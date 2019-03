USA:n konservatiivit nakertavat aborttioikeutta pala kerrallaan

Yhdysvalloissa abortin vastustajat valmistautuvat kiivaasti siihen, että korkein oikeus kumoaisi naisten perustuslaillisen aborttioikeuden. Konservatiivivetoisissa osavaltioissa viedään kiihtyvää tahtia läpi lakeja, joilla aborttiin pääsyä rajoitetaan tai oikeus aborttiin yritetään kieltää kokonaan.

Muun muassa Länsi-Virginiassa ja Alabamassa meni viime syksyn välivaaleissa läpi lakiesitykset, joilla kiellettiin naisten aborttioikeus. Esityksillä ei tällä hetkellä ole suoraa vaikutusta, mutta jos korkeimman oikeuden kanta aborttiin muuttuu, osavaltioiden lait sanelevat niiden suhtautumisen aborttiin.

Jos korkein oikeus pyörtää aborttikantansa, abortti kiellettäisiin todennäköisesti useassa uskonnollisessa keskilännen ja etelän osavaltiossa.

Samaan aikaan liberaalit osavaltiot ajavat lakeja, joilla aborttioikeutta laajennetaan ja turvataan. Muun muassa New Yorkissa meni tammikuussa läpi laki, joka sallii abortit 24. raskausviikon jälkeen, jos sikiö ei ole elinkykyinen tai jos raskaus uhkaa naisen henkeä.

Roe vs. Wade suurennuslasin alla

Yhdysvalloissa naisten oikeus aborttiin nojaa yli 40 vuotta sitten tehtyyn korkeimman oikeuden ratkaisuun. Kuuluisa oikeusjuttu tunnetaan maassa nimeltä Roe vs. Wade. Vuonna 1973 syntynyt päätös takasi naisille perustuslaillisen oikeuden aborttiin.

Aborttioikeutta on sittemmin haastettu useita kertoja aina korkeinta oikeutta myöten, mutta toistaiseksi se on pysynyt voimassa. Nyt moni toivoo tai pelkää, että korkein oikeus voisi kumota Roe vs. Wade -ennakkotapauksen.

Yksi syy pelkoihin ja toiveisiin istuu Valkoisessa talossa. Presidentti Donald Trump on ajanut aborttivastaista politiikkaa ja on virkakautensa aikana nimittänyt jo kaksi korkeimman oikeuden kaikkiaan yhdeksästä tuomarista. Liberaali–konservatiivi -akselilla tarkasteltuna korkeimman oikeuden tuomarikunta on nyt konservatiivivoittoinen.

– Olisi vaikea liioitella sitä, kuinka vakavasti uhattuna Roe vs. Wade tällä hetkellä on, aborttioikeutta puolustavan National Institute for Reproductive Health -järjestön johtaja Andrea Miller totesi CBS Newsille (siirryt toiseen palveluun).

Viimeaikaiset korkeimman oikeuden päätökset ovatkin syntyneet tiukan äänestyksen tuloksena. Hyvän esimerkin antaa Louisiana.

Vuonna 2014 Louisianan osavaltiossa meni läpi laki, joka olisi jättänyt osavaltioon vain yhden abortteja tarjoavan klinikan. Lakia on pyöritelty oikeusasteissa vuosia. Viimein helmikuussa korkein oikeus esti niukalla enemmistöllä 5–4 lain voimaantulon, kun sen konservatiiviseksi luonnehdittu puheenjohtaja John Roberts asettui liberaalien tuomareiden linjalle. Asiasta uutisoi muun muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Erityisen herkällä silmällä yritetään tulkita Trumpin nimittämän, tuoreimman korkeimman oikeuden tuomarin Brett Kavanaugh'n aborttikantaa. Ennen tuomariksi nimittämistään Kavanaugh kutsui Roe vs. Wade -tapausta "tärkeäksi ennakkotapaukseksi, joka on vahvistettu moneen kertaan". Silti CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kavanaugh'n aiemmat näkemykset antavat olettaa, että hän sallisi vähintään rajoituksia aborttioikeuteen.

Sitkeä väsytystaistelu meneillään

Täysi aborttioikeuden kumoaminen ei olekaan vastustajien ainut keino. Aborttioikeutta on rajoitettu eri osavaltioissa monin tavoin muun muassa sen mukaan, milloin ja missä abortteja voi tehdä. Lisäksi on eroja siinä, kattaako osavaltion terveysvakuutus abortin kustannuksia.

Aborttioikeutta puolustavan Guttmacher-tutkimuslaitoksen (siirryt toiseen palveluun) tilastoista selviää, että osavaltiot rajoittavat aborttiin pääsyä sadoilla säädöksillä. Esimerkiksi koko Mississipin osavaltiossa toimii enää yksi aborttiklinikka.

Uusia rajoituksia ajetaan läpi edelleen. Missourin osavaltiossa viedään eteenpäin lakia, joka kieltäisi abortit noin kuudennesta raskausviikosta alkaen.

Käynnissä on sitkeä väsytystaistelu. Osavaltioiden säätämät aborttioikeutta rajoittavat lait päätyvät usein oikeuteen, ja juuri sitä abortin vastustajat toivovat. Tällöin korkein oikeus voi ottaa tapauksia käsittelyyn ja mahdollisesti tulkita uudelleen koko perustuslaillista aborttioikeutta. The Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan eri oikeusasteissa on tällä hetkellä käsittelyssä parikymmentä aborttioikeutta rajoittavaa lakiesitystä eri osavaltioista. Mikä tahansa niistä voi päätyä korkeimpaan oikeuteen.

Toistaiseksi korkein oikeus on vältellyt tulenarkojen aborttitapausten käsittelyä. Yksi syy siihen voi olla viime syksyn kohua herättänyt Kavanaugh'n nimitys.

Asiantuntijat ovat myös todenneet, että korkeimmalla oikeudella on korkea kynnys ryhtyä kumoamaan aiempia päätöksiään. Korkeimman oikeuden arvovaltaa söisi, jos sen kanta muuttuisi aina, kun maan presidentti vaihtuu.