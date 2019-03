Yli 1200 tutkijaa tukee ilmastolakkoilevia nuoria: "Planeetan hyväksikäyttö on lastemme laiminlyöntiä"

"Tieteellinen näyttö ilmastonmuutoksesta ja ihmisen osuudesta siihen on selvää ja kiistämätöntä. Jos emme toimi pian ja päättäväisesti, valtavat luonnontuhot ja jopa sivilisaatiomme romahdus siintävät horisontissa."

Näin kirjoitetaan tukikirjeessä, jonka yli 1200 tutkijaa (siirryt toiseen palveluun) on allekirjoittanut. Allekirjoittaneiden joukossa oli yli 140 professoria ja lukuisia ympäristö- ja ilmastotieteiden huippututkijoita.

Tutkijat haluavat antaa kirjeellä täyden tukensa koululaisille, opiskelijoille ja kaikille ihmisille, jotka lakkoilevat vaatiakseen maailman hallituksia toimimaan tulevaisuutemme puolesta.

“Me allekirjoittaneet akateemisen yhteisön jäsenet haluamme osoittaa tukemme ilmaston puolesta lakkoileville koululaisille ja kaikille heille, jotka ottavat kantaa planeettamme tulevaisuuden puolesta”, kuuluu tukikirjeen ensimmäinen virke.

Lakkoilijoiden perusajatus on, että koulussa istuminen ei kannata, mikäli aikuiset tuhoavat heidän tulevaisuuttaan kieltäytymällä vahvan ilmastopolitiikan toteuttamisesta.

Kirjeen ja tutkijoiden tuen tarpeellisuutta korostaa Helsingin yliopistolla ympäristöpolitiikan väitöskirjatutkijana toimiva Roope Kaaronen, joka vastasi tukikirjeen julkaisusta.

– Olen törmännyt monessa yhteydessä muun muassa poliitikkoihin, jotka vähättelevät nuorten ilmastotoimintaa. Ilmastolakkolaisia on kritisoitu lintsauksesta. Me tutkijat haluamme osoittaa, että olemme nuorten tukena. Nämä nuoret ovat selkeästi hyvin tietoisia aikakaudesta, jossa he elävät, ja heidän vaateensa ovat linjassa tieteellisen tutkimustiedon, kuten IPCC-ilmastopaneelin raportin kanssa, Kaaronen kirjoittaa.

Erityisesti nuorisolla on allekirjoittaneiden mukaan oikeus olla vihoissaan tulevaisuudesta.

– Kärsin kovasta myötähäpeästä seuratessani joidenkin ikäluokkani poliitikkojen suhtautumista ilmastolakkolaisiin, näihin nuoriin sankareihin. Kuinka pihalla maailman menosta voivat päättävässä asemassa olevat keski-ikäiset olla, perustelee osallistumistaan tukikirjeeseen Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja, professori Leif Schulman.

Allekirjoittaneiden tutkijoiden määrä on suuri, ainakin jos verrataan esimerkiksi Iso-Britanniaan, josta tukikirje sai ideansa. Siellä lakkoilijoita tuki vain noin 200 tutkijaa.

Tutkijoiden mielestä ihmisten harjoittama planeetan hyväksikäyttö on lasten laiminlyöntiä.

"Lapsemme ovat suurin aarteemme. He ovat tulevaisuutemme. He, jotka laiminlyövät lapsiamme, repivät rikki yhteiskuntaamme ja heikentävät valtiotamme”, siteeraavat tutkijat Nelson Mandelaa.

Nuorten ilmastolakot ovat saamassa yhä massiivisemmat mittasuhteet. Tämän viikon perjantaiksi on kutsuttu koolle maailmanlaajuinen koululakko ilmastotoimien puolesta. Suomessa järjestetään suurempia mielenilmauksia Helsingissä ja Turussa. Lisäksi pienempiä ilmastolakkoja nähtäneen monilla muillakin paikkakunnilla.

