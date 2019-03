Se taittuu, mutta riittääkö se? Yli kahden tuhannen euron kännykän ostamiselle ei löydy vielä järkiperusteita

Yli vuosikymmenen ajan kännykät ovat olleet kutakuinkin samanlaisia.

Suorakulmio ja kosketusnäyttö.

Apple esitteli sellaisen ensin, Googlen Android-laitteet seurasivat perässä.

Tehot ja kameroiden pikseleiden määrä ovat vuosien kuluessa kasvaneet, samoin lippulaivalaitteiden hinnat. Yhä useampi kuluttaja on kuitenkin huomannut, että vähempikin riittää.

Älypuhelinten myynti kääntyi viime vuonna laskuun – samalla käytettyjen laitteiden myynti oli voimakkaassa nousussa. Analyytikoiden mukaan kuluttajat odottavat isoja innovaatioita.

Kenties se tapahtuu nyt?

Tänä keväänä kännykät taittuvat. Samsung esitteli ensimmäiseksi Galaxy Fold -laitteensa. Huawei kiiruhti perässä Mate X -laitteellaan.

Samsung Galaxy Fold on korealaisyhtiön avaus taittuvien tabletkännyköiden markkinoilla. Samsung

Onko tämä samanlainen radikaali muutos kuin kosketusnäyttö viime vuosikymmenellä – vai pelkkä teknologinen temppu, joka unohtuu heti, kun seuraava vipstaaki varastaa huomion?

Yle testasi Huawein kännykkätabletia.

Hämmentävä näyttö

Kiinni, auki, kiinni, auki... Auki ollessaan laite on tabletti, suljettuna älypuhelin. Hieman raskas, mutta vain vähän keskimääräistä puhelinta paksumpi.

Ensimmäistä kertaa kääntäessä näytön taittuminen tuntuu yhtä aikaa hienolta ja hämmentävältä. Se on vähän kuin ylöspäin putoava kivi – luonnonlakien vastaista.

Toisen, kolmannen ja neljännen kerran jälkeen huomio kiinnittyy valon heijastumiin. Ne paljastavat pienen kuprun siinä kohdin, mistä ruutu taittuu. Se lienee tämän uuden tuotekategorian välttämätön paha.

Huomio kiinnittyy myös saranaan, joka on koottu yli sadasta yksittäisestä osasta. Huawein edustajien mukaan sen kehittämiseen on käytetty yli kolme vuotta.

Testilaitteessa tämä insinöörien taidonnäyte on turhan jäykkä. Testilaite ei ole vielä lopullinen, kauppoihin tuleva versio.

Sisään- vai ulospäin?

Huawein ja Samsungin kännykät taittuvat eri tavoin. Samsungin laite kääntyy kuin kirja, eli näytön puoliskot toisiaan vasten. Huawein näyttö taas taittuu ulospäin. Päänäyttö kääntyy kännykän etu- ja takanäytöiksi (katso video artikkelin alussa).

Ilmiselvä riski on Huawein näytön naarmuuntuminen toissijaisessa käytössä. Toisaalta virrankulutuksen kannalta voi olla parempi, jos näyttöjä on vain yksi.

Lisäksi etu- ja takanäytöt mahdollistavat aivan uusia asioita. Huawein kännykällä kuvattaessa kuvaajan lisäksi myös kuvattava näkee, millainen otos on tulossa. Silloin voi vaikkapa sipaista jakauksen suoraan.

Laitteessa on kaksi akkua, joiden kapasiteetti on yhteensä 4500 milliampeeria. Tämä riittänee yhden päivän käyttöä varten, vaikka yhtiön edustajat eivät sitä vielä virallisesti lupaakaan.

Akkujen latautumisen pitäisi kuitenkin onnistua nopeasti – puolessa tunnissa 85 prosenttiin.

Mihin tätä käytetään?

Huawei Mate X soveltuu mainiosti verkon selailuun ja esimerkiksi e-kirjojen lukemiseen. Kun näytön avaa tai sulkee, sovellukset ja verkkosivut siirtyvät sujuvasti suureen kokoon – ja takaisin.

Yhtiö mainostaa myös, että näytön voi jakaa kahteen ikkunaan. Toisella voi vaikkapa kirjoittaa sähköpostia ja toisella etsiä tiedostoja sähköpostin liitteiksi.

Yksi seikka on kuitenkin ilmeinen. Elokuvien katseluun Huawein laite on turhan neliö. Tämä on sääli, sillä elokuvien ja tv-sarjojen katselu on yksi tabletien keskeisimpiä käyttöalueita.

Hirveä hinta

Tabletiksi taittuva älypuhelin on houkutteleva ajatus, mutta järkiperusteita sellaisen ostoon ei helposti löydy. Samsungin Galaxy Fold maksaa noin 2 000 euroa, ja Ylen testaama Huawei Mate X vielä lähes 300 euroa enemmän.

Paljon halvemmaksi tulee, jos kännykän ja tabletin ostaa erikseen.

Huawei Mate X Huawei Mate X 5G älypuhelin/kämmentietokone

Näytön koko 8 tuumaa, kuvasuhde 7:1

Paksuus 11 mm / 5,4 mm

Kaksi akkua, yhteensä 4500 milliampeeria

Hinta noin 2 300 euroa

Kännykät, televisiot, älykellot...

On helppo arvata, että ensimmäisistä taitettavista älypuhelimista ei tule valtavia myyntihittejä. Jatkossa teknologian hinta kuitenkin laskee – silloin laitteet löytävät helpommin omistajansa.

Esimerkiksi TCL (siirryt toiseen palveluun)ja Xiaomi (siirryt toiseen palveluun)ovat mediatietojen ja huhujen mukaan suunnittelemassa taipuisia puhelimia. Myös Motorola (siirryt toiseen palveluun)sta ja Lenovosta (siirryt toiseen palveluun) huhutaan. Uutispalvelu CNBC kertoo analyytikkoennusteesta, jonka mukaan Apple olisi julkaisemassa (siirryt toiseen palveluun)ensi vuonna taittuvaa puhelinta – joka mahdollisesti toimisi myös tabletina.

LG on todennut, että se ei aio julkaista (siirryt toiseen palveluun)taittuvaa tai taipuvaa puhelinta. Sen sijaan yhtiöllä on mielessään jotain muuta. LG esitteli alkuvuodesta (siirryt toiseen palveluun)65-tuumaisen auki rullautuvan 4K-television.

Sammutettu musta ruutu ei ole mikään olohuoneen kaunistus, niinpä se voidaan näppärästi kääriä näkymättömiin jalustan sisään.

Huhuja taipuvista näytöistä on kuultu jo vuosien ajan. Nyt ne ovat tulossa.

Esimerkiksi Älykellot ovat tänään paksuja mötiköitä, muutaman vuoden kuluessa ne kääriytyvät sirosti ranteen ympäri. Uudet näytöt voidaan upottaa entistä vapaammin myös älyvaatteisiin.

Puhelin taittuu ensin, mutta se on vasta alkua.