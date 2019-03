Tampereella on esillä japanilaista lyhytelokuvaa: "Naisten täytyy yhä kamppailla saadakseen äänensä kuuluviin japanilaisessa elokuvassa"

Tampereen elokuvajuhlien Japani-kokonaisuus koostuu kahdesta osasta: Japani 1 sisältää kokeellisia elokuvia 1970- ja 1980-luvuilta, kun taas Japani 2 käsittää naisohjaajien teoksia viime vuosilta.

Kokonaisuuden on kuratoinut japanilaisen elokuvan asiantuntija Koyo Yamashita, joka on toiminut ohjelmapäällikkönä ja kuraattorina useilla elokuva- ja mediataidefestivaaleilla. Hän haluaa tuoda esille nimenomaan japanilaisten naisohjaajien tuoreita elokuvia.

Yamashitan luotsaamassa Image Forum Festival (siirryt toiseen palveluun) -tapahtumassa, joka on Japanin suurin kokeellista ja taide-elokuvaa esittelevä festivaali, peräti 70 prosenttia osallistujista on naisia.

– Japanissa on paljon naisohjaajia, jotka tekevät lyhytelokuvia ja kokeellisia visuaalisia teoksia. Mutta jos katsomme japanilaista pitkää elokuvaa, naisten osuus on siellä hyvin pieni. Tilanne on siis hyvin kahtiajakoinen, Yamashita kertoo.

Värikkäistä populaarikulttuuri-ilmiöistään ja teknologisista innovaatiostaan huolimatta Japani on edelleen varsin konservatiivinen maa, ja tästä syystä naisten on vaikeampi toimia vahvan hierarkkisella elokuva-alalla kuin miesten.

– Luulisin kuitenkin, että järjestelmä tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa. Silti naisten täytyy yhä kamppailla saadakseen äänensä kuuluviin nimenomaan pitkässä fiktiivisessä elokuvassa, Yamashita jatkaa.

Suomen elokuvaohjaajaliittoa vastaavassa Japanin ohjaajakillassa on tällä hetkellä noin 550 jäsentä, joista 20 eli alle neljä prosenttia on naisia. Hieman valoisammasta tulevaisuudesta kertoo kuitenkin se, että Japanin johtavan elokuvakoulun eli Japan Institute of the Moving Imagen opiskelijoista naisia on tällä hetkellä kolmasosa.

Japanista on tullut maailmalle myös muutamia kansainvälisesti arvostettuja naisohjaajia. Esimerkiksi Naomi Kawasen visuaalisesti kaunista Kirsikkapuiden alla -elokuvaa esitettiin vuonna 2016 myös Suomessa.

Sanae Yamadan With Friction As Friction -lyhytelokuva (2018) kertoo suomalaisillekin tutusta yukihorista eli lumenluonnista. Sanae Yamada

Runollisista ulosteista korporaatioyhteiskuntaan

Mutta lyhytelokuvissa japanilaiset naisohjaajat ovat tällä hetkellä vahvoilla. Tampereeen elokuvajuhlilla nähdään viisi varsin erilaista naisnäkökulmaa elokuvantekoon yukihorista eli lumenluonnista sekatekniikalla tehtyihin iloitteluihin.

Teemoiltaan poikkeavinta antia edustaa Chikako Yamashiron vajaan puolen tunnin mittainen Mud Man. Elokuvassa muuttolinnut ulostavat ihmisten päälle, ja jottei asia olisi liian suoraviivainen, linnunkakasta löytyy runoja, joita ihmiset ryhtyvät lausumaan.

Yamashiron teokset sijoittuvat tai linkittyvät aina jollakin tavalla Okinawan saarella, ja niihin sisältyy viitteitä geopolitiikasta ja historiasta.

– Toisen maailmansodan aikoihin Okinawa oli taistelukenttä, jota pommitettiin ja jossa kuoli paljon ihmisiä. Mud Manissa on kohtauksia, jotka viittaavat selvästi pommituksiin ja tulitukseen, Koyo Yamashita tarkentaa.

Sung Nam Hanin Compliance Level 0 taas käsittelee kahta japanilaisen yhteiskunnan kipupistettä.

– Compliance Level 0 esittää kritiikkiä Japanin yhteiskuntamallia kohtaan, joka toimii kuin korporaatio. Ja jotta korporaatio toimisi sulavasti, sen on unohdettava henkilökohtaiset arvot ja tarpeet. Compliance Level 0:ssa on myös historiallinen taso: se viittaa Japanissa asuviin korealaisiin, joita on syrjitty 1900-luvulla, Yamashita kertoo.

Akihito Morishitan Xénogénèse-elokuvaa (1981). Xénogénèsen tarkoituksena on hämärtää elokuvan fyysisen filmimateriaalin ja sille taltioitujen kuvien välistä suhdetta. Akihito Morishita

1970- ja 1980 -luvuilla tehtyä japanilaista kokeellista elokuvaa leimaavat erilaiset visuaaliset ja tekniset kokeilut. Koyo Yamashita on valinnut Japani 1 -osioon teoksia, jotka tutkivat elokuvan mekanismeja ja elokuvan käsitettä. Yamashitan mukaan elokuvat edustavat neo-dadaismia ja avantgardea.

– Omana aikanaan eli 1970-luvulla tällaisiä elokuvia ei esitetty japanilaisissa elokuvateattereissa. Vaikutteita näihin elokuviin on otettu muun muassa 1960-luvun amerikkalaisesta undergroundista.

Tampereella on esillä muun muassa valokuvaajana tunnetun Hiroshi Yamazakin auringon matkaa horisontissa seuraileva Heliography (1979) sekä Yoichi Nagatan Still Movie (1978), joka ottaa kantaa elokuvan perusolemukseen.