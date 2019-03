Pakohuoneiden turvallisuusriskit yllättivät asiantuntijat – "Tilanne liki sama kuin Puolassa"

Pakohuoneisiin on tarkastusten jälkeen lisätyy muun muassa pimeässä hohtavia poistumistiekylttejä.

Pakohuoneisiin on tarkastusten jälkeen lisätyy muun muassa pimeässä hohtavia poistumistiekylttejä. Joonas Nieminen / Yle

Laajat turvallisuustarkastukset pakohuoneissa ympäri Suomea ovat johtaneet toimenpiteisiin.

Tarkastukset alkoivat sisäministeriön määräyksestä tammikuun lopulla, kun puolalaisessa pakohuoneessa sattui tulipalo, jossa kuoli viisi ihmistä.

Suomessa viranomaiset tarkastivat noin sata pakohuonetta, joista 19:stä löytyi vakavia epäkohtia esimerkiksi poistumisteiden merkitsemisessä. Osa pakohuoneista on nyt jouduttu sulkemaan kokonaan tai ainakin siksi aikaa, että puutteet saadaan korjattua.

– Vakava puute esimerkiksi poistumisturvallisuudessa tarkoittaa, että virhe on korjattava, ennen kuin toiminta voi jatkua. Joissain paikoissa se on tehtävissä tunnissa esimerkiksi sarjoittamalla lukot uudelleen, mutta noin 4 prosentissa pakohuoneista toiminta on jouduttu nyt keskeyttämään pidemmäksi aikaa, erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen sisäministeriöstä sanoo.

Käytännössä suljettuja paikkoja on hänen mukaansa koko Suomessa yhteensä alle viisi.

Häyrinen sanoo silti yllättyneensä siitä, kuinka paljon erilaisia puutteita lopulta löytyi.

– Kun noin joka viidennen paikan poistumisteissä on ongelmia, tarkoittaa se käytännössä sitä, ettei tilanne ole meillä paljoakaan parempi kuin Puolassa. Kun siellä oli käyty läpi noin 200 toimipistettä, oli vastaavia ongelmia löydetty vasta joka kymmenennestä pakohuoneesta, Häyrinen toteaa.

Siilinjärven pakohuone suljettiin

Esimerkiksi Siilinjärvellä Pohjois-Savossa sijaitseva pakohuone suljettiin tarkastuksen yhteydessä kokonaan, sillä pakohuoneesta ulospääsy on ollut vaaratilanteessa hankalaa, jopa mahdotonta.

– Tarkastuskäynnillä todettiin tiettyjä puutteita, joiden vuoksi toimintaa ei voitu jatkaa. Esimerkiksi hätätilanteissa poistumismatkat maan pinnalle ylittyivät. Yrittäjälle annettiin lisäaikaa toukokuun loppuun joko supistaa toimintaansa tai parantaa varatiejärjestelyjä, rakennuslupainsinööri Aarne Hamunen Siilinjärven kunnan rakennusvalvonnasta sanoo.

Kyseinen pakohuone on toiminut kylpylä-hotelli Kunnonpaikan yhteydessä. Yrityksen toimitusjohtaja Timo Juurakko sanoo, että pakohuone oli jo muutenkin tullut tuotteena tiensä päähän.

– Emme ala korjata sitä, sillä havaitut epäkohdat ainoastaan nopeuttivat koko pakohuoneen alasajoa. Olimme luopumassa siitä muutenkin, joten se lakkautetaan nyt lopullisesti, Juurakko toteaa.

Hän kuitenkin lisää, että Kunnonpaikassa on yhä toinen, toimiva pakohuone.

– Syksyllä avatussa pienemmässä pakohuoneessa ongelmia ei havaittu ja toiminta jatkuu, Juurakko sanoo.

"Muiden virheistä opiksi"

Kuopiossa toimivan Hämmennys-pakohuoneen yrittäjä Joose Hakosalo myöntää, että aluksi kohu pakohuoneiden ympärillä ihmetytti. Jälkikäteen hän kokee, että laajamittaiset tarkastukset olivat kuitenkin vain hyväksi koko alalle.

– Aluksi tarkastusten laajuus tuntui jopa ylireagoinnilta, mutta jälkikäteen ajatellen ne olivat todella tarpeen. Olihan Suomessakin jopa pakohuoneita, jotka saattoivat tulipalon sattuessa sulkeutua kokonaan, Hakosalo hämmästelee.

Hämmennys-pakohuoneen yrittäjä Joose Hakosalo kokee, että tarkastukset tulivat tarpeeseen. Joonas Nieminen / Yle

Hänen mukaansa Hämmennys on pakohuoneena vielä niin tuore, eli ollut avoinna vasta kuukausia, että potentiaaliset puutteet havaittiin jo rakennusvaiheessa.

– Alkuvaiheessa meille huomautettiin palosammuttimen puuttumisesta. Se hommattiin, minkä lisäksi hankimme jälkikäteen valaisevat hätäpoistumiskyltit. Otimme muiden virheistä opiksi ja laitoimme kerralla asiat kuntoon, joten tämän vuoden tarkastusten yhteydessä ongelmia ei havaittu, Hakasalo toteaa.