Venezuelan sähkökatkot ovat tappaneet 15 munuaispotilasta

Maassa on yli 10 000 dialyysistä riippuvaista potilasta, joiden hoito on vaarassa.

Venezuelassa 15 munuaissairautta sairastunutta ihmistä on kuollut, koska he eivät saaneet dialyysihoitoa maan laajojen sähkökatkojen takia.

– Eilisestä tähän päivään 15 ihmistä on kuollut dialyysihoidon puutteeseen, sanoo Francisco Valencia Codevida järjestöstä.

– Munuaissairaiden ihmisten tilanne on nyt hyvin kriittinen. Maassa on yli 10 000 dialyysistä riippuvaista potilasta, joiden hoito on vaarassa sähkökatkojen vuoksi, Valencia totesi uutistoimisto AFP:lle.

Venezuelan historian viime vuosien pahimmat sähkökatkot alkoivat torstaina iltapäivällä. Presidentti Nicolas Maduron mukaan 70 prosenttia katkoista on saatu korjattua lauantaihin mennessä.

Maduron mukaan kyberhyökkäyksillä on pyritty estämään viranomaisia palauttamasta sähköjä.

Virtaa saatiin pääkaupunki Caracasiin sekä Mirandan ja Vargasin osavaltioihin, mutta maan länsiosan osavaltiot olivat edelleen vailla virtaa ja monissa muissakin osavaltioissa sähköt pätkivät pahasti.

