Apua, hallitus kaatui, sote kaatui! Vaikuttaako se minun elämääni? Kokosimme vastaukset kahdeksaan kysymykseen

1. Kuka maata nyt johtaa?

Maata johtaa nyt toimitusministeristö. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pyysi Sipilän hallitusta jatkamaan niin sanottuna toimitusministeristönä. Tämä tarkoittaa, että hallituksessa pysyvät samat ministerit, mutta heidän toimivaltansa pienenee. Toimitusministeristö voi hoitaa juoksevia asioita. Mihinkään uusiin poliittisiin hankkeisiin se ei voi ryhtyä, koska sillä ei ole enää täyttä poliittista valtaa. Sipilän hallituksesta olisi joka tapauksessa tullut toimitusministeristö vaalien jälkeen. Tapana on, että vanha hallitus toimii toimitusministeristönä niin kauan, kun uusi hallitus muodostetaan.

2. Miten käy vaalien, koska ne pidetään?

Vaalien ei käy kuinkaan. Ne pidetään kuten on suunniteltu 14. päivä huhtikuuta. Ehdokashakemusten käsittely on jo alkanut ja vaaliviranomaiset ovat aloittaneet työnsä. Koska vaaleihin on vain viisi viikkoa, ei ole syytä ryhtyä muodostamaan uutta hallitusta. Voit katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun) vaaleihin ja äänestämiseen liittyvät päivänmäärät.

3. Miten soten kaatuminen vaikuttaa terveyspalveluihin? Saanko normaalisti lääkärihoitoa?

Soten kaatuminen ei vaikuta tämänhetkisiin terveyspalveluihin. Kaikki jatkuu kuten ennenkin. Ne sairaanhoitopiirit, joissa yhteistyötä ja kokeiluja on jo aloitettu, jatkavat myös palvelujaan normaalisti.

4. Ja mikä se sote nyt olikaan?

Sotesta on jauhettu niin kauan ja niin paljon, ettei ole ihme, jos merkitys hämärtyy. Soteen liittyy olennaisesti myös kaatuneen hallituksen ajama maakuntauudistus. Lyhyesti: Soten tarkoitus on uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelut ja siirtää vastuu näiden tuottamisesta kunnilta maakunnille. Myös kiistelty valinnanvapauslaki liittyy soteen. Sen mukaan asiakas voisi valita hakeeko hoitoa julkiselta vai yksityiseltä puolelta. Lue lisää sotesta täältä.

5. Sotea on valmisteltu pitkään ja yhteistyötä on jo viritelty monissa sairaanhoitopiireissä ja maakunnissa. Meneekö kaikki työ nyt hukkaan? Aloitetaanko soten valmistelu vaalien jälkeen taas alusta?

Työ ei mene hukkaan, eikä valmistelua tarvitse aloittaa nollasta. Yle Uutisten soteen erikoistuneen toimittajan Tiina Merikannon mukaan sote-valmistelut ovat jo monin paikoin lähentäneet maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Yhteisistä toimintamalleista on puhuttu paljon, joten se on pohja, jolle rakentaa uutta sotea. Sillä aikaa, kun hallitukset ovat riidelleet, on yhteistyö ja kokeilut jo alkaneet monissa paikoissa ympäri Suomea.

6. Mitä soten valmistelu on tähän mennessä maksanut?

Soten valmisteluun kuluneesta summasta on esitetty erilaisia arvioita. Koska valmistelutyö on jakautunut niin monelle sektorille, tarkkaa summaa on vaikea sanoa koko maan osalta. Puhutaan kuitenkin sadoista miljoonista euroista. Koska tehty työ ei mene ainakaan kokonaan hukkaan, eivät rahatkaan ole palaneet turhaan. Sotea on perusteltu saatavilla säästöillä, mutta monissa laskelmissa säästöt on kumottu.

7. Soten tuloa on myös pelätty, voiko nyt huokaista helpotuksesta?

Ei voi. Vallitseva näkemys on, että Suomi tarvitsee jonkinlaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen. Uudistus on tehtävä, koska väestö ikääntyy entisestään. Soten kaatuminen tarkoittaa nyt sitä, ettei päätöksiä tarvitse runnoa hätiköidysti nopealla aikataululla. Soteen erikoistunut Ylen toimittaja Tiina Merikanto uskoo, että uutta sotea ryhdytään tekemään palastellen, vaiheittain ja kokeillen.

8. Oliko hallituksen kaatuminen vaalitemppu?

Sitä voi spekuloida. Sipilä korosti tiedotustilaisuudessa päätöksen olleen henkilökohtainen. Ylen politiikan toimittajan Matti Koiviston analyysissa todetaan, että keskusta oli matkalla veret seisauttavaan vaalitappioon, joten Sipilällä ei ollut menetettävää. Monien oppositiojohtajien kommenteista voi tulkita, että kyseessä oli juuri vaalitemppu tai vaalien läheisyyden aiheuttama paniikki.

