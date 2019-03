Kokelaat aloittavat tänään urakkansa yo-kirjoituksissa – ensimmäisenä vuorossa on äidinkielen lukutaidon koe

Ylioppilaaksi tähtäävät aloittavat urakkansa tänään äidinkielen lukutaidon kokeella ja ruotsi tai suomi toisena kielenä -kokeella.

Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet suoritetaan nyt digitaalisina. Viimeisimpänä sähköiseen muotoon siirtyy tänä keväänä matematiikan koe, joka suoritetaan 26.3.

Äidinkielen koe tehdään nyt toista kertaa sähköisenä. Kuopion klassillisen lukion apulaisrehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Kerttu Happonen kertoo uudistuksen tuoneen kokeeseen aiempaa monimuotoisemmat aineistot.

– Lukutaidon kokeen aineistona voi olla perinteisten mediatekstien ja kaunokirjallisuuden lisäksi esimerkiksi mainoselokuvia, musiikkivideoita tai tv-haastatteluja, Happonen kirjoittaa sähköpostitse.

Äidinkielen kokeen toinen osa eli kirjoitustaidon koe järjestetään perjantaina 22.3.

– Kirjoitustaidon kokeessa haasteena on oman näkökulman rajaaminen ja sopivien aineistojen valinta useiden melko laajojenkin aineistojen joukosta, Happonen luonnehtii.

Viime hetken vinkit lukutaidon kokeeseen voit lukea tästä Abitreenien jutusta, jossa ylioppilaslautakunnan äidinkielen sensori Kimmo Svinhufvud kertoo yleisimmät kokeessa tehtävät mokat.

Jännittääkö? Lue tästä psykologin neuvot koetilanteeseen.

Seuraavaksi luvassa vieraan kielen lyhyt oppimäärä ja reaali

Yhteensä 40 271 kokelasta tavoittelee tutkintoa tänä keväänä. Ilmoittautuneiden määrä on noin 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Luvuissa ovat mukana kokelaat, jotka uusivat kokeitaan tai täydentävät tutkintoaan.

Kokelaiden urakka jatkuu tällä viikolla vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeella torstaina ja ensimmäisen reaaliaineen kokeella perjantaina. Ylioppilaslautakunnan mukaan (siirryt toiseen palveluun) tänä keväänä kokelaita on ilmoittautunut myös kaikkiin kolmeen saamen kielen lyhyen oppimäärän kokeisiin.

Kevään viimeinen koe on toisen reaaliaineen koepäivänä 28.3. Koko kevään kokeiden aikataulun voit katsoa ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Ylioppilastutkinnon tuloksilla on ensi keväästä lähtien entistä suurempi painotus, kun korkeakoulujen on valittava yli puolet opiskelijoistaan ylioppilastodistusten perusteella. Esimerkiksi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on kirjoittanut siitä, että osa opiskelijoista on huolissaan ylioppilastodistuksen entistä suuremmasta merkityksestä.

