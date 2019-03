Onko tässä kuvassa susi? Poliisi selvittää useita havaintoja epäillyn pedon liikkeistä Itä-Helsingissä

Itä-Helsingin alueella on liikkunut aamulla suden näköinen eläin. Poliisi on tilanteen tasalla. Eläimen lajia selvitetään parhaillaan. Eläimestä on tehty useita havaintoja, eikä se ole lähestynyt ihmisiä. #helsinki #poliisi pic.twitter.com/EuxmWQhwmY