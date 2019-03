Suut menivät suppuun kivihiilikuljetuksista Kokkolassa: asianosaiset eivät aio käsitellä aihetta julkisesti

Kokkolan satamaan suunnitelluista kivihiilikuljetuksista on käyty kovaa keskustelua. Kaupunki, satama ja operaattori aikovat jatkossa puhua vain suljettujen ovien takana.

Keskustelu kiistellyistä kivihiilikuljetuksista Kokkolaan käydään jatkossa poissa julkisuudesta.

Satamaoperaattori Rauanheimon ja Kokkolan Sataman ja kaupungin edustajat ovat päättäneet hakea asetelmaan kaikkia tahoja tyydyttävän ratkaisun. Ne myös toivovat, että osapuolet eivät jatkossa käsittele julkisesti.

Aikaan saatavista ratkaisuista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Tiedotteen ovat allekirjoittaneet Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi, sekä sataman toimitusjohtaja Torbjörn Witting ja Rauanheimon toimitusjohtaja Joakim Laxåback.

Rautapelletti ja kivihiili vastakkain

Kokkolan satama on suunnitellut vastaanottavansa Venäjältä avojunavaunuissa miljoona tonnia kivihiiltä vuodessa. Kuljetusten lisäämiselle on haettu ympäristölupaa aluehallintovirastosta, ja Kokkolan kaupunkikin on näyttänyt vihreää valoa luvan myöntämiselle.

Suunnitellut kuljetukset ovat aiheuttaneet riidan satamaoperaattorin eli Rauanheimon ja Kokkolan satamayhtiön välille.

Sataman suurimman asiakkaan, venäläisen kaivosjätti Severstalin, rautapellettiä laivataan Kokkolan kautta maailmalle jopa 4,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Severstal suhtautuu kivihiilen tuloon samaan satamaan kielteisesti, koska pelkää, että kivihiilestä tarttuu rautapellettiin epäpuhtauksia. Ne haittaavat raudanvalmistusprosessia.

Rauanheimon toimitusjohtaja Joakim Laxåback sanoi Ylelle viime viikolla, että suunnitelmat kivihiilikuljetuksista ovat jo saaneet yhtiön vähentämään rautapelletin kuljetuksia enemmän markkinavaihtelut selittävät. Severstal selvittää hänen mukaansa jo myös muita satamavaihtoehtoja.

Sataman toimitusjohtaja Torbjörn Witting on ollut aiheesta niukkasanaisempi.

Asian kaikkia puolia ei tuoda julkisuuteen, koska kaupungin sataprosenttisesti omistama satamayhtiö voi vedota osakeyhtiölain julkisuuspykäliin. Kaupunginjohtaja Stina Mattila sanoi viime viikolla kaupungin luottavan satamayhtiön selvitykseen, jonka mukaan kaavaillut kivihiilikuljetukset eivät häiritse muita asiakkaita. Kaupunki kuitenkin jatkaa omistajaohjausta.

Myös lähialueen asukkaat vastustavat kivihiilikuljetuksia. Huolta ympäristövaikutuksista, kuten pölyämisestä, on tullut laajemmaltakin alueelta.