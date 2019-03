Reuters: Jos brexit tapahtuu ilman sopimusta, EU lyö ensimmäiseksi Britannialle 50 miljardin euron laskun

Euroopan unioni valmistautuu mahdollisuuteen, että Britannia eroaa unionista ilman brittiparlamentin hyväksymää erosopimusta.

EU ja Britannian hallitus ovat laatineet erosopimusluonnoksen, mutta parlamentti ei ole sitä toistaiseksi hyväksynyt.

Keskeinen sopimusluonnoksen osa on, että Britannian on maksettava EU:lle noin 50 miljardia euroa hyvityksenä erilaisista maksuista, joita se on unionilta saanut tai velvollinen tulevaisuudessa maksamaan.

Jos brittiparlamentti ei hyväksy sopimusta, se muuttuu mitättömäksi. Tästä huolimatta EU haluaa rahansa.

Jos Britannia päätyy eroamaan EU:sta ilman sopimusta, on osapuolten pikaisella aikataululla aloitettava neuvottelut monenlaisista käytännön järjestelyistä.

Uutistoimisto Reutersin haastattelemien EU-lähteiden mukaan EU:lla ei ole tässä tilanteessa kovinkaan paljon myötätuntoa brittejä kohtaan. EU ja britit ovat käyneet raskaita neuvotteluja erosta kaksi vuotta ja jos neuvottelut menevät hukkaan, synnyttää se EU:n sisällä paljon pahaa verta, kertoo Reuters.

Uutistoimiston tietojen mukaan EU aikoo asettaa tulevien neuvottelujen ennakkoehdoksi, että Britannia maksaa velkansa. Reutersin lähteiden mukaan asiasta on sovittu 27 unionimaan hallituksen kesken.

Neuvottelut umpikujassa

Britannian pääministeri Theresa May ja EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker keskustelivat viikonloppuna puhelimitse mahdollisuuksista muuttaa erosopimusta.

Neuvotteluissa ei päästy eteenpäin ja pääministerin toimisto on ilmoittanut, että "neuvottelut ovat umpikujassa". May ei aio matkustaa enää tänään maanantaina Brysseliin, mutta puhelinkeskustelut jatkuvat.

Juncker puolestaan sanoo, että ratkaisun avaimet ovat Britannian hallituksen ja parlamentin välisissä neuvotteluissa.

Tällä viikolla brittiparlamentin on määrä äänestää erilaisista brexit-vaihtoehdoista (siirryt toiseen palveluun). Huomenna tiistaina May esittelee uuden EU-eron sopimusluonnoksensa. Edellinen esitys kaatui tammikuun äänestyksessä selvin luvuin.

Jos esitys hylätään, mikä on todennäköistä, parlamentti äänestää keskiviikkona laista, joka estäisi EU-eron ilman sopimusta.

Jos tämäkin esitys hylätään, torstaina on vuorossa äänestys brexitin lykkäämisestä.

