho toteaa Ylelle, että hallituksen ero tulee puolitoista vuotta myöhässä.

– Kyllä tässä varmaan on vaalien läheisyyden synnyttämästä paniikista kysymys, Halla-aho sanoo Ylelle.

Ero tässä vaiheessa tuli yllätyksenä.

Sote-malli, jota nyt tehtiin, ei Halla-ahon mukaan ollut tavoitteidensa mukainen. Siksi oli Halla-ahosta oli hyvä, että malli kaatui.

Haavisto: Haluttiin kaatua saappaat jalassa

Vihreiden Pekka Haaviston mukaan Sipilän ratkaisu oli ymmärrettävä. Kun hallituksen viimeiseen saakka ajama kärkihanke, markkinamalli, kaatui, ei Haaviston mukaan ollut paljoa muita vaihtoehtoja. Soteuudistus ei olisi eduskunnassa mennyt läpi.

Kysymykseen siitä, oliko ero yllätys, Haavisto sanoo, että odotti hallituksen vetävän pois eduskunnasta esitykset, joilla ei ollut enemmistöä takanaan.

– Selvästi halutaan saappaat jalassa markkinamallin puolesta kaatua, Haavisto sanoo.

Rinne: Ero outo, mutta ei yllättävä

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ero on outo ratkaisu, mutta ei yllättävä.

– Aika outo ratkaisu sinällään päätyä hakemaan eroa tässä tilanteessa, kun vaaleihin on muutama viikko aikaa. Samaan aikaan pitäisi olla poliittista valmistelua esimerkiksi EU-puheenjohtajuuskaudelle. Toivon nyt, että presidentti miettii, miten tässä mennään eteenpäin, Rinne sanoo Ylelle.

Rinne arvostelee hallitusta siitä, että se on tuonut härkäpäisesti eduskuntaan esityksiä, jotka eivät ole täyttäneet perustuslain edellytyksiä.

Rinne sanoo, että olisi toivonut hallituksen löytävän soteen ratkaisun tämän vaalikauden aikana. Rinne uskoo, että seuraavassa hallitusohjelmassa linjataan selkeästi, mitkä asiat sotessa vaativat korjausta. Hän myös uskoo, että soten valmistelua voitaisiin jatkaa parlamentaarisesti.

– Valmistelu ei ole valunut hukkaan. Toivon, että hallitus voisi jatkaa maakuntien rahoitusta.

