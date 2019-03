Hurjasti kasvanut Ethiopian Airlines on ollut maan kansallinen ylpeys – turma uhkaa sen mainetta

– Hirveä isku Etiopialle ja etiopialaisille. Ethiopian Airlines on tämän maan ylpeys. Se on myös erittäin merkittävä tulonlähde.

Näin Suomen Etiopian-suurlähettiläs Helena Airaksinen kuvaa sunnuntain tuhoisan lentoturman merkitystä Etiopian taloudelle.

Ethiopian Airlinesilla on maine turvallisena ja hyvin hoidettuna lentoyhtiönä. Sen edellinen vakava turma sattui vuonna 2010. Tuolloin 90 ihmistä kuoli koneen syöksyttyä mereen.

– Sitä on pidetty hyvin turvallisena yhtiönä, joten tämä on monelle varmaan iso šokki, Airaksinen arvioi Ylelle puhelimitse.

– Jos ihmiset ryhtyvät ajattelemaan, että Ethiopian Airlinesilla ei voi enää lentää, se on yhtiölle iso ongelma.

Sunnuntaina epäiltiin, että hiljattain käyttöön otetussa Boeing 737-8 MAX -koneessa olisi ollut tekninen vika.

Vuonna 1945 perustettu, valtion omistama Ethiopian Airlines on yksi Afrikan suurimmista lentoyhtiöistä. Se lentää noin 120 kansainväliseen kohteeseen.

Ethiopian Airlines on viime vuosina laajentanut toimintaansa voimakkaasti. Yhtiön kertomat luvut valottavat kasvua hyvin:

Tilikaudella 2017–18 yhtiön liikevaihto oli 3,7 miljardia dollaria (siirryt toiseen palveluun) ja nettotulos 233 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi edellisestä kaudesta 43 prosenttia.

Omien sanojensa mukaan yhtiö on kasvanut 25 prosenttia vuosittain viimeiset seitsemän vuotta. Yhtiö avasi juuri reitin Moskovaan, ja tammikuussa Addis Abebassa avattiin uusi terminaali. Kentän kapasiteetti yli tuplaantui 22 miljoonaan matkustajaan.

Kasvu on ollut niin huimaa, että Ethiopian Airlines on ylittänyt omatkin odotuksensa. Sen tavoitteena oli kasvattaa laivastonsa koko 120 koneeseen vuoteen 2025 mennessä.

Koska koneita on jo yli sata, tavoite nostettiin viime vuonna (siirryt toiseen palveluun) 150 koneeseen. Tulevaisuuden tavoitteissa on laajentuminen myös esimerkiksi perustamalla lentoyhtiö Mosambikiin.

Kasvu on tärkeää paitsi yhtiölle ja Etiopialle, myös laajemmin Afrikan koko mantereelle. Talous kaipaa kulkuyhteyksiä.

Etiopia

Etiopiassa on noin 108 miljoonaa asukasta.

Talouskehityksestään huolimatta Etiopia on yhä maatalousvaltainen maa. Se on myös lasten maa: yli 40 prosenttia etiopialaisista on alle 15-vuotiaita.

Vaikka moni saa yhä leipänsä maataloudesta, bruttokansantuotteesta yli 40 prosenttia tulee palveluista. Kakkosena on maatalous.