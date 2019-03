Liian lyhyt koripalloilijaksi, sanoi isä – Sara Bejedi lähtee Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja tavoittelemaan korisammattilaisen uraa

Sinisilmäinen ja kiltti, ehkä liiaksikin, luonnehtii huolehtivainen äiti tytärtään, joka muuttaa pian Yhdysvaltoihin opiskelemaan.

Sekä tietenkin pelaamaan koripalloa.

Pelikentällä Sara Bejedi on tulta ja tappuraa, mutta kentän ulkopuolella hän on kohtelias, ystävällinen ja hyväntuulinen. Hän on pelannut koripalloa vasta reilut seitsemän vuotta, joten kehitys on ollut huimaa.

– Ekat treenit oli (Espoon) Perkkaanpuistossa, sinne astelin ja näin joukkueen pihalla. Kysyin sitten siltä valmentajalta, että "onko nää ne koripallotreenit?". Kaikki alkoivat nauraa ja sanoivat, että juu, tule mukaan vaan, Bejedi muistelee.

11-vuotias Sara oli aiemmin harrastanut muun muassa tennistä ja tanssia, kunnes koripallo tuli kuvioihin. Pian muut harrastukset jäivät, kun uusi laji vei mukanaan.

– Rakastuin korikseen saman tien.

Sisaruskatraan nuorimman piti todistella pärjäämistään

Kamerunilaisen isän ja marokkolaisen äidin merkitys Sara Bejedin koripallouralla on ollut erittäin suuri. Viisilapsisen perheen nuorimmainen joutui jatkuvasti pitämään puoliaan.

– Aina oli se asetelma, että halusin todistaa pystyväni ja pärjääväni.

Ja kyllähän Bejedi pärjäsi, varsinkin liikunnan ja urheilun saralla. Tosin koripallosta hän ei ollut aluksi kiinnostunut, vaikka isoveli pelasi melko korkealla tasolla ja voitti myöhemmin jopa Suomen mestaruuden Loimaa Bisonsin riveissä.

Pikkutytön kipinä uuteen lajiin syttyi, kun paikallisen junioriseuran valmentaja tuli kouluun kertomaan korisharrastuksesta ja kutsui kiinnostuneita mukaan pelaamaan.

– Ei se aluksi niin kamalasti kiinnostanut, mutta kerroin kotona isälle, että tällainen mahdollisuus olisi, että pitäisikö mennä kokeilemaan. Isä vastasi, että ei kannata, kun olen niin lyhyt, joten ei ole minun lajini.

Sitkeä Sara päätti – isänsä puheista sisuuntuneena – osoittaa osaavansa ja pystyvänsä.

Varsin pian tytön lahjakkuus tuli esiin ja hän pääsi pelaamaan all stars -joukkueeseen, jossa kaikki muut olivat poikia. Lisäksi hänet valittiin heti ensimmäisellä kaudellaan Leppävaaran Pyrinnössä vuoden pelaajaksi.

Sara Bejedin tilastoja naisten Korisliigasta. Ronnie Holmberg / Yle. Grafiikka: Ronnie Holmberg / Yle

Entä tyttärensä kykyjä epäillyt isä, miten hän on sittemmin suhtautunut?

– Isä on ykkösfanini. Hän tukee minua todella paljon ja varmaan rakastaa korista jopa enemmän kuin minä. Hän seuraa NBA:ta ja yliopistopelejä tiiviisti ja kertoo ottelutuloksia suunnilleen joka aamu.

Bejedi kiittelee vanhempiaan näiden vankkumattomasta tuesta koripallon parissa. Teini-iän myllerryksessä vanhempien päätöksiä ei aina ole ollut helppo purematta niellä, mutta ymmärrys isän ja äidin päätöksiä kohtaan on lisääntynyt kaiken aikaa.

– Nyt kun katsoo taaksepäin, niin olen tosi kiitollinen, että vanhempani asettivat rajoja, koska muutoin en välttämättä olisi päässyt tähän tilanteeseen, missä nyt olen.

Suuri elämänmuutos edessä

Kuutta kieltä (suomi, englanti, ruotsi, ranska, saksa, arabia) sujuvasti puhuva Bejedi opiskelee seitsemättä kieltä (espanja) ja pitää lisäksi muun muassa filosofiasta, psykologiasta ja historiasta.

