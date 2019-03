Malesia tuomitsi islamia arvostelleen kymmeneksi vuodeksi vankeuteen

Malesian kansalainen on tuomittu kymmeneksi vuodeksi vankeuteen islamin ja profeetta Muhammedin pilkkaamisesta sosiaalisessa mediassa.

Julkisuuteen ei ole kerrottu tuomitun henkilöllisyyttä tai sukupuolta. Poliisin mukaan hän on myöntänyt syyllistyneensä kymmeneen sosiaalisen median väärinkäytökseen. Rangaistus yhdestä islamin loukkaamisesta somessa on yksi vuosi, joten oikeusistuin kertoi tuomion kymmenellä.

Tuomion uskotaan olevan kovin islamin pilkkaamisesta koskaan annettu rangaistus.

Myös kolme muuta malesialaista on syytteessä samanlaisesta rikoksesta. Yksi heistä on myöntänyt syyllistyneensä rikokseen ja joutuu oikeuteen maanantaina. Kaksi muuta on kieltänyt syytökset ja on vangittuna.

Lähteet: Reuters