Saaristomeri sai valtiolta puhdistusrahaa miljoonia euroja – pellot saavat kipsikäsittelyn

Tästä on kyse Saaristomeren valuma-alueen pelloille levitetään lähivuosina kipsiä noin 60 000 hehtaarin alalle

Kipsikäsittely vähentää peltojen fosforivalumia noin 50 prosenttia, sanoo Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen

Eduskunnan hyväksymästä vesiensuojelupotista kohdistetaan puolet Saaristomeren alueelle

Perjantaina eronnut hallitus sanoi hoitavansa juoksevia asioita normaalisti. Yksi tällainen on ravinteiden juoksun jarruttaminen vesistöön. Viime vuonna eduskunta myönsi kolmelle vuodelle yhteensä 45 miljoonaa euroa Itämeren rehevöitymisen estämiseen.

Tänään maanantaina ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ilmoitti, että puolet potista suunnataan Saaristomeren valuma-alueella tehtävään peltojen kipsikäsittelyyn. Noin 22 miljoonan euron potista on käytettävissä tänä vuonna noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Turun yliopiston Saaristomeri-seminaariin maanantaina osallistunut Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen oli päätöksestä tyytyväinen.

– Tällä päästään hyvään alkuun. Saadaan käsiteltyä 60 000–70 000 hehtaaria pinta-alasta, joka voisi olla tuplasti suurempi, Ollikainen täsmentää.

Mikäli työ saadaan nopeasti alkuun, kipsin levitys pelloille voisi alkaa syksyllä.

– Jos syyskuussa levitetään, niin kyllä jo lokakuussa näkyy jokien veden laadun paraneminen, Ollikainen lupaa.

Peltojen kipsikäsittely on tehokas tapa hillitä fosforivalumia, sanoo professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Yle / Mattias Simonsen

Kipsi muuttaa maan rakennetta

Professori Markku Ollikainen on ollut johtamassa tutkimuksia, joissa kipsin soveltuvuutta ravinteiden valumien estämiseen on testattu. Kipsikäsittely soveltuu hienoille kivennäismaille, erityisesti savipelloille, jotka sijaitsevat suoraan mereen laskevien vesistöjen varsilla. Lounais-Suomessa tällaista savipeltoa on runsaasti.

Kipsin teho perustuu siihen, että se sitoo fosforin tiukemmin hiukkasten pinnoille, eikä se lähde yhtä helposti sadeveden tai sulamisvesien mukana pelloilta ojiin ja mereen. Samalla fosfori pysyy pellossa ja tuottaa satoa yhtä hyvin kuin ennen.

Liedossa viime kesänä tehtyjen tutkimuksien mukaan peltoon levitetty kipsi puolittaa fosforivalumat, joten teho on huikea.

Peltoon levitettävä kipsi on kaivannaisteollisuuden sivutuotetta. Suurin kustannus tulee kipsin kuljettamisesta lounaissuomalasisille pelloille. Kipsikäsittely pitää uusia noin viiden vuoden kuluttua.

Lue lisää:

Peltojen kipsauksella satoja tonneja fosforia pois Itämerestä

Tonnikaupalla kipsiä levitetään nyt Vantaanjoen varren pelloille – Suomenlahtea rehevöittävä fosfori voidaan saada kuriin

Pelastetaanko Itämeri kipsillä? Pelloille levitetty kipsi vähensi fosforipäästöjä reilusti, ja nyt menetelmä halutaan käyttöön koko Itämeren alueella – keskustele

Miksi ihmeessä levittäisimme kipsiä pelloille? Professori antaa viisi syytä

Pilottihanke käyntiin – Pelloille levitetään tonneittain kipsiä, jotta fosforipäästöt saataisiin kuriin