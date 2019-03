Suomalainen olutravintola boikotin kohteena Berliinissä – taustalla perustajan jäsenyys SS-veteraanien perinneyhdistyksessä

BerliiniKaikki alkoi kahdesta kuvasta. Kun äärioikeistoa vastustavat aktiivit syöttivät Pekka Kääriäisen nimen Google-hakupalveluun tammikuussa, avautui kuvahaussa kaksi heistä erityisen syyllistävää kuvaa.

Toisessa Kääriäinen poseeraa isänsä SS-kypärä kädessään, toisessa hän pitelee hattua, johon kuuluva univormu roikkuu seinällä miehen takana. Waffen-SS eli Schutzstaffel oli Saksan armeijan joukoista pahamaineisin, ja se osallistui todistettavasti juutalaisten joukkotuhoon.

– Kuvat irrotettiin kontekstistaan. Niiden perusteella minua syytettiin natsiksi ja SS-faniksi, jollainen en todellakaan ole, Kääriäinen sanoo.

Panimoyrittäjä seisoo Bryggeri Helsinki -olutravintolan tiskin takana ja laskee hitaasti olutta lasiin. Berliinin kylmä tuuli ja sade ovat ajaneet ihmiset ulkoa sisätiloihin.

Kaikki paitsi pari aktivistia, jotka tälläkin hetkellä jakavat lähirappujen postiluukkuihin Bryggerin boikotoimiseen kehottavia lentolehtisiä.

Aktivistit: järjestö antaa ihailevan kuvan natsi-Saksasta

Boikottikampanja on puhuttanut saksan- ja suomenkielisillä sosiaalisen median sivuilla viikon alusta lähtien, kun Berliner Morgenpost -lehti julkaisi Kääriäisen haastattelun.

Kohu lähti kuitenkin liikkeelle jo tammikuussa, kun vasemmistolainen taz-lehti julkaisi ensimmäisen artikkelin Bryggeri Helsingin perustajiin ja nykyisiin osaomistajiin lukeutuvasta Kääriäisestä.

Bryggeri esitteli tuolloin suomalaisia pienpanimo-oluita Saksan suurimmilla ruokamessuilla Grüne Wochella. Suomi oli messuilla tämän vuoden teemamaa, jonka takia suomalaisille tuottajille oli varattu saksalaismedioissa aiempaa enemmän palstatilaa.

Lehti ihmetteli, miten SS-sotajoukkojen perinneyhdistyksen puheenjohtajana toimiva henkilö voidaan hyväksyä poliittisesti sitoutumattomalle Grüne Wochelle.

Artikkelissa kuvaillaan paitsi Veljesapu perinneyhdistyksen sivuilta tuolloin löytyneitä hakaristejä ja Wehrmachtin eli natsi-Saksan sotavoimien tunnuksia, myös Kääriäisen toimintaa yhdistyksen Achtung-nimisen lehden julkaisijana.

David Kiefer on äärioikeistoa vastaan kampanjoivan Bündnis gegen Rechts -järjestön puhemies. Anna Saraste / Yle

Lehtijuttu puhutteli äärioikeistoa vastaan kampanjoivan Bündnis gegen Rechts -järjestön aktiiveja. Kapakka sijaitsee Prenzlauer Bergin kaupunginosassa Berliinin itäosassa. Aktivistit alkoivat levittää kaupunginosassa lehtisiä, joissa lukee “ei olutta natseilta, natseille tai natsien kanssa”.

– Ajattelimme, että baarin naapureille ja asiakkaille on tiedotettava Kääriäisen yhdistystoiminnasta, järjestön puhemies David Kiefer sanoo.

Aktivistin mukaan epäpoliittiseksi itseään luonnehtiva Veljesapu-yhdistys antaa ihailevan kuvan SS:ssä palvelleista miehistä. Hän esittelee lentolehtistä, jossa viitataan Suomen Kansallisarkiston viime vuonna julkaisemaan tutkimukseen Waffen-SS-joukoissa palvelleista SS-miehistä.

– Toiseen maailmansotaan ja Waffen-SS:ään tulisi aina suhtautua kriittisesti, koska tekijöiden ylistäminen johtaa helposti uhrien pilkkaamiseen, Kiefer kuvailee.

“Tulkitsemme historiaa eri tavoin”

Kääriäinen sanoo, että hänelle yhdistystoiminta ja yrittäjyys ovat kaksi toisistaan erillistä asiaa. Yhdistyksen toiminta on myös ymmärretty Saksassa hänen mukaansa väärin.

Veljesapu perinneyhdistys perustettiin 1950-luvulla Saksan sotavoimissa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten epäpoliittiseksi yhdyssiteeksi ja avustamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia veteraaneja sekä heidän perheitään.

