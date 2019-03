Herätys: Kohuohjaaja von Trier palasi parrasvaloihin, etiopialaista perinneviljaa myydään superruokana, suuressa osassa maata huono ajokeli

Lars von Trier puhuu peloistaan ja alkoholismistaan

Kohuttu tanskalaisohjaaja Lars von Trier on tehnyt paluun parrasvaloihin seitsemän vuoden mediapimennon jälkeen. Tanskalaisprovokaattori puhuu Yle Uutisten haastattelussa peloistaan, häneen kohdistuneista syytöksistä ja alkoholismistaan.

Teff-satoa korjataan Etiopiassa. AOP

Tuleeko uusin superruoka Afrikasta?

Ravinteikas teff oli pitkään Etiopian salaisuus. Nyt sitä myydään urheilijoille, ja siitä kiistellään Hollannissa asti. Etiopialainen perinnevilja on vehnää välttävän unelma.

Jaana Polamo / Yle

Tuhannet lajit hakevat lahopuuta talousmetsistä, turhaan – Huippuekologi: Hiljainen tappaja lähempänä

Tuhansille lajeille elintärkeän lahopuun määrä on pysynyt metsissä ennallaan lähes kaksikymmentä vuotta. Lahopuuta on syntynyt metsien inventointitietojen mukaan lisää lähinnä suojelualueille. Sen sijaan talouskäytössä oleviin metsiin tarvittaisiin kymmenkertainen määrä lahopuuta, jotta lajien säilyminen olisi turvatumpi. Lahopuusta reilusti yli puolet on valtion mailla.

Yle

Suuressa osassa maata sataa lunta

Ajokeli on sunnuntaina huono maan etelä- ja itäosassa sekä Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Lapin maakunnissa lumisateen ja lumisten teiden vuoksi. Päivällä idässä sataa lunta. Myös Etelä- ja Itä-Lapissa sataa vielä lunta, mutta Lapin sadealue on jo selvästi viime päiviä kapeampi. Pohjoisesta virtaa Suomeen jo kylmempää ilmaa. Lue lisää säästä täältä.