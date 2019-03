Ari Jalonen harmissaan: Vaalikoneetkaan eivät pysy kansanedustajan käänteiden perässä

Helsingin Sanomien vaalikoneessa sitoutumattomana kokoomuksen listalla oleva porilainen Ari Jalonen on vielä sininen, Ylen vaalikoneessa ei hänen mukaansa pystynyt kertomaan sitoutumattomuudesta.

Tästä on kyse Kansanedustaja Ari Jalonen (sit. kok.) harkitsee jättäytymistä vaalikoneiden ulkopuolelle.

Jalonen on harmissaan, ettei hänen nykyinen puoluekantansa tule koneissa oikein esille.

Jalonen ei ole kertonut tarkasti, mihin eduskuntaryhmään aikoo liittyä vaalien jälkeen ja millä aikataululla.

Porilaiskansanedustaja Ari Jalonen (ex-ps., ex-sin.) on saanut vaalikoneetkin sekaisin: Helsingin Sanomien vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun) hänet on merkitty sinisen tulevaisuuden kansanedustajaksi ja Ylen vielä julkaisemattomassa vaalikoneessa hän ei omien sanojensa mukaan ole pystynyt merkitsemään sitoutumattomuuttaan.

Ongelmien takia Jalonen kertoo jopa pohtineensa vaalikoneista vetäytymistä. Jalonen nimittäin ilmoitti äskettäin lähtevänsä eduskuntavaaleihin sitoutumattomana kokoomuksen listalta.

– Tieto sitoutumattomuudestani on olennainen asia, Jalonen perustelee.

Ketä Jalonen edustaa?

Vuonna 2015 Ari Jalonen valittiin eduskuntaan perussuomalaisena. Kesällä 2017 hän siirtyi perussuomalaisten hajotessa siniseen tulevaisuuteen.

Nyt Jalonen siis on ehdolla eduskuntavaaleissa sitoutumattomana kokoomuksen listalla. Hän on eronnut sinisestä tulevaisuudesta mutta on silti edelleen puolueen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Ari Jalonen on Helsingin Sanomien vaalikoneen mukaan sininen. Hän teki vaalikoneen ollessaan vielä sinisen tulevaisuuden jäsen. Kuvakaappaus Helsingin Sanomien vaalikoneesta.

Jos Jalonen valitaan eduskuntaan huhtikuussa, hän on luvannut aloittaa kokoomuksen eduskuntaryhmässä mutta myös siirtyä sinisten eduskuntaryhmään.

Jalosen ilmoituksen monipolvisuus on herättänyt hämmennystä. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä kuvasi Ylelle kansanedustajan toimintaa ainutlaatuiseksi Suomen historiassa.

Jalonen: "Sopimus rajoittaa"

Ylelle Jalonen vakuuttaa saaneensa runsaasti positiivista palautetta toiminnastaan, vaikka ainakin useimpia Ylen näkemiä Facebookin keskusteluja aiheesta voi kuvata varsin Jalos-kriittisiksi.

Jalosta on muun muassa syytetty loikkaamisesta. Hän itse kiistää olevansa loikkari.

Jaloselta on kysytty, miksi hän ei ole kertonut suorasanaisesti, mihin eduskuntaryhmään hän liittyy ja missä vaiheessa, jos tulee valituksin. Hän sanoo Ylelle, että hän ei voi kertoa asiaa kokoomuksen ja sinisten kanssa laatimansa sopimuksen takia.

– Joudun puhumaan sopimuksestamme kieli keskellä suuta. Yhtenäistä käsitystämme jatkosta ei kerrota ennen vaaleja, Jalonen sanoo.

Kansanedustaja vakuuttaa, että sinisillä ja kokoomuksella on yhtenäinen näkemys hänen suunnitelmistaan.

Miksi ei vaaliliittoa?

Ari Jalonen ei sopimukseensa vedoten suostu kertomaan sitäkään, miksi hän ei lähtenyt kokoomuksen (ja RKP:n) kanssa vaaliliittoon sinisen tulevaisuuden ehdokkaana. Tämä olisi ollut tavanomaisempi tapa yhteistyöhön.

Hän kuitenkin antaa ymmärtää, että vaaliliitto sinisten jäsenenä olisi ollut hänen ykköstavoitteensa, mutta sopimuksen toinen osapuoli ei ratkaisuun suostunut.

– Sopimus syntyy, kun on kaksi tyytyväistä osapuolta, Jalonen sanoo.

Jalonen vakuuttaa, että hänen tavoitteensa on päästä huhtikuun vaaleissa eduskuntaan. Tavoiteäänimäärää hän ei suostu asettamaan. Viime eduskuntavaaleissa hän sai (siirryt toiseen palveluun) 5 753 ääntä.

Kuntavaaleissa 2017 (siirryt toiseen palveluun) Jalosen äänimäärä putosi merkittävästi jo verrattuna vuoden 2012 kuntavaaleihin (siirryt toiseen palveluun): hän menetti yli kaksi kolmasosaa äänistään vaikka oli vielä perusuomalaisten ehdokas.

Aiheesta voi keskustella 11.3. klo 22 saakka.