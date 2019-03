Helsinki on viemässä pois avustuksen asunnottomien oikeuksia ajavalta järjestöltä: "Tämä on törkeää"

Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n (Vva) toimintaa uhkaa supistaminen, sillä Helsingin kaupunki ei ole myöntämässä toiminnalle lisärahoitusta.

VVA haki avustusta kaupungilta Vartiosaaren ja Soldiksen päihteettömiin virkistys- ja toimintapaikkoihin sekä vertais- ja vapaaehtoiskeskuksen Vepan toimintaan. Vepa on matalan kynnyksen piste, jossa tarjotaan kävijöille myös ruokaa.

Vepa-toiminnan kävijämäärät ovat hurjassa kasvussa. Viime vuonna Vepa-toiminnassa oli yhteensä 18 697 käyntiä. Tammikuussa 2018 tapaamiskertoja oli 1 911 ja tämän vuoden tammikuussa määrä oli jo 2 181.

– Kävijämäärät ovat olleet ylipäätään nousussa jo pitkään, ja olen viestittänyt tästä jo viime vuonna kaupungille, kertoo VVA:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Vailla vakinaista asuntoa ry haki viime vuonna Helsingin kaupungilta toimintaansa 30 000 euron avustusta, jota se ei kuitenkaan saanut. Syynä on yhdistyksen vuoden 2017 miinusmerkkinen taloustulos. Vva haki avustusta nimenomaan käytettäväksi Vartiosaaren ja Soldiksen toimintaan.

Vva teki sosiaali- ja terveyslautakunnan kielteisestä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jota lautakunnan huomisessa kokouksessa esitetään hylättäväksi. (siirryt toiseen palveluun)

– Haimme oikaisua avustuspäätökseen, koska tilinpäätöksemme on taas viime vuodelta hyvä, sanoo Vva:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Hänen mukaansa tilinpäätös toissavuodelta oli poikkeuksellisesti huono.

– Viime vuoden tilinpäätös tulee olemaan plusmerkkinen, vakuuttaa Tiivola.

– Kaupungilla pitäisi olla uudet tiedot taloudestamme, sillä kaupunki teki tarkastuksen ennen päätöstään kieltäytyä lisärahasta.

VVA on saanut kaupungilta aikaisempina vuosina 25 000 euron avustuksen toimintaansa varten. Tosin viime vuonna määrä tippui 15 000 euroon yhdistyksen huonon taloustilanteen takia.

Avustuksen evääminen vaikuttaa asunnottomien tilanteeseen

Vailla vakinaista asuntoa ry aikoo jatkaa toimintaansa, vaikka kaupunki päättäisi hylätä avustuksen oikaisuvaatimuksen.

– Sitten tehdään minimillä, ja voidaan tietenkin yrittää hakea rahoitusta muiltakin tahoilta, mutta onhan tämä nyt suoraan sanottuna kaupungin puolelta törkeätä, Tiivola sanoo.

Yhdistys joutuu supistamaan Vartiosaaren toimintaa. Tiivolan mukaan Vartiosaaren käyttökuluja lisäävät muun muassa venekuljetukset saareen. Vartiosaaren toimipaikka tukee kävijöidensä päihteettömyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden lepoon ja lomailuun.

Myöskään Vepan toiminta ei lakkaa, mutta kävijämäärien nousun myötä Vva tarvitsisi isommat tilat ja enemmän työntekijöitä.

– Meidän Vepassa kävijöiden tilanteeseen se vaikuttaa. Kaiken kaikkiaan ihmisten kunto on todella paljon huonontunut, ja se näkyy Vepassa, Tiivola sanoo.

Vva:lla on Helsingin kaupungilta vuokralla mantereen puolella Vartiosaarta vastapäätä sauna ja talorakennus. Kiinteistössä toimii päihteetön vertaisyhteisö. Soldiksen kävijätilastoja ei ole vielä tältä vuodelta saatavilla, mutta viime vuonna Soldiksessa kertyi käyntikertoja yhteensä arviolta 5 900.

Tiivola on erittäin pettynyt sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen. Hänen mukaansa kaupunki on rajoittanut myös itse pääsyä kaupungin päihde- ja mielenterveyspalveluihin.

– Kaikkea on tavallaan supistettu ja se kaatuu paitsi meidän, niin myös muiden kolmannen sektorin niskaan.

Kaupungin mukaan päätöksen taustalla on yhdistyksen kirjanpidon epäkohdat

Helsingin kaupungin apulaispormestari Sanna Vesikansan mukaan yhdistyksen kirjanpitoon liittyy epäkohtia. Kaupunki vaatii samoja periaatteita kaikilta toimijoiltaan, joten tietojen on oltava kunnossa.

– Kyseessä on hyvä järjestö, jolla on tärkeää toimintaa, mutta kaikille toimijoille on voimassa samat periaatteet. Tietyt vaatimukset täytyy toteutua ja toiminnan on oltava myös kirjanpidon osalta kunnossa niin pienillä kuin suurillakin järjestöillä, Vesikansa toteaa.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on tehty sosiaali- ja terveyslautakunnan joulukuun päätökseen. Sen tiedot perustuvat syyskuussa jätettyyn hakemukseen ja vuoden 2017 taloustietoihin.

Helsingin kaupungin seuraava avustusten haku on syyskuussa 2019. Kaupunki myöntää vuosittain yli kuusi miljoonaa euroa sosiaali- ja terveystoimen järjestöille.

Voit keskustella aiheesta asiallisesti tämän jutun alla maanantaina kello 22 saakka.

Lue lisää:

Henry Frilund, 25, paloi loppuun töissä, joutui työttömäksi ja asui yli vuoden kadulla: "Ei minulla ollut minkäänlaista ihmisarvoa"

Suomesta tuli koko maailman mallimaa asunnottomuuden hoidossa – Ulkomaisia tiedotusvälineitä käy tiuhaan