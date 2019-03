Analyysi: Algerian vanhojen miesten valtaa kaadetaan kaduilla – nuoret ja naiset eturintamassa

Tuhansia algerialaisia on ollut kolmena viikonloppuna peräkkäin kaduilla niin Alger’ssa, Oranissa, Tizi Ouzoussa kuin muissakin Algerian suurissa kaupungeissa. Viesti on, että presidentti Abdelaziz Bouteflikan valtakausi saa nyt päättyä.

Kun kahdeksan vuotta sitten arabikevät vavisutti Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maita, niin tuolloin muutos ei tavoittanut Algeriaa. Nyt huuto vapauden ja demokratian puolesta kaikuu Algeriassa kuuluvammin kuin koskaan aiemmin presidentti Bouteflikan valtakaudella.

82-vuotias ja sairaalloinen Bouteflika on hallinnut maata 20 vuotta. Hän on ilmoittanut olevansa ehdolla ensi huhtikuun presidentinvaaleissa.

Kuvat Algerian mielenosoituksista ovat näyttäneet olennaisen yksityiskohdan maata ravistelevasta liikehdinnästä: kaduilla ovat nuoret ja naiset. He ovat tympääntyneitä Bouteflikan ympärille ryhmittäytyneen vanhojen miesten kaartin nepotismiin ja korruptioon.

Nuorisotyöttömyys on kasvava ongelma. Eikä siihen tunnu auttavan koulutuskaan, sillä 12 prosenttia korkeakoulutetuista nuorista on ilman työtä.

Maassa on 1,7 miljoonaa opiskelijaa. Esivalta on nyt varpaillaan heidän edessään.

Hyvänä esimerkkinä tästä oli se, että yhtä jalkaa viikonvaihteen laajenevien mielenosoitusten kanssa viranomaiset päättivät aikaistaa opiskelijoiden kevätlomat alkamaan tästä viikonlopusta eikä vasta puolentoista viikon kuluttua. Taukoa kestää lähes kuukauden.

Nuoriso potkaistiin lomalle, sillä ovathan yliopistot ja kampukset perinteisesti paikkoja, joissa kumoukselliset ajatukset leviävät, jos ovat levitäkseen.

Viranomaisten peliliike saattoi tulla myöhään, sillä niin opiskelijat kuin opettajatkin ovat jo jonkin aikaa lakkoilleet ja osoittaneet myös sillä tavoin mieltään hallitusta kohtaan.

Lakkojen vuoksi myös kaupat ovat olleet kiinni ja liikenne monin paikoin jumissa. Osa ammattiyhdistysliikkeestä on liittynyt kannattamaan Bouteflikan kaatamista.

Viime päivinä myös osa presidentti Abdelaziz Bouteflikan oman FLN-puolueen edustajista on lähtenyt tukemaan kaduilla vellovia mielenosoituksia.

Bouteflika on haalinut ympärilleen vanhojen luotettujen miesten ringin. Ryhmä muistelee Algerian sodan aikaisia urotekoja 1950 ja -60-luvuilla ja elää vahvasti menneessä.

Bouteflika nousi valtaan vuonna 1999, johdatti vuonna 2002 Algerian ulos 1990-luvulla alkaneesta sisällissodasta ja patosi suurelta osin ääri-islamilaisen liikehdinnän Algeriassa.

Algerian presidentti Abdelaziz Bouteflika sai vuonna 2013 halvauskohtauksen. Hän on ollut sittemmin vain vähän julkisuudessa. Ryad Kramdi / AFP

Bouteflika on hyvin sairas ja hän on ollut pois julkisuudesta jo vuosia. Oma jännitysnäytelmä on ollut hänen sairaalareissunsa Geneveen. Presidentti Bouteflika saapui lopulta takaisin kotimaahansa sunnuntai-iltana.

Salaperäisyys hänen ympärillään on kaiken kaikkiaan suurta. Käyttääkö hän lopulta valtaa vai onko valta lähipiirillä?

Bouteflika ilmoitti tovi sitten kampanjapäällikkönsä suulla, että hän on ehdolla huhtikuun presidentinvaaleissa, mutta väistyy vuoden jälkeen. Ilmoitus markkinoitiin sillä ajatuksella, että nyt on vuosi aikaa ryhmittäytyä ja valmistautua varsinaiseen, jopa demokraattiseen, vallanvaihtoon.

Asian voi nähdä toisaalta niinkin, että Bouteflikan lähipiirillä on vuosi aikaa löytää johtajalle korvaaja. Tieto on, että FLN:n piirissä ei ole itsestään selvää kruununprinssiä.

Jonkinsorttinen valtataistelu FLN:n johdossa on eittämättä meneillään.

Suuri arvoitus on myös se, miten toinen keskeinen valtakeskus, armeija, toimii. Armeija on alueellisesti merkittävä ja hyvin järjestäytynyt. Se pysytellyt mielenosoitusten aikana parakeissaan.

Se on viestinyt monitulkintaisesti, että “armeijalla ja kansalla on yhteinen näkemys tulevaisuudesta”. Armeijan lausunnoissa on sanottu myös, että “armeijalla ja kansalla on vahvat siteet”.

Jos Bouteflikan valta lopulta kaatuu, edelleen yksi merkittävä tekijä ovat Algerian ulkopuolella asuvat algerialaiset. Joillakin heistä saattaa olla kunnianhimoa ja voimakkaita tunteita entistä kotimaataan kohtaan.

Muun muassa Pariisissa on suuri joukko algerialaista älymystöä. Lauantaina parikymmentä algerialaista kulttuurivaikuttajaa vetosi ranskalaisessa Libération -lehdessä sen puolesta, että muutos Algeriassa on mahdollinen ja se voidaan toteuttaa rauhanomaisesti.

Algerian naapurustossa on maita, joiden erityisenä ongelmana ovat ääri-islamilaiset terrorisriryhmät. Yle Uutisgrafiikka

Algeriassa asuu yli 40 miljoonaa ihmistä. Öljy- ja kaasutulot ovat pienentyneet sekä työttömyys ja tyytymättömyys ovat kasvussa.

Algerian naapureista muun muassa Libyalla ja Malilla on suuria ongelmia ääri-islamilaisten terroristiryhmien kanssa. Muistettava siis on, että Algerialla itsellään oli pitkällinen taistelu ääri-islamilaisia terroriryhmiä vastaan.

Eritoten siksi Algerian mielenosoituksia ja Bouteflikan vallan mahdollista murenemista katsotaan myös naapurustossa ja Välimeren pohjoispuolella erityisen tarkkaan.

