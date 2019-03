Algerian tuomarit nousivat kapinaan – kieltäytyvät valvomasta vaaleja, jos Bouteflika on taas ehdolla

Tuomarit muistuttivat, että ihmisten tahto on vallan ainoa lähde.

Yli tuhat tuomaria on ryhtynyt kapinaan Algeriassa. He kieltäytyvät valvomasta tulevia vaaleja, jos istuva presidentti Abdelaziz Bouteflika on vaaleissa mukana.

Vakavasti sairas, 82-vuotias Bouteflika on pysytellyt kaukana julkisuudesta viime vuodet. Hän aikoo silti ehdolle 18. huhtikuuta järjestettävissä vaaleissa. Uusi kausi olisi Bouteflikalle jo viides.

Ajatus on raivostuttanut etenkin monia nuoria algerialaisia, jotka ovat viime viikot osoittaneet säännöllisesti mieltään eri puolilla Algeriaa. Heidän mielestään kaksi vuosikymmentä valtaa saa riittää.

Maanantaina joukon jatkoksi asettui suuri joukko tuomareita. He ilmoittivat lausunnossaan, että eivät aio valvoa prosessia, joka on ihmisten tahdon vastainen. Ihmisten tahto on vallan ainoa lähde, tuomarit huomauttivat.

Bouteflikan lähipiiriin kuuluva oikeusministeri Tayeb Louh kehotti tuomareita pysymään neutraaleina.

Algerian presidentti Abdelaziz Bouteflika sai vuonna 2013 halvauskohtauksen. Hän on ollut sittemmin vain vähän julkisuudessa. Ryad Kramdi / AFP

Mutta kuka korvaisi Bouteflikan?

Bouteflika on sanonut, että pysyisi vallassa vain vuoden. Se ei ole ihmisten ärtymystä lieventänyt.

Mielenosoittajien ongelma on, että Bouteflikalle ei ole näköpiirissä uskottavaa nuorempaa seuraajaa. Vaikka Bouteflika luopuisi tehtävästään, valtaa pitäisi todennäköisesti edelleen sama veteraaneista koostuva hallitseva eliitti.

Aiemmin Bouteflikan kilpailijana pidettiin armeijan tiedustelupäällikkö Mohamed Medièneä, mutta hänet Bouteflika syrjäytti neljä vuotta sitten.

Bouteflika palasi Algeriaan sunnuntaina. Hän on ollut hoidettavana Sveitsissä. Bouteflika sai halvauksen vuonna 2013.