18-vuotias abiturientti ja 168-senttinen maajoukkuekoripalloilija ottaa tähän mennessä suurimman askeleen elämässään, kun pelit Helsinki Basket Academyssa ja opiskelut Mäkelänrinteen urheilulukiossa vaihtuvat elämään Yhdysvalloissa.

Harppaus on eittämättä suuri, varsinkin kun melko suojattua lapsuutta elänyt nuori nainen lähtee ensimmäistä kertaa opettelemaan yksin elämistä vieraaseen maahan. Toki Bejedi on ehtinyt matkustella paljon ympäri maailmaa ja myös Yhdysvallat on tullut tutuksi.

Opinnot Arizona Staten yliopistossa ja pelit täysin uusissa ympyröissä eivät kuitenkaan ole Bejedille kuin välietappi.

– En aio mennä yliopistoon sillä mielellä, että olen jo tavoittanut suuria asioita, vaan se on ikään kuin alku oikealle korisuralle. Haluan menestystä ja haluan jättää omat jalanjäljet yliopistoon.

Kansainväliset koripalloareenat kiinnostavat

Pidemmän tähtäimen tavoitteena Bejedi mainitsee pelaamisen naisten ammattilaisliiga WNBA:ssa, mutta myös muiden maiden liigoissa.

– Yliopisto ensin, sielläkin voi toki aluksi tulla hieman vähemmän minuutteja, kun on pari kokeneempaa takamiestä kilpailemassa peliajasta. Sitten toivottavasti jossain vaiheessa WNBA ja unelmana on myös pelata suurissa koripallomaissa, kuten Kiinassa ja Venäjällä, ehkä myös Turkissa.

Sara Bejedi treenaa yhdeksän kertaa viikossa. Ronnie Holmberg / Yle

Bejedin yliopistovalinta osui lopulta hieman sattumalta juuri Arizona Staten opinahjoon. Vaihtoehtoja oli useita, mutta Arizonasta osoitettiin vahvaa kiinnostusta ja kylmän lumisesta Suomesta oli mukava lähteä käymään visiitillä lämpimässä Arizonassa.

– Vähän läpällä lähdin sinne lämpimään, ilman sen kummempia odotuksia. Mutta se olikin ihan täydellinen paikka minulle.

Bejedi ihastui Arizonan olosuhteisiin ja ammattimaiseen joukkueeseen, jossa esimerkiksi juhliminen ja alkoholin juominen kauden aikana on kielletty. Lisäksi yksi valmentajista sattuu olemaan eräs hänen esikuvistaan.

– Apulaisvalmentaja Briann January on yksi parhaimpia WNBA-pelaajia. Ja pelaa vieläpä takamiehen paikkaa, on suunnilleen minun pituiseni ja samankaltainen pelaaja. Häneltä pääsee sitten oppimaan.

Peliuran jälkeenkin on elämää

Eräs kotikasvatuksessa tullut oppi toistuu Bejedin sanoissa. Koko elämää ei voi rakentaa pelkän urheilu-uran varaan, vaan – kuten isä on moneen otteeseen tähdentänyt – on oltava A-, B- ja vielä C-suunnitelmakin olemassa.

Työteliäs ja tavoitteellinen Bejedi tiesi omien sanojensa mukaan jo 11-vuotiaana, miten hänen elämänsä etenee. Ainakin suurin piirtein.

– Kyllä se oli silloin jo selvää, että koripallouran jälkeen alan hammaslääkäriksi ja perustan oman yrityksen.

Suoraviivaisen koripallouran rakentamiseen tosin tuli pieni mutka heti alkuvaiheessa, kun 12-vuotias tyttö pääsi tavoittelemaan yhtä suurta unelmaansa.

Bejedi osallistui The Voice Kids -laulukilpailuun yhdessä parhaan ystävänsä kanssa ja kaksikko selviytyi aina finaaliin asti. Intensiivinen kilpailu oli monin tavoin opettavainen kokemus, joka pakotti pitämään käytännössä välivuoden koripallon pelaamisesta.

Laulajanura kuitenkin jäi ja urheilu vei mennessään. Tällä hetkellä kaikki paukut laitetaan sekä koripalloon että opiskeluun, jotka kulkevat sujuvasti käsi kädessä Arizonassa.

Kun koripalloura jossain vaiheessa loppuu, tuleeko Sara Bejedistä laulava hammaslääkäri?

– Toivottavasti joo, katsotaan! hän hihkaisee.