Kääriäinen muistuttaa, että sodanaikaisia tunnuksia esittelevät kuvat eivät ole Suomessa lainvastaisia, mutta hän ymmärtää, että jotkut saksalaiset ovat kokeneet kuvat loukkaaviksi.

Saksassa monet natsi-Saksaan liitetyt tunnukset on kielletty maan perustuslaissa.

– Väärinymmärryksiä on syntynyt, kun on katsottu pelkkiä kuvia, ymmärtämättä tekstiä ja kieltä.

Olutravintola Bryggeri sijaitsee Prenzlauer Bergin kaupunginosassa. Anna Saraste / Yle

Kohun puhkeamisen jälkeen Veljesapu-perinneyhdistyksen sivuille on lisätty saksankielinen seliteteksti yhdistyksen toiminnasta. Erityisesti äärioikeiston vastustajia suututtaneet hakaristit ja natsisymboleiksi laskettavat riimut on poistettu sivun kuvastosta.

Panimoyrittäjä korostaa, ettei ketään ole ollut tarkoitus loukata.

– Pyydämme anteeksi, jos joku on kokenut yhdistyksen alkuperäiset sivut loukkaavana. Tulkitsemme historiaa eri tavoin, vaikka olemme samaa Eurooppaa kaikki.

Kääriäinen viittaa siihen, että Suomessa ollaan ylpeitä sodan veteraaneista, mikä on Saksassa täysi tabu. Sodan hävinneessä Saksassa yhä uudet sukupolvet oppivat koulussa kauheuksista, joihin natsi-Saksa aikanaan syyllistyi.

Bündnis gegen Rechts -aktivistit suhtautuvat jyrkästi sodan ja veteraanien ylistämiseen. Saksassa vastaava puheenparsi on varattu uusnatseille ja äärioikeistolle, joita vastaan järjestö toimii.

– Veteraaniyhdistyksen tulisi selkeästi irtisanoutua natsi-Saksan tekemistä rikoksista ja tuomita uhrien kohtelu. Niin kauan, kun yhdistys kuvailee itseään epäpoliittiseksi, kampanjamme tulee jatkumaan, David Kiefer sanoo.

Kampanja "ei sattumaa"

Bryggeri Helsinki tuo Saksaan suomalaisia pienpanimo-oluita ja muita suomalaisia alkoholituotteita. Baari mainostaa tuotteitaan suomalaisuudella ja on suosittu paitsi lähiasukkaiden, myös Berliinissä asuvien ja vierailevien suomalaisten keskuudessa.

Olutravintola aloitti toimintansa Berliinissä heinäkuussa 2018. Kohun ajoittuminen tämän vuoden alkuun ei Kääriäisen mukaan ole sattumaa.

– Tieto yhdistystaustastani on varmaan vuodettu tavalla tai toisella. Emme pysty osoittamaan, kuka tämän kampanjan takana on, mutta tässä on haluttu tehdä minulle hallaa.

Pekka Kääriäinen omistaa Berliinin Bryggeri-baarista yhden kuudesosan. Anna Saraste / Yle

Bündnis gegen Rechts ei ole aikaisemmin kohdistanut kampanjaa yksittäistä ravintolanpitäjää vastaan, David Kiefer vahvistaa. Kampanja alkoi taz-lehden artikkelin perusteella.

Suomessa Pekka Kääriäinen tunnetaan Lammen Sahti -yrityksen perustajana ja ennestään Helsingissä Bryggeri-nimellä toimivan ravintolan osaomistajana. Hän toimii myös kokoomuksen kaupunginvaltuutettuna Hämeenlinnassa.

Berliinin Bryggeri-baarista Kääriäinen omistaa yhden kuudesosan.

Kohu on koetellut olutravintolaa ja sen henkilökuntaa enimmäkseen tunnetasolla. Pari asiakasta on sanonut työntekijöille suorat sanat lentolehtisen luettuaan, mutta toistaiseksi suorilta uhkauksilta on vältytty.

Monet baarin naapureista ja lähistön yrittäjistä ovat ilmaisseet tukensa kampanjan kohteeksi joutuneelle kapakalle.

Pekka Kääriäinen lensi tällä viikolla Berliiniin tarjotakseen baarin asiakkaille ja Bündnis gegen Rechts -järjestölle mahdollisuutta vuoropuheluun.

Hänelle sovinnon nopea löytyminen on nyt ensisijaista, jotta boikottikampanja Bryggeritä vastaan loppuisi.

– Maassa pitää olla maan tavalla ja käyttäytyä maan tapojen mukaisesti. Tarkoituksemme on ollut tuoda suomalaista käsityöläisolutta ja pohjoismaista ruokaa Berliiniin. Keskitymme nyt siihen.