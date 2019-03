Poliisi esti mielenosoittajia pääsemästä eteenpäin Venezuelassa

Mellakkapoliisit estivät lauantaina tuhansia ihmisiä pääsemästä suunnitellulle mielenosoituspaikalle Venezuelan pääkaupungin Caracasin itäosassa.

Oppositiojohtaja Juan Guaidó oli kehottanut kaikkia lähtemään kaduille painostamaan presidentti Nicolás Maduroa.

Yön aikana poliisi oli jo estänyt oppositiota panemasta pystyyn puhujalavaa aukiolle, jonne mielenosoittajien oli määrä kokoontua. Paikallisen tiedotusvälineen mukaan yhtä naista vastaan käytettiin pippurisumutetta.

– He luulevat, että voivat pelotella meitä, mutta kaduille lähteneet tulevat yllättämään heidät. He luulevat pystyvänsä väsyttämään meidät, mutta sellaista ryhmää, joka on päättänyt lopettaa vallananastuksen, ei voi pidätellä, Guaidó kirjoitti Twitterissä.

A 4 años del nefasto decreto intervencionista del imperio norteamericano, seguimos en batalla y victoria ante la permanente y brutal agresión contra nuestro pueblo. Hoy, más que nunca, somos antiimperialistas. ¡Jamás nos rendiremos! pic.twitter.com/9dkkojlHgr — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9. maaliskuuta 2019

Myös Maduro oli aktiivinen ja sivalteli sanan säilällä Twitterissä useammassakin viestissä.

– Jatkamme taistelua ja voitamme jatkuvan ja brutaalin aggression kansaamme vastaan. Tänään, enemmän kuin koskaan, olemme imperialismin vastustajia. Emme tule koskaan antautumaan, Maduro uhosi yhdessä.

Myös satojen Maduron kannattajien raportoitiin lähteneen kaduille.

Sähköt palailivat vihdoin

Sähköt alkoivat lauantaina pikku hiljaa palautua yhden vuosikausiin laajimman sähkökatkon jäljiltä.

Virtaa saatiin Caracasiin sekä Mirandan ja Vargasin osavaltioihin, mutta maan länsiosan osavaltiot olivat edelleen vailla virtaa ja monissa muissakin osavaltioissa sähköt pätkivät pahasti.

Caracasin metro, jota käyttää noin kaksi miljoonaa ihmistä joka päivä, oli edelleen pysähdyksissä lauantaina.

– Ongelmana on ruoka. Ostin lihaa, ja se ehtii pilaantua. Aion mennä marssille, koska meidän on saatava aikaan muutos. Olemme saaneet tarpeeksemme, perusteli kuroma-auton kuljettaja Luis Alvarez, 51.

Harvoille auki oleville polttoaineasemille muodostui pitkiä jonoja, kun ihmiset hakivat polttoainetta generaattoreihin.

Esimerkiksi Zulian osavaltiossa Venezuelan länsiosissa klinikat vähensivät toimintojaan tai sulkivat ovensa, koska sähköä ei ollut.

Lähteet: AFP, Reuters