Analyysi: "Täältä tullaan elämä!" – keskusta "vapautui vaalikentille" ja koki "haukkakohdan" sosiaalisessa mediassa

Hallituksen eroa edeltävänä iltana pääministeripuolue keskusta kutsui suomalaisia "työkahveille".

Puolueesta kerrottiin, että vaalitilaisuuksia on nyt enemmän kuin koskaan.

– Keskustan puolue- ja eduskuntaryhmän johto, ministerit ja kansanedustajat ovat liikkeellä koko Suomessa perjantaista maanantaihin 8.–11.3.2019 yhteensä yli 170 tilaisuudessa ja tapahtumassa, tiedotteessa sanottiin (siirryt toiseen palveluun).

Viikonloppuna sosiaalinen media sitten täyttyi keskustalaisten poliitikkojen ja vaikuttajien viesteistä vaalikentiltä. Kansa oli kuulemma tullut tapaamaan pääministeri Juha Sipilää (kesk.) ja muita puoluepomoja sankoin joukoin.

– Novelleissa on haukkakohta, vähän ennen päätöstä. Arvelen, että näiden vaalien haukkakohta nähtiin tänään keskellä päivää, kun Eurajoen pienen kaupan baari täyttyi enemmän kuin ahtaaksi Juha Sipilän kuulijoista, twiittasi entinen pääministeri, kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.)

– Eilen Turussa väenpaljous! Salamana muuttui tilanne apatiasta innostukseen ja iloon! Jännäksi menee, Sipilä täysillä kisassa mukana. Täältä tullaan elämä! twiittasi puolestaan entinen Kelan pääjohtaja ja pitkäaikainen keskustalaispoliitikko Liisa Hyssälä.

"Keskustan kevät" sai sosiaalisessa mediassa myös piikittelyä osakseen.

Toiset pohtivat, oliko kyseessä masinoitu some-kampanja. Vai onko todella niin, että kansa yhtäkkiä rakastaa keskustaa ja sen johtoa? Siitäkin huolimatta, että puolue on kulkenut kannatusmittauksissa jatkuvasti alaspäin ja kyselyissä keskustaan voimakkaimmin liitettäviä ominaisuuksia ovat olleet muun muassa "luottamuksen väheneminen, johtajien taitamattomuus ja toiminta kansalaisten etujen vastaisesti"?

Oppositiossa keskustan viestit otettiin vastaan närkästyksellä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kaivoi esiin Suomenmaan otsikot tänään maanantaina Ylen Ykkösaamussa.

Keskustan pää-äänenkannattaja kertoi, että "soten kaatuminen vapautti keskustan vaalikentille" (siirryt toiseen palveluun).

– He voivat ottaa kunnian hallituksen saavutuksista, mutta pääsivät irti tästä epäonnistuneesta markkinasotesta. Kyllähän keskustan omakin lehti on kertonut poikkeuksellisen avoimesti mistä tässä on kyse: poliittisesta peliliikkeestä, Lindtman sanoi.

Kansan pulssia on vielä vaikea mitata, mutta näyttää selvältä, että ainakin keskustan oma väki on helpottunut.

Kes­kus­ta­vä­el­lä on "ryh­ti suo­rem­pa­na", "hel­pom­pi hen­git­tää" ja "yl­lä toi­von liek­ki", arvioi Suomenmaan jutussa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Hallitusyhteistyön kahle ei enää paina. Useampi keskustalainen vaikuttaja on arvioinut Ylelle, että puolueen linjat ovat olleet ikään kuin tuon yhteistyön puristuksessa. Keskusta ei ole voinut visioida vapaasti ja maalata isommalla pensselillä, kun nykyhallituksen ohjelma on varjostanut puolueen työtä.

Nyt tunnelma on vapautuneempi. Yhtäkkiä keskusta voi suunnata vaalitaistelun aseita myös kokoomusta vastaan. Näin arvioi perjantaina STT:lle yliopistonlehtori Jenni Karimäki Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

– Verrattuna siihen, että hallitus olisi jatkanut normaalisti, tullaan näkemään huomattavasti kiivaampi vaalikamppailu varsinkin päähallituspuolueiden kokoomuksen ja keskustan välillä, hän sanoi.

Kansan tukea voidaan arvioida 29. maaliskuuta ja 11. huhtikuuta, jolloin Yle kertoo seuraavan kerran puolueiden kannatuksista ennen vaaleja.

Keskusta on luvannut myrskyvaroituksia kesän jälkeen, mutta toistaiseksi ne ovat jääneet vaisuiksi.

Saa nähdä, oliko Sipilän ratkaisu se käänteentekevä myrskyvaroitus – vai näkeekö kansa asian lopulta toisin kuin keskustaväki toivoisi.

